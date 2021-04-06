17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Иногда среди обыденных вещей встречаются такие, о которых хочется сказать: «Лучше и придумать было нельзя!» Кто эти гении промышленного и строительного дизайна? Их имен мы не знаем, но зато можем показать вам эти вещи, которые настолько умно оформлены, что хочется распространить их повсеместно.













Этим лифтом можно управлять ногами, если руки заняты.







В образовательных целях на стекле изображена схема исторического памятника до того, как он разрушился.







Бариста решил использовать изъян как плюс, создав репродукцию картины Сальвадора Дали прямо в чашке.







Справа — корзинки для тех посетителей универмага, которым нужна помощь продавца, а слева — для тех, кто хочет делать покупки самостоятельно.







И ложка, и вилка, и зубочистка в одном предмете.







Оригинальный дверной звонок.







Магазин гитар.







Многофункциональная скамейка, которую можно подстроить под свои нужды в любой момент.







Знак «Если вы дотронетесь до этого знака, вы ударитесь об этот мост».







Дверь в виде книжного шкафа в клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера — чтобы они случайно не вышли.







Скамейка для пикника, где найдется место и для взрослых, и для маленьких.







Когда протектор стирается, на шине проявляется надпись: «Замените шину».







Палочки, которые одновременно являются и вилкой.

Лапша быстрого приготовления со встроенным дуршлагом.Церковь с солнечными батареями.Наклейка на манго указывает, когда фрукт до конца созрел.Парковка для велосипедов, оборудованная насосом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)