Как неказистую кухню в хрущёвке превратили в комфортную

Бытует мнение, что в хрущевках невозможно благоустроить нормальную кухню, ведь для этого, как минимум, не хватает квадратных метров. Однако, когда выбора другого нет, приходится идти на некоторые компромиссы и искать наиболее подходящий для себя вариант дизайна кухни.

30 идей ниже продемонстрируют вам, что даже хрущёвка может быть удобной! Обратите внимание на некоторые лайфхаки, такие как отсутствие двери в кухню, столешница вместо подоконника, высокие (до потолка) навесные шкафчики, однотонность мебели и интерьера в целом, встроенная в шкаф вытяжка и другие секреты. Не устанавливайте ненужную мебель и избавляйтесь от каждой лишней мелочи, и ваша кухня будет самая удобная и комфортная!







































































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