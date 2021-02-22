Крупнейшая буддийская академия в мире: для 40000 монахов TV под запретом, но айфоны разрешены

Буддийская Академия Ларунг Гар расположилась в горах Тибета, в уединенном месте недалеко от города Чэнду. 40,000 монахов и монахинь живут в живописнейшей местности, следуя размеренной и традиционной жизни. Приметы цивилизации практически отсутствуют, за редким исключением в виде подержанных айфонов. Величественная природа и зачастую шокирующие для европейца обычаи делают Ларунг Гар весьма интересным местом для путешествий.









Это самая большая буддийская Академия в мире. Несмотря на то, что она была основана ламой Кенпо Джигме Пунцогом сравнительно недавно, в 1980 году, некоторые здания очень древние и построены много веков назад. Сначала в долине обосновалось небольшое буддийское поселение, оно постепенно росло и достигло своего сегодняшнего состояния.







Буддийская Академия Ларунг Гар расположилась среди гор Тибета на высоте 4 км, недалеко от города Сертар (второе название академии — Институт Сертар).







В одинаковых домиках живут около 40 000 студентов-послушников, монахов и монахинь, из Китая, Малайзии, Тайваня, Сингапура и многих других стран.







Монахини и монахи живут рядом со своими учебными классами, они разделены по возрасту и полу.







Условия проживания самые простые, удобств и отопления в домах нет, а туалеты — общественные.







Если вас не пугает долгая дорога, то примерно за 15-20 часов туда можно добраться от Чэнду (ехать около 650 км).

Телевизоры запрещены, монахи и монахини проводя время в учении, молитвах и слушают курс лекций в академии.Мужскую часть поселения отделяет от женской извилистая дорога, которая вьется среди одинаковых домиков.Молящиеся вращают молитвенные барабаны, на которых записаны мантры. В тибетском буддизме молитвенные барабаны принято крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. Самым распространённым вариантом наполнения барабанов является мантра Авалокитешвары «Ом мани падме хум».Монахи учатся в классе академии. Посетители приветствуются, можно посмотреть, как происходит обучение, понаблюдать за процессом.Фотограф Люк Уонсон (Wanson Luk) добирался от Чэнду долгих 20 часов, он ехал на автобусе по ухабистым дорогам. 34-летннему буддисту рассказывали, что в Ларунге есть два небольших гостевых домов, но оба оказались заняты, и он прожил первые два дня в буддийском центре, принимая участие в церемониях . Люк рассказал, что поселение приветствует всех, они выживают на пожертвования и свои доходы от малого бизнеса (гостевой дом и небольшой продуктовый магазин).Люк принял участие в обряде небесного погребения, и был поражен отношением тибетских монахов к смерти.«Я видел, как сотни или тысячи кондоров сидят и спокойно ждут…в тот день хоронили семерых и один из них — ребенок . Во время церемонии монахи молятся, а «мастер небесного погребения» разрезает трупы. Когда дело сделано, наступает очередь кондоров…считается, что чем больше кондоры съедят, тем лучше, и что тела плохих людей они есть не станут».Небесное погребение также называется «раздачей милостыни птицам». Согласно тибетским верованиям, душа покидает тело в момент смерти, а человек на всех этапах жизни должен приносить пользу. Поэтому мёртвое тело скармливается птицам как последнее проявление благотворительности.Тибетцы верят, что каждый хоть раз в жизни должен увидеть обряд небесного погребения, чтобы осознать, прочувствовать всю мимолетность и эфемерность жизни.На вершине скалы буддисты вешают красочные молитвенные флажки в знак религиозной преданности. Молитвенные флаги с мантрами предназначены для защиты от зла и для благословения местности.Люку запомнился один монах, который дав обет молчания, помогал ему найти дорогу к храму жестами и…текстом на айфоне. Хотя телевидение в академии под запретом, странным образом смартфоны разрешены.Молитвенные камни украшают территории буддийской академии.Многие из буддистов академии владеют подержанными IPhone 4S. Это чуть ли не единственная примета цивилизации, в остальном традиционный быт местных жителей ничем не вытесняется.Сертар и буддийская академия стоят того , чтобы увидеть их своими глазами.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)