Как почистить покрытые жиром ручки на плите без лишних хлопот

Кухня и жирный налет – это два неотделимых друг от друга понятия в нашем мире. В 9 из 10 случаев на кухне в результате готовки появляется жир. Оседает он буквально везде: на ручках, рычагах, кнопках и переключателях плиты. Никто не хочет пользоваться грязными и уж тем более жирными вещами, а потому следует держать на вооружении рецепты, которые помогут избавиться от данной напасти.
Выжать лимон в воду. |Фото: twitter.com.
Один из лучших способов очистить жирный налет с поверхности плиты (и не только), который на протяжении уже многих десятилетий практикуют опытные хозяйки, сводится к использованию лимона, а конкретно – лимонного сока. Обычно для уборки хватит всего одного (или даже половины) цитрусового плода. Кто-то скажет, что подобное применение продукта питания – небывалое расточительство. Однако лимон, относительно моющих средств, имеет множество не совсем очевидных преимуществ.
Мыть кухню лимоном. |Фото: idntimes.com.
Во-первых, лимон оставляет натуральный, приятный, свежий запах. Во-вторых, лимон не раздражает кожу и с куда меньшей вероятностью приводит к срабатыванию какой-либо аллергической реакции на коже. В-третьих, не стоит упускать из виду, что использовать можно не просто лимонный сок, а его раствор, выжав лимон до капли в емкость с водой (1.5-3 литра). В таком случае может получится помыть даже всю кухню.
Уксусный раствор и распылитель. |Фото: softwaresolus.com.
Лучше всего с лимонным соком и лимонным раствором использовать обычную зубную щетку. Обмакиваем ее в жидкость, после чего начинаем хорошенько тереть проблемный участок. Немного усилий и от жира почти не останется и следа. После этого нужно будет только провести влажной губкой и стереть отслоившийся жирный налет. Выглядеть очищаемая поверхность будет как новая.
Оттираем кухню щеткой. |Фото: reskany.ru.
Помимо лимонного сока можно также пустить в дело старый-добрый уксус. Как и в случае с лимонным соком – готовим раствор, только на сей раз из воды и уксуса. Получившуюся субстанцию заливаем в бутылку с пульверизатором, после чего опрыскиваем проблемные участки. Уксус – это кислота, а потому он достаточно быстро и эффективно сможет справиться с жиром не только на внешней части поверхности, но и в укромных местах. После опрыскивания ждем 10-20 минут. Затем берем все ту же щетку и начинаем тереть. Когда жир растает и отслоится, останется только протереть начисто.
Чистая кухня. |Фото: blogspot.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии