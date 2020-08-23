Интересные об организме человека

Тело человека еще хранит множество неразгаданных медициной секретов, ответ на которые довольно сложно найти, а медицинского объяснения им пока нет. В продолжении поста вы прочитаете и узнаете 10 интересных фактов о человеческом теле, которые, думаю, известны далеко не каждому. Например, вы знали о том, что ступня человека может охлаждаться до температуры +16 градусов, при этом особого вреда для конечности это не наносит.
В основании луковицы каждого волоска на теле есть мышца, поднимающая волос. При некоторых эмоциональных состояниях, таких как гнев или страх, и на холоде, эта мышца поднимает волос, отсюда фраза: «волосы дыбом встали» и этим же объясняется эффект «гусиной кожи». Если бы мы с вами были пушистее, чем являемся сейчас то в моменты эмоционального потрясения становились бы похожи ну например на кошек. На коже локтей практически нет болевых рецепторов. Поэтому, если вы вытяните руку вперед и ущипнете себя за локоть, то вы практически не почувствуете боль, а только давление и прикосновение.
«Выкуривая сигарету человек садит печень, выпивая алкоголь- легкие». Это не парадоксальное утверждение, а факт физиологии. Дело в том, что никотин и смолы крайне вредны для слизистой желудка, и каждый раз после выкуренной сигареты попадая вместе со слюной в желудок, он раздражает слизистую, провоцируя развитие гастритов и язв. Одной из функций легких является фильтрационная и выделительная. Организм пытается избавиться от алкоголя и продуктов его распада всеми известными способами, в том числе и через альвеолы, тем самым постепенно разрушает их.
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За сутки в организме образуется около 100 литров первичной мочи, из которой методом обратного всасывания в итоге остается 1.5 -2 литра.
Современная наука может позволить себе оперировать мозг пациенту при сохранении его сознания. Это возможно благодаря тому, что в самой ткани головного мозга нет болевых рецепторов. То есть можно показать человеку его собственный мозг например в зеркало. Кстати, именно по этой причине многие пациенты под общим наркозом слышат то, о чем говорят хирурги. Просто анестезиологи после вскрытия твердой мозговой оболочки уменьшают количество анестетика, так как в чрезмерном обезболивании необходимости нет, а токсический эффект препаратов лучше по возможности снижать.
На месте сращенного перелома кости образуется костная мозоль, структура настолько плотная, что повторно сломать эту кость по линии предыдущего разлома практически невозможно, разве что только специально и в больничных условиях.
Если у ребенка вовремя не удалить гипертрофированные аденоиды, то он может отставать в психологическом и умственном развитии от сверстников. Потому что от качества носового дыхания зависит нормальное функционирование головного мозга.
Эритроциты - это единственные клетки организма, которые в ходе своего развития теряют ядро и органеллы. А еще их специальная форма двояковогнутого диска позволяет им проникать в сосуды много меньшего диаметра (диаметр эритроцита 8 мкм, а проходить он может по капилляру в 2-3 мкм.).
При падении с достаточно большой высоты, в организме человека остается только 3 целые косточки, это стремечко, молоточек и наковальня, косточки внутреннего уха. А точнее 6 : справа – три, и слева - три.
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