Как Юрий Гагарин покорял женские сердца:Ланч с королевой, прогулка с Лоллобриджидой и Пьеха на руках

Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин на II Московском международном кинофестивале, июль 1961. Фото Я. Халипа | Фото: dubikvit.livejournal.com

Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин на II Московском международном кинофестивале, июль 1961 | Фото: dubikvit.livejournal.com

Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин на II Московском международном кинофестивале, июль 1961 | Фото: dubikvit.livejournal.com

Итальянские актрисы Джина Лоллобриджида и Мариза Мерлини во время приема в Министерстве культуры с Юрием Гагариным и Екатериной Фурцевой | Фото: dubikvit.livejournal.com

Итальянская киноактриса поцеловала в щеку Юрия Гагарина. Фото Л. Великжанина и В. Мастюкова | Фото: dubikvit.livejournal.com

Знаменитый поцелуй. Фото Я. Халипа | Фото: dubikvit.livejournal.com

Юрий Гагарин в Великобритании, 11 июля 1961 г . | Фото: marieclaire.ru

Юрий Гагарин в Великобритании, 11 июля 1961 г. | Фото: polzam.ru

Толпа людей, встречавших советского космонавта в Лондоне, 11 июля 1961 г. | Фото: marieclaire.ru

Английская девочка дарит цветы Гагарину у советского посольства в Лондоне, 11 июля 1961 г. | Фото: marieclaire.ru

Юрий Гагарин в Великобритании, 11 июля 1961 г. | Фото: marieclaire.ru

Королева Елизавета осенью 1961 г. | Фото: marieclaire.ru

Юрий Гагарин несет на спине Эдиту Пьеху | Фото: spbdnevnik.ru

Юрий Гагарин и Эдита Пьеха | Фото: news.myseldon.com

Светлана Светличная и Юрий Гагарин, с которым ей приписывали роман | Фото: weekend.rambler.ru

Космонавт с женой Валентиной на Красной площади, 7 ноября 1961 г. | Фото: marieclaire.ru