Худшие обложки альбомов хеви-метал-групп 80-х и 90-х годов

Весь смысл искусства альбомных обложек — создать что-то, что в полной мере отображает ту музыку, которая находится внутри, и доказать, что искра вдохновения и творчества есть не только в этих композициях, но и в упаковке. Обложка альбома должна заставить любого купить его, даже если он никогда и не слышал о подобной группе. Иногда в попытке доказать собственную невероятную крутость и прочий хардкор многие группы скатываются в абсурдность — даже такие гиганты, как Iron Maiden.



Конечно, все обложки в нашем посте непередаваемо ужасны, однако это вовсе не означает, что музыка этих альбомов на том же уровне, вовсе нет. Некоторые группы ошиблись лишь в выборе обложки.



Итак, а какая обложка вам кажется худшей?











Альбом Metal Magic группы Pantera.







Альбом Terror Squad группы Artillery.







Альбом Evil Genius группы Abruptum.







Альбом Burn This Town группы Battleaxe.







Альбом Protectors of the Lair группы Griffin.







Альбом Into Glory Ride группы Manowar.







Альбом Violent By Nature группы Atrophy.







Альбом The Complex Bewitchment группы Mactatus.







Альбом Taboo of the Western World группы M.A.D.







Альбом Extreme Cold Weather группы Messiah.







Альбом Auto Ducko Destructo Mondo группы Metal Duck.

Альбом The Stargate группы Mortiis.Альбом Sigh No More группы Gamma Ray.Альбом First Visit группы Rogue Male.Альбом Nattferd группы Ragnarok.Альбом The Pack is Back группы Raven.Альбом Lučan- Antikrist группы Maniac Butcher.Альбом Born Again группы Black Sabbath.Альбом Les Fils du Métal группы Satan Jokers.Альбом Theli группы Therion.Альбом Bestial Sex группы Torment.Альбом Acardiacus группы Xenomorph.Альбом Testamento группы Abril.Альбом Ambiguity группы Arcane.Альбом Stronger Than Ever группы Digger.Альбом Unveiling the Wicked группы Exciter.