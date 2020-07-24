12 уловок, которым женщин учит глянец

Советы сильному полу — как не попасться «на крючок». И рекомендации полу слабому — почему не стоит слепо верить советам из журналов.



Одно из моих последних свиданий не удалось. Во время ужина девушка яро наглаживала ножку бокала. Я испугался за нее. А вдруг так чесотка начинается? Потом в такси она очень страстно шептала мне что-то на ухо. Опять испугался. Но уже за себя. В частности, за свое ухо. Не подумайте, что я такой весь «пуганый». Просто веяло от этого раздражающей искусственностью. Вполне себе милая девушка так отчаянно и топорно пыталась очаровать, что вышло совсем наоборот. Опечалился. Так как знаю, откуда у всей этой ситуации ноги растут. По долгу службы частенько мониторю женские журналы. И понимаю, что страстный шепот, эротичное покусывание губ, яростное наматывание локонов на палец — зачастую это оттуда. Такие советы дают барышням под заголовками типа «15 проверенных способов соблазнить мужчину». Девушки глянцу верят. Берут способы на вооружение. Увы. После того свидания я решил сделать доброе дело и мужчинам, и женщинам. Первым рассказать, как распознать в девушке увлеченность советами по «охоте» на сильный пол. А вторым — доказать, что на деле все это может выглядеть довольно комично.

Уловка 1. Смейтесь над всеми его шутками!

Уловка 2. «Стреляйте» глазами!

Уловка 3. Уроните что-то и эротично поднимите это.

Уловка 4. Поглаживайте пальцами ножку бокала.

Уловка 5. Разделите его увлечения.

Уловка 6. Попробуйте что-нибудь эротично съесть в его присутствии.

Уловка 7. Будьте непредсказуемы и таинственны!

Уловка 8. Играйте с волосами, демонстрируйте шею.

Уловка 9. Попробуйте понизить голос, говорить с придыханием.

Уловка 10. Скажите по телефону, что лежите в ванной.

Уловка 11. Попросите мужчину о помощи и громко хвалите.

Уловка 12. «Отзеркаливайте» мужчину!