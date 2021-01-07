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Почему появилась мода на бритые женские ноги?



бритые ноги

Вы думаете, изначально мода на гладкие женские ножки появилась из-за желания просто отличаться от волосатых мужчин? Или по гигиеническим соображениям? Как ни странно, эта мода пришла во время Второй мировой войны. И вовсе не из-за соображений гигиены. Все дело в том, что во время войны чулки стали большой редкостью, производимый нейлон стал уходить в военную промышленность — к примеру, на производство парашютов. А ходить без чулок — это было неприлично.

бритые ноги

Женщинами, как всегда, был найден выход из этой ситуации. Кожу на ногах тонировали, предварительно избавившись от волосков при помощи бритвы, а затем ее разрисовывали «под чулки». Многие салоны красоты предлагали соответствующие услуги. Было налажено производство необходимых для этого товаров — тонирующие крема, карандаши и даже приспособления для ровного нанесения линии, имитирующей стрелку на чулках.

бритые ноги

бритые ноги

Война прошла, чулки вернулись на прилавки, а мода на бритые ноги основательно прижилась и стала эталоном женственности. Согласитесь, не все об этом знали.

бритые ноги

бритые ноги



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