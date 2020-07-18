Современные пятиэтажки в Чехии

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Большой жилой комплекс в традиционном городском квартале окружён историческим садом-парком на склоне холма, откуда открывается панорамный вид на Прагу



Кирпичная кладка на лицевом фасаде дома подчёркивает горизонтальность всей архитектурной композиции. Самая высокая терраса на крыше служит в качестве обзорной площадки, окружённой садом с многолетними растениями. Концепция наслоения сплошных и полых объёмов, простая геометрия и погружение в наклонную местность определяют впечатления от этого







































































































































Большой жилой комплекс в традиционном городском квартале окружён историческим садом-парком на склоне холма, откуда открывается панорамный вид на Прагу , Чехия. В этом интересном месте расположен спроектированный архитектурным бюро Znameni Ctyr Architekti особняк площадью 1200 квадратных метров. Его нижний уровень включает входную группу и паркинг, а крытый двор полностью врезается в рельеф местности. Второй этаж резиденции Villa Vista также частично утоплен и является самым большим по площади, образуя основу дома. Здесь спроектирована гостиная зона с панорамным остеклением, со всех сторон окружённая зрелыми деревьями. Дневное пространство связано с нижним и верхним уровнями посредством двух внутренних галерей. Атриум на большой террасе за домом также построен по принципу визуального соединения.Кирпичная кладка на лицевом фасаде дома подчёркивает горизонтальность всей архитектурной композиции. Самая высокая терраса на крыше служит в качестве обзорной площадки, окружённой садом с многолетними растениями. Концепция наслоения сплошных и полых объёмов, простая геометрия и погружение в наклонную местность определяют впечатления от этого пятиэтажного особняка.

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