Откуда пошли древние русские выражения, которые употребляют и сегодня

Кто такой шут гороховый и зачем он мог бы толочь воду в ступе

У шута была гороховая погремушка. /Фото: demiart.ru

Что за канитель, которую надо тянуть и как Петр I придумал поговорку про Макара с телятами

Канитель - тонкие золотые нити, которые надо было тянуть через маленькие отверстия. /Фото: pochemuha.ru

Зарубить на носу, оказывается, не больно, чего не скажешь о правде подноготной

Правда подноготная – это выражение пришло из камеры пыток. /Фото: listelist.com

Гол, как сокол, но это вовсе и не птица

Средневековый таран - «сокол». /Фото: s1.fotokto.ru

У кого был затрапезный вид и что это значит

Не каждый мог позволить себе дорогую одежду, а вещи из затрапезы стоили совсем дешево. /Фото: factroom.ru