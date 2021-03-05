Как Юрий Гагарин покорял женские сердца:Ланч с королевой, прогулка с Лоллобриджидой и Пьеха на руках

52 года назад, 27 марта 1968 г. оборвалась жизнь Юрия Гагарина. Его имя известно всему миру – он стал первым космонавтом, совершившим полет в космос, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Говорят, он был не только высококлассным профессионалом, но и очень обаятельным человеком, перед шармом которого не могли устоять первые красавицы и в СССР, и за рубежом. Что его связывало с Эдитой Пьехой и Светланой Светличной, как он покорил Джину Лоллобриджиду и чем запомнился во время визита в Великобританию – далее в обзоре.
Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин на II Московском международном кинофестивале, июль 1961. Фото Я. Халипа | Фото: dubikvit.livejournal.com
Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин на II Московском международном кинофестивале, июль 1961 | Фото: dubikvit.livejournal.com
После 12 апреля 1961 г. Юрий Гагарина стал самым популярным человеком и главным героем новостей не только в СССР, но и за рубежом. Когда спустя 3 месяца в Москве открылся Международный кинофестиваль, космонавт стал на нем самым почетным гостем. И даже мировые звезды первой величины считали за честь познакомиться с советским героем. Среди приглашенных знаменитостей была легендарная итальянская актриса Джина Лоллобриджида.
Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин на II Московском международном кинофестивале, июль 1961 | Фото: dubikvit.livejournal.com
Итальянские актрисы Джина Лоллобриджида и Мариза Мерлини во время приема в Министерстве культуры с Юрием Гагариным и Екатериной Фурцевой | Фото: dubikvit.livejournal.com
Когда Джина прибыла в СССР, организаторы фестиваля поинтересовались, с кем бы она хотела встретиться. Позже актриса рассказывала: «Они явно ожидали, что я назову фамилию Хрущева, но мне до его персоны не было никакого дела. Я попросила Екатерину Фурцеву познакомить меня с Гагариным. Она это устроила. В его улыбку и озорной взгляд хоть немножко, но были влюблены тогда все женщины планеты. И я не стала исключением. Когда мы гуляли по ночной Москве, Юра подарил мне свою фотографию, на обороте которой написал: «Я видел много звезд на небе. Но такой, как ты, нет». Я до сих пор храню его автограф на фотографии, которую он мне подарил. И покрываю ее поцелуями».
Итальянская киноактриса поцеловала в щеку Юрия Гагарина. Фото Л. Великжанина и В. Мастюкова | Фото: dubikvit.livejournal.com
Снимки, на которых итальянская звезда смотрит на советского космонавта влюбленными глазами, а потом целует его в щеку, облетели весь мир. Их тогда опубликовали около 600 мировых газет и журналов. И на Западе сразу же поползли сухи об их романе – якобы они тайком встречались в Америке и Париже. На самом деле эти домыслы не имели ничего общего с реальностью – их встреча на кинофестивале была единственной, хоть и действительно произвела на итальянскую актрису неизгладимое впечатление.http://navote.ru/?p=22436
Знаменитый поцелуй. Фото Я. Халипа | Фото: dubikvit.livejournal.com
Жене космонавта, скромной медсестре Валентине Горячевой, вскоре пришлось смириться с тем, что тысячи женщин жаждали познакомиться с ее мужем поближе. Везде, где бы он ни появлялся, Гагарин производил фурор – девушки бросались к нему на улицах, на приемах, на торжественных встречах. Те из них, кого не успевали оттащить охранники, кидались целоваться и рвали пуговицы на мундире. Говорят, Гагарин даже носил с собой на этот случай запасные пуговицы. При этом за рубежом поклонницы реагировали точно так же.
Юрий Гагарин в Великобритании, 11 июля 1961 г. | Фото: marieclaire.ru
Юрий Гагарин в Великобритании, 11 июля 1961 г. | Фото: polzam.ru
В том же июле 1961 г. космонавт №1 отправился с визитом в Великобританию. Желающих увидеть советского героя было так много, что они выстроились живым коридором по обе стороны дороги от аэропорта до Букингемского дворца. Англичанки осаждали Гагарина на улицах, дарили цветы, аплодировали, старались дотронуться до него хоть кончиком пальца. А самая смелая прорвалась сквозь толпу и поцеловала космонавта в щеку. Гагарин был очень смущен, а 23-летняя Оливия Брайден после этого заявила журналистам: «Теперь я вошла в историю – я первая английская девушка, которая его поцеловала. Я решилась на это сразу, как только его увидела – он стал самым первым из тех, кто заставил затрепетать мое сердце».
Толпа людей, встречавших советского космонавта в Лондоне, 11 июля 1961 г. | Фото: marieclaire.ru
Английская девочка дарит цветы Гагарину у советского посольства в Лондоне, 11 июля 1961 г. | Фото: marieclaire.ru
Официальный банкет в его честь не планировался – даже Хрущеву организовали лишь чаепитие в королевской резиденции, поэтому Гагарина пригласили на ланч с королевой Елизаветой II. 14 июля его привезли в Букингемский дворец, и тут без курьезов не обошлось. Выросший в простой крестьянской семье, Гагарин не знал всех тонкостей светского этикета и не умел пользоваться всеми столовыми приборами, которые перед собой увидел. Но космонавт не растерялся – взял ложку, положил в свою тарелку салат и с улыбкой сказал: «Давайте есть по-русски!» Королева поддержала его, тоже взяла ложку и обратилась к гостям: «Господа, давайте есть по-гагарински!»
Юрий Гагарин в Великобритании, 11 июля 1961 г. | Фото: marieclaire.ru
Королева Елизавета осенью 1961 г. | Фото: marieclaire.ru
А потом случился еще один конфуз: во время чаепития Гагарин выловил из чашки дольку лимона и съел. И королева снова последовала его примеру! А после ланча Елизавета позволила себе еще одну вольность: монарх не мог фотографироваться с обычными людьми, а она сама предложила космонавту сделать совместный снимок на память! А журналистам позже дала такой комментарий: «Я сфотографировалась с небесным, то есть неземным человеком, так что этикет я не нарушила».
Юрий Гагарин несет на спине Эдиту Пьеху | Фото: spbdnevnik.ru
Среди советских знаменитостей Юрий Гагарин пользовался не меньшей популярностью. Долгое время ходили слухи о том, что у космонавта был роман с певицей Эдитой Пьехой. Спустя годы артистка раскрыла тайну их общения. Они познакомились на одной из встреч в Переделкино, где деятели искусства и космонавты пили чай и играли в волейбол и баскетбол. Во время игры Пьеха подвернула ногу и не могла самостоятельно передвигаться. Она вспоминала: «Юрий Алексеевич подошел ко мне, взгромоздил себе на спину и поволок меня в медпункт. Думали, что что-то страшное у меня. К счастью, оказалось, что просто вывих ноги. Меня потом спрашивали: «Как же так, вас Юрий Алексеевич нес, он же меньше ростом?». Я говорю: «Да, но он же космонавт! Ему это ничего не стоило!» А про мой с ним роман, вы что? Нет, конечно. Но мой муж меня ревновал к Юрию Алексеевичу. Но он меня ревновал ко многим мужчинам. Это не имеет отношения к Юрию Гагарину».
Юрий Гагарин и Эдита Пьеха | Фото: news.myseldon.com
Космонавту приписывали романы со многими известными актрисами, хотя на самом деле этого не было. Светлана Светличная так прокомментировала слухи о своих отношениях с космонавтом: «Юрий Алексеевич Гагарин был не то что поклонником, он просто симпатизировал мне. Перед поездкой в составе советской делегации в Чили (где я была единственной женщиной!) меня пригласили в ЦК комсомола Украины «на инструктаж», а там оказался и Юрий Алексеевич. После возвращения из Сантьяго нас отправили в один из домов отдыха, и Гагарин тоже поехал. Мы играли в баскетбол, волейбол, прекрасно проводили время. Позже он пригласил нас с Володей к себе в загородный дом. Всё время говорил: «Володя, как тебе повезло, что у тебя такая красавица жена». И мне это очень льстило».
Светлана Светличная и Юрий Гагарин, с которым ей приписывали роман | Фото: weekend.rambler.ru
Космонавт с женой Валентиной на Красной площади, 7 ноября 1961 г. | Фото: marieclaire.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии