Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Ульянова21 января, 19:54
    я вот стесняюсь спросить - у нас столько разводов и столько одиноких женщин. и - вы не поверите - они сами и сумки но...Как быть, если ва...
  • Виктор Шиховцев21 января, 7:54
    Я за! Пусть на даче дрова колет и навоз тачкой возит. А я покашеварю.Как быть, если ва...
  • Отари Хидирбегишвили19 января, 15:28
    Любопытно,что в течение многих столетий медики верили в существование истерии и «лечили» ее массажем гениталий, в том...Шокирующая правда...

Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Представьте себе неповторимый аромат свежесваренного кофе — слов будет недостаточно, чтобы описать этот чудесный напиток. Утро миллионов человек по всему миру начинается с чашечки бодрящего кофе. И в каждой стране свои секреты его приготовления.

Для нас некоторые из них стали настоящим открытием.

Яичный кофе (Вьетнам)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

В основе рецепта — яичный желток, сгущенное молоко, сахар и горячий кофе.

Лапландский кофе (Финляндия)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

В чашку сначала кладется лапландский сыр, затем заливается кофе.

Эспрессо по-римски (Италия)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Эспрессо с долькой лимона, причем перед употреблением лимон надо «расплющить» ложечкой о стенки или дно чашки.

Лагрима (Аргентина)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

В молочную пену добавляется лишь пара капель крепкого кофе. Проще говоря, это скорее молоко с кофе.

Бонбон (Испания)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Это эспрессо со сгущенным молоком. А если смешать половину обычного молока с половиной сгущенного молока, получится leche y leche.

Кофе со специями (Марокко)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Смесь специй вроде семечек кунжута, черного перца и мускатного ореха с кофейными бобами перемалывается, и получается… действительно сильный напиток.

Кофе с чаем (Гонконг)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Микс из кофе и чая с молоком впечатляет с первого глотка! Понадобится 4 пакетика черного чая, перец, сгущенное молоко и 2 шота кофе.

Фраппе (Греция)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Кофе, мороженое, сгущенное молоко и ледяная вода — вот ингредиенты вкусного frappé.

Фарисей (Германия)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Этот напиток изобрели в Германии для того, чтобы маскировать наличие алкоголя на семейных торжествах: под обильной шапкой из взбитых сливок «скрывается» приличная порция рома в кофе.

Тоуба (Сенегал)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Во время обжарки кофе добавляются зерна гвинейского перца. Сам напиток заваривается как обычный фильтрованный кофе.

Кофе с чесноком и медом (Турция)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Популярный напиток в Турции. Этот кофе еще называется «Рецепт старого мавра».

Кофе с апельсином (Ямайка)


Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Ямайка в первую очередь ассоциируется с ромом. Неудивительно, что традиционный ямайский кофе готовят, добавляя в него этот крепкий алкогольный напиток.

©



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх