Скрытые возможности хозяйственного мыла, которое пригодится не только в ванной

Хозяйственное мыло придет на помощь в любой ситуации

1. Народная медицина

Хозяйственное мыло широко применяется в нетрадиционной медицине / Фото: sm-news.ru

Смешайте соду с мылом, чтобы избавиться от мозолей и натоптышей

Если беспокоят проблемы с ротовой полостью, обеззараживайте зубную щетку при помощи мыла

Компресс из лука и мыла исцелит нарыв

2. Уход за волосами

Хозяйственное мыло избавляет волосы от излишней жирности / Фото: i.thehealthypost.com

Наносить мыльный раствор на окрашенные волосы следует с осторожностью / Фото: gigbi.com

3. Уход за кожей

Мыльная пена мягко воздействует на кожу и снимает воспаления / Фото: severdv.ru

Используйте мыло не чаще 1-2 раз в неделю / Фото: id-trend.com

4. Использование в быту

Хозяйственное мыло гипоаллергенно и подходит для стирки детских вещей / Фото: mebel-expert.info

Сделайте раствор на основе хозяйственного мыла и мойте им посуду / Фото: i.mycdn.me