Призеры конкурса фотографий серфинга

Обнародованы лучшие фотографии серфинга по версии фотоконкурса Nikon Surf Photography Awards 2020. Фотографам удалось передать невероятную мощь и красоту океана.



Стю Гибсон. Дэнни на корме заката: Свободное падение. (Фото Ren Mcgann): Воин. (Фото Gergo Rugli): (Фото Jamie Scott): Давид и Голиаф. (Фото Andrew Leach): (Фото Matt Dunbar): Необычные отношения. (Фото Tom Pearsall): Пустота. (Фото Trent Slatter): (Фото Jack in a Box): Питер «Джоли» Уилсон. Португальский закат: Петр Йович. Не оглядываясь назад: Рэй Коллинз. Большой взрыв: Трент Слаттер. Пустота: Петр Йович. Ствол Шоссе: Главную награду получил фотограф Рен Макганн за работу «Право». «Не важно, сколько вы катаетесь. Некоторые волны всегда выделяются на фоне остальных», — прокомментировал автор фото гигантскую «бочку» на снимке.



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