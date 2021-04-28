Зачем в выпечку добавлять сало и еще несколько советов для идеальной готовки

Польза сала несомненна во многих аспектах. /Фото: agropolit.com
Выпечка — это сложный процесс, который требует внимательности и особого подхода. Зачастую в рецептуре теста обязательно участвует какой-либо «жирный» ингредиент, например, подсолнечное, оливковое или сливочное масло. Но мало кто знает, что их не только можно, но и нужно иногда заменять салом. Секретный прием в приготовлении выпечки поможет раскрыть новые вкусовые ощущения и сделать некоторые блюда просто волшебными. Novate.ru раскрывает этот и еще несколько лайфхаков, которые помогут поднять свое искусство готовки на новый уровень.
1. Польза сала
Сало не стоит полностью исключать из своего рациона и домашних блюд. /Фото: img-global.cpcdn.com
По мнению многих ученых считается, что один стакан сала содержит больше ненасыщенных жиров и более низкий уровень холестерина, чем такое же количество сливочного масла. Оно также содержит на 20% меньше насыщенных жиров, чем сливочное масло, имеет более высокий уровень мононенасыщенных жиров, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина, и не содержит вредных трансжиров, конечно при условии если покупается сало не промышленного производства, а домашнего происхождения. Помимо этого сало является достаточно значительным источником витамина D — питательного вещества, в котором организм чаще всего ощущает нехватку в зимний и осенний период года, когда солнце редко выглядывает из-за туч. По оценкам экспертов, одна столовая ложка сала содержит около 1000 МЕ (международных единиц) витамина D, в то время как такое же количество масла содержит всего 9 МЕ.
2. Что дает сало для выпечки?
С салом выпечка будет более воздушной. /Фото: nastroy.net
Благодаря салу практически любой рецепт выпечки становится намного лучше. Вкус приобретает мягкость и насыщенность, не говоря уже о пользе этого ценного натурального ингредиента. Сало также отлично подходит для жарки, поскольку оно сохраняет свою химическую структуру лучше, чем другие жиры и масла, не поддаваясь процессам окисления.
Раньше сало было очень популярным. /Фото: img-global.cpcdn.com
Это очень полезная особенность для здоровья, так как окисление жира или масел может создавать вредные свободные радикалы, которые, как считают многие врачи, способствуют развитию воспалительных процессов в организме.
Интересная информация: Сало — это топленый свиной жир. В 19 и 20 веках он был одним из самых важных ингредиентов во всех рецептах и без него не обходилось практически ни одно блюдо. Его использовали так же часто и активно, как масло в современной кулинарии. Но со временем сало получило плохую репутацию и стало считаться вредным для здоровья, поэтому многие повара стали избегать его и использовать другие источники жира для выпечки и приготовления пищи. Несмотря на негативную оценку, полученную в последние несколько лет, качество сала снова улучшается и теперь не стоит бояться его использовать.
3. Как выбрать хорошее правильное сало для готовки?
Выбор сала — основной пункт для сохранения здоровья. /Фото: vsenovosti.life
Как и у большинства животных, у свиней есть много мест, где накапливается жир, однако не весь он отлично подходит для употребления в пищу и готовки. Выбирая сало для запекания и готовки, необходимо проявить осмотрительность и внимательность. Лучше всего покупать продукт у продавцов, которые самостоятельно выращивают свиней на домашних небольших пастбищах, так как это самый безопасный вариант для здоровья. Такое сало не будет отбеленным, дезодорированным или гидрогенизированным, что означает намеренное добавление трансжиров. Высшим сортом сала считается листовое, которое содержится в почках и пояснице свиней. Следующим по шкале качества идет сало, которое берут со спины свиньи. Но даже выбирая качественный продукт, не стоит злоупотреблять им и добавлять в блюда в умеренном количестве.
4. Необычный ингредиент для выпечки — фасоль
Фасоль отлично сочетается с выпечкой. /Фото: static.1000.menu
Чего только не добавляют в пироги и пирожки, однако редко в каком рецепте можно встретить фасоль. И очень даже зря, потому что она отлично подходит даже для сладкой выпечки. Бобовые богаты белком и минералами, а также содержат много клетчатки без особого добавления жира, поэтому отлично подходят тем, кто ведет здоровый образ жизни и следит за своей фигурой. Фасоль, цельную или перетертую можно добавлять в выпечку. Это часто делается либо для замены яиц в веганской выпечке, либо для дополнения продуктов, выпеченных с безглютеновой мукой, поскольку бобы обеспечивают ту сцепляемость, которой в противном случае не хватало бы безглютеновым продуктам. Фасоль прекрасно сочетается с пирогами и кексами, а также пирожными по типу «Брауни», в них лучше добавлять черную фасоль.
Полезно добавлять в тесто даже сок от консервированной фасоли. /Фото: digitalmarketing.blob.core.windows.net
Удивительно, но в выпечку можно добавлять и жидкость, слитую с консервированной фасоли. Жидкость от более светлой и ароматной фасоли отлично подходит для любых десертов, а сок из фасоли более темного цвета лучше сочетается с такой выпечкой, как шоколадные торты или имбирные пряники, которые должны быть темнее по цвету и менее нежными на вкус.
5. Секретный ингредиент для идеальных блинов
Лимонная цедра или сок станут полезным дополнением для выпечки. /Фото: reneeballard.com
Рецепт приготовления идеальных блинов заключается не столько в том, как их готовят, но в том, что в них добавляют. Поэтому стоит попробовать маленький лайфхак: добавлять в жидкое тесто лимонный сок или цедру лимона. Этот совет хорош, даже если нет цели приготовить блины или оладьи с выраженным лимонным привкусом. Добавление цитрусового компонента делает выпечку более воздушной и добавляет дополнительный приятный аромат финальному блюду. Однако чтобы снизить кислотность лимона, важно добавлять в рецепт достаточное количество сахара.
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