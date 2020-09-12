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Спуск Будды с небес

Буддийская академия Ларунг Гар в городе Сертар — одно из самых малопосещаемых туристами мест загадочного Тибета, и при этом она является одним из самых значимых всего буддийского сообщества.

Каждый год, в девятый месяц тибетского календаря, на высоте более 4 000 метров здесь проходит недельное собрание тибетских буддистов, которые отмечают спуск Будды с небес. Впечатляющие снимки из впечатляющих мест.

Спуск Будды с небес

В буддизме Дхарма — это учение Будды, которое представляет собой и истину, и закон. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Ларунг Гар, известный также как Институт Сертар располагается в удаленной и затерянной в Гималаях долине Ларунг на высоте более 4 000 метров. В 15 километрах отсюда находится город Сертар, единственный очаг цивилизации на многие, многие километры вокруг. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Чайку? Сертар, 31 октября 2015. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Местная святыня с черепами. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Тибетский монах и Буддийская академия Ларунг Гар, 30 октября 2015. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Народ здесь собирается очень колоритный. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

(Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Масштабы поражают. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Монахи. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Храм с черепами. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Чай с маслом яка — самый распространенный напиток.

(Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Маленький тибетский буддийский кочевник. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Очень своеобразно здесь провожают в последний путь умерших. Один из ритуалов называется «Небесное захоронение», при котором тело умершего дают на съедение грифам. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Утренняя молитва. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

В тибетском буддизме существует ритуал вращения молитвенных колес. Молитвенное колесо — это деревянный или железный барабан размером от нескольких сантиметров до нескольких метров, на котором написаны мантры. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

Будущий монах. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

(Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

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