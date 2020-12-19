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Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Фотограф Серенах Ходсон (Serenah Hodson) фотографирует собак в забавных, а то и откровенно дурацких позах. Портреты получаются невероятно интересными! По словам фотографа, таким образом она стремится рассказать об особенностях собачьего характера. А чаще всего в кадр попадают собственные бульдоги Ходсон.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Плюшевое чудо, лежащее на спине.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

За любимым занятием.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Счастливый йорик.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Удовольствие, которое получает пёс от лежания на спине.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Шарпейчики.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Любимый питомец.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Только не на улицу…

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Ради вкусностей после фотосессии, собаки готовы даже поспать для хорошего кадра.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

С ног на голову.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Пёс, который просто обожает засыпать на спине.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Момент, когда собаки счастливые и довольные.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Собаки отдыхают на хозяйской кровати.

Лапы вверх: 13 фотографий весёлых собак с необычного ракурса

Бульдоги.

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