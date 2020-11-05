20 любопытных фактов о депрессии

Депрессия, этот бич современности, стала особенно серьезной проблемой для молодежи. Мы часто чувствуем себя одинокими, расстроенными, неудовлетворенными, непонятыми и надеемся, что это скоро пройдет. Что же происходит с нами в таких случаях – это просто плохое настроение или уже угроза депрессии?







Мы собрали 20 любопытных фактов, которые помогут вам ответить на этот вопрос и узнать поближе этого демона нашейэпохи.





1. Люди с депрессией склонны к более реалистичному восприятию мира.

2. Регулярный 8-9-часовый сон защитит от депрессии и мыслей о суициде.

3. Депрессия принуждает людей лгать самим себе. Человек начинает отрицать проблему вместо того, что бы встретить её лицом к лицу.

4. Психологи говорят, что депрессия зачастую является результатом чрезмерных раздумий. Наш ум создает проблемы, которых в реальности не существует.

5. Два самых эффективных способа справиться с депрессией – это физические нагрузки и общение с животными.

6. Созерцание рассвета или заката по крайней мере2- 3 раза в неделю поборет депрессию и поможет вам жить дольше.

7. Музыка является более эффективным средством в борьбе с депрессией, чем консультации психотерапевта.

8. Депрессия может заставить вас фантазировать в 3-4 раза больше, чем обычно.

9. У людей с высоким IQ вероятность развития депрессии в три раза больше, чем у остальных, из-за повышенной мозговой активности.

10. Видеоигры более эффективны в борьбе с депрессией, чем советы психотерапевта.

11. Пение может помочь избежать депрессии и тревоги.

12. Около 20% тинейджеров сталкиваются с проявлениями депрессии еще до достижения взрослого возраста.

13. Позитивное мышление на самом деле вредит некоторым людям и может привести к депрессии и тревоге.

14. По самым грубым подсчетам, 20 миллионов человек в США ежегодно страдают от депрессии.

15. Женщины в два раза более склонны к депрессии, чем мужчины.

16. Люди в депрессии более предрасположены к болезням, таким как простуда, чем не депрессивные люди.

17. Существует связь между депрессией и физическим здоровьем. Например, сердечно-сосудистые заболевания могут привести к депрессии и наоборот.

18. По оценкам Всемирной Организация Здравоохранения депрессия станет второй по величине медицинской причиной нетрудоспособности к 2030 году. Ее опередит только ВИЧ\СПИД.

19. Многие творческие личности сталкивались в своей жизни с депрессией.Это и Людвиг Ван Бетховен, Джон Леннон, Эдгар Аллан По, ДжоржОКифи, Винсент Ван Гог, Эрнест Хемингуэй, Ф. Скотт Фицжеральд , Сильвия Плат…

20. Человек, долгое время подвергаемый насилию, не получающий заботы, живущий в бедности, особенно, склонный к депрессии, становится более уязвимым к этой болезни.

Позитивно мыслящие люди отчасти слепы, они носят розовые очки и склонны не замечать плохую сторону действительности.Так что все дела в сторону и ложитесь вздремнуть!Только признание проблемы является путем к освобождению от этого психического недуга.Что можно сделать? Просто занимайтесь решением проблем, которые действительно есть.Принесите домой милого зверька и качайте мышцы для здоровья ума и тела.Это просто, это бесплатно и это помогает лучше любых лекарств.Слушайте свои любимые песни, когда идете на работу, направляетесь домой или во время скучной деловой встречи.Мы желаем вам дождаться того дня, когда вы сможете сказать: Мне не о чем грезить, у меня есть все и я счастлив на 100%.Да, это болезнь умных людей.Не бойтесь тратить время на видео игры, если они делают вас счастливее на какое-то время.Вы когда-нибудь видели депрессивного человека, который поет без остановки?Это вызывает тревогу, но, к сожалению, это правда.Счастливые люди частенько предпочитают не замечать проблемы и откладывают их решение на потом, но проблемы от этого становятся только больше.Один из четырех молодых людей уже сталкивался с депрессией еще до достижения 24 лет.Будьте внимательны к женщинам, которых вы любите, дарите им цветы, утешайте их. Они в этом нуждаются больше, чем вы.Боритесь с простудой с помощью музыки, пойте, созерцайте закаты и рассветы, ешьте апельсины и бананы.Заботьтесь в равной степени и о своем теле, и о своей душе.Делитесь добротой с теми, кого вы любите и старайтесь сделать их счастливее, а значит, здоровее.В общем, будет лучше, если вы не пополните этот список.Просто протяните руку помощи тому, кто в ней нуждается.