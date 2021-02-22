Крупнейшая буддийская академия в мире: для 40000 монахов TV под запретом, но айфоны разрешены

Буддийская Академия Ларунг Гар расположилась в горах Тибета, в уединенном месте недалеко от города Чэнду. 40,000 монахов и монахинь живут в живописнейшей местности, следуя размеренной и традиционной жизни. Приметы цивилизации практически отсутствуют, за редким исключением в виде подержанных айфонов. Величественная природа и зачастую шокирующие для европейца обычаи делают Ларунг Гар весьма интересным местом для путешествий.
Это самая большая буддийская Академия в мире. Несмотря на то, что она была основана ламой Кенпо Джигме Пунцогом сравнительно недавно, в 1980 году, некоторые здания очень древние и построены много веков назад. Сначала в долине обосновалось небольшое буддийское поселение, оно постепенно росло и достигло своего сегодняшнего состояния.
Буддийская Академия Ларунг Гар расположилась среди гор Тибета на высоте 4 км, недалеко от города Сертар (второе название академии — Институт Сертар).
В одинаковых домиках живут около 40 000 студентов-послушников, монахов и монахинь, из Китая, Малайзии, Тайваня, Сингапура и многих других стран.
Монахини и монахи живут рядом со своими учебными классами, они разделены по возрасту и полу.
Условия проживания самые простые, удобств и отопления в домах нет, а туалеты — общественные.
Если вас не пугает долгая дорога, то примерно за 15-20 часов туда можно добраться от Чэнду (ехать около 650 км).
Телевизоры запрещены, монахи и монахини проводя время в учении, молитвах и слушают курс лекций в академии.
Мужскую часть поселения отделяет от женской извилистая дорога, которая вьется среди одинаковых домиков.
Молящиеся вращают молитвенные барабаны, на которых записаны мантры. В тибетском буддизме молитвенные барабаны принято крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. Самым распространённым вариантом наполнения барабанов является мантра Авалокитешвары «Ом мани падме хум».
Монахи учатся в классе академии. Посетители приветствуются, можно посмотреть, как происходит обучение, понаблюдать за процессом.
Фотограф Люк Уонсон (Wanson Luk) добирался от Чэнду долгих 20 часов, он ехал на автобусе по ухабистым дорогам. 34-летннему буддисту рассказывали, что в Ларунге есть два небольших гостевых домов, но оба оказались заняты, и он прожил первые два дня в буддийском центре, принимая участие в церемониях. Люк рассказал, что поселение приветствует всех, они выживают на пожертвования и свои доходы от малого бизнеса (гостевой дом и небольшой продуктовый магазин).
Люк принял участие в обряде небесного погребения, и был поражен отношением тибетских монахов к смерти.
«Я видел, как сотни или тысячи кондоров сидят и спокойно ждут…в тот день хоронили семерых и один из них — ребенок. Во время церемонии монахи молятся, а «мастер небесного погребения» разрезает трупы. Когда дело сделано, наступает очередь кондоров…считается, что чем больше кондоры съедят, тем лучше, и что тела плохих людей они есть не станут».
Небесное погребение также называется «раздачей милостыни птицам». Согласно тибетским верованиям, душа покидает тело в момент смерти, а человек на всех этапах жизни должен приносить пользу. Поэтому мёртвое тело скармливается птицам как последнее проявление благотворительности.
Тибетцы верят, что каждый хоть раз в жизни должен увидеть обряд небесного погребения, чтобы осознать, прочувствовать всю мимолетность и эфемерность жизни.
На вершине скалы буддисты вешают красочные молитвенные флажки в знак религиозной преданности. Молитвенные флаги с мантрами предназначены для защиты от зла и для благословения местности.
Люку запомнился один монах, который дав обет молчания, помогал ему найти дорогу к храму жестами и…текстом на айфоне. Хотя телевидение в академии под запретом, странным образом смартфоны разрешены.
Молитвенные камни украшают территории буддийской академии.
Многие из буддистов академии владеют подержанными IPhone 4S. Это чуть ли не единственная примета цивилизации, в остальном традиционный быт местных жителей ничем не вытесняется.
Сертар и буддийская академия стоят того, чтобы увидеть их своими глазами.
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