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Рынки бывшего СССР

Итальянский фотограф Джанлука Парделли (Gianluca Pardelli) четыре года снимал рынки на территории СССР, пытаясь нащупать связь прошлого и настоящего. Картинки рынков — это часть большого проекта с ироничным названием «Империя зла» о бывшем Советском Союзе, попытка показать особенную реальность постсоветского общества.

Рынки бывшего СССР

Кишинев, Молдова.

Рынки бывшего СССР

Рынок в Рустави, Грузия.

Рынки бывшего СССР

Рынок в Махачкале, Дагестан.

Рынки бывшего СССР

Кишинев, Центральный рынок.

Рынки бывшего СССР

Одесса, Украина.

Рынки бывшего СССР

Толкучка, Туркменистан.

Рынки бывшего СССР

Телави, Грузия.

Рынки бывшего СССР

Нахичевань, Азербайджан.

Рынки бывшего СССР

Коканд, Узбекистан.

Рынки бывшего СССР

Кишинев, Молдова..

Рынки бывшего СССР

Баку, Азербайджан.

Рынки бывшего СССР

Коканд, Узбекистан.

Рынки бывшего СССР

Астрахань, Россия.

Рынки бывшего СССР

Ижевск, Удмуртия (Россия).

Рынки бывшего СССР

Тирасполь, Приднестровье.

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