Интересные об организме человека

Тело человека еще хранит множество неразгаданных медициной секретов, ответ на которые довольно сложно найти, а медицинского объяснения им пока нет. В продолжении поста вы прочитаете и узнаете 10 интересных фактов о человеческом теле, которые, думаю, известны далеко не каждому. Например, вы знали о том, что ступня человека может охлаждаться до температуры +16 градусов, при этом особого вреда для конечности это не наносит.







В основании луковицы каждого волоска на теле есть мышца, поднимающая волос. При некоторых эмоциональных состояниях, таких как гнев или страх, и на холоде, эта мышца поднимает волос, отсюда фраза: «волосы дыбом встали» и этим же объясняется эффект «гусиной кожи». Если бы мы с вами были пушистее, чем являемся сейчас то в моменты эмоционального потрясения становились бы похожи ну например на кошек. На коже локтей практически нет болевых рецепторов. Поэтому, если вы вытяните руку вперед и ущипнете себя за локоть, то вы практически не почувствуете боль, а только давление и прикосновение.







«Выкуривая сигарету человек садит печень, выпивая алкоголь- легкие». Это не парадоксальное утверждение, а факт физиологии. Дело в том, что никотин и смолы крайне вредны для слизистой желудка, и каждый раз после выкуренной сигареты попадая вместе со слюной в желудок, он раздражает слизистую, провоцируя развитие гастритов и язв. Одной из функций легких является фильтрационная и выделительная. Организм пытается избавиться от алкоголя и продуктов его распада всеми известными способами, в том числе и через альвеолы, тем самым постепенно разрушает их.

Запах перегара, кстати, именно по этой причине идет из легких, а не из желудка, как думает большинство.За сутки в организме образуется около 100 литров первичной мочи, из которой методом обратного всасывания в итоге остается 1.5 -2 литра . Современная наука может позволить себе оперировать мозг пациенту при сохранении его сознания. Это возможно благодаря тому, что в самой ткани головного мозга нет болевых рецепторов. То есть можно показать человеку его собственный мозг например в зеркало. Кстати, именно по этой причине многие пациенты под общим наркозом слышат то, о чем говорят хирурги. Просто анестезиологи после вскрытия твердой мозговой оболочки уменьшают количество анестетика, так как в чрезмерном обезболивании необходимости нет, а токсический эффект препаратов лучше по возможности снижать . На месте сращенного перелома кости образуется костная мозоль, структура настолько плотная, что повторно сломать эту кость по линии предыдущего разлома практически невозможно , разве что только специально и в больничных условиях.Если у ребенка вовремя не удалить гипертрофированные аденоиды, то он может отставать в психологическом и умственном развитии от сверстников. Потому что от качества носового дыхания зависит нормальное функционирование головного мозга.Эритроциты - это единственные клетки организма, которые в ходе своего развития теряют ядро и органеллы. А еще их специальная форма двояковогнутого диска позволяет им проникать в сосуды много меньшего диаметра (диаметр эритроцита 8 мкм, а проходить он может по капилляру в 2-3 мкм.).При падении с достаточно большой высоты, в организме человека остается только 3 целые косточки, это стремечко, молоточек и наковальня, косточки внутреннего уха. А точнее 6 : справа – три , и слева - три.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: