Фотограф Серенах Ходсон (Serenah Hodson) фотографирует собак в забавных, а то и откровенно дурацких позах. Портреты получаются невероятно интересными! По словам фотографа, таким образом она стремится рассказать об особенностях собачьего характера. А чаще всего в кадр попадают собственные бульдоги Ходсон.
Плюшевое чудо, лежащее на спине.
За любимым занятием.
Счастливый йорик.
Удовольствие, которое получает пёс от лежания на спине.
Шарпейчики.
Любимый питомец.
Только не на улицу…
Ради вкусностей после фотосессии, собаки готовы даже поспать для хорошего кадра.
С ног на голову.
Пёс, который просто обожает засыпать на спине.
Момент, когда собаки счастливые и довольные.
Собаки отдыхают на хозяйской кровати.
Бульдоги.
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Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса
Фотограф Серенах Ходсон (Serenah Hodson) фотографирует собак в забавных, а то и откровенно дурацких позах. Портреты получаются невероятно интересными! По словам фотографа, таким образом она стремится рассказать об особенностях собачьего характера. А чаще всего в кадр попадают собственные бульдоги Ходсон.
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