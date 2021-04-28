Зачем в выпечку добавлять сало и еще несколько советов для идеальной готовки

Польза сала несомненна во многих аспектах. /Фото: agropolit.com

1. Польза сала

Сало не стоит полностью исключать из своего рациона и домашних блюд. /Фото: img-global.cpcdn.com

2. Что дает сало для выпечки?

С салом выпечка будет более воздушной. /Фото: nastroy.net

Раньше сало было очень популярным. /Фото: img-global.cpcdn.com

3. Как выбрать хорошее правильное сало для готовки?

Выбор сала — основной пункт для сохранения здоровья. /Фото: vsenovosti.life

4. Необычный ингредиент для выпечки — фасоль

Фасоль отлично сочетается с выпечкой. /Фото: static.1000.menu

Полезно добавлять в тесто даже сок от консервированной фасоли. /Фото: digitalmarketing.blob.core.windows.net

5. Секретный ингредиент для идеальных блинов

Лимонная цедра или сок станут полезным дополнением для выпечки. /Фото: reneeballard.com