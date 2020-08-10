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Призеры конкурса фотографий серфинга

Обнародованы лучшие фотографии серфинга по версии фотоконкурса Nikon Surf Photography Awards 2020. Фотографам удалось передать невероятную мощь и красоту океана. Призеры конкурса фотографий серфинга

Стю Гибсон. Дэнни на корме заката: Призеры конкурса фотографий серфинга Свободное падение. (Фото Ren Mcgann): Призеры конкурса фотографий серфинга Воин. (Фото Gergo Rugli): Призеры конкурса фотографий серфинга (Фото Jamie Scott): Призеры конкурса фотографий серфинга Давид и Голиаф. (Фото Andrew Leach): Призеры конкурса фотографий серфинга (Фото Matt Dunbar): Призеры конкурса фотографий серфинга Необычные отношения. (Фото Tom Pearsall): Призеры конкурса фотографий серфинга Пустота. (Фото Trent Slatter): Призеры конкурса фотографий серфинга (Фото Jack in a Box): Призеры конкурса фотографий серфинга Питер «Джоли» Уилсон. Португальский закат: Призеры конкурса фотографий серфинга Петр Йович. Не оглядываясь назад: Призеры конкурса фотографий серфинга Рэй Коллинз. Большой взрыв: Призеры конкурса фотографий серфинга Трент Слаттер. Пустота: Призеры конкурса фотографий серфинга Петр Йович. Ствол Шоссе: Призеры конкурса фотографий серфинга Главную награду получил фотограф Рен Макганн за работу «Право». «Не важно, сколько вы катаетесь. Некоторые волны всегда выделяются на фоне остальных», — прокомментировал автор фото гигантскую «бочку» на снимке. Призеры конкурса фотографий серфинга

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