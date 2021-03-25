10 малоизвестных фактов о Чаке Норрисе, которые подтверждают, что он действительно супергерой

Поклонники Чака Норриса то ли в шутку, то ли в серьёз утверждают, что их кумир с богоподобной фигурой крут настолько, что может практически всё. Но когда открываются некоторые малоизвестные факты их жизни этого актёра, понимаешь, что он действительно потрясающий и удивительный человек.
1. Его настоящее имя ...
Карлос Рэй Норрис, он же Чак.
Хотя все предполагают, что настоящее имя Чака - что-то вроде «Чарльз», на самом деле оно намного круче. Полное имя эксперта по боевым искусствам - Карлос Рэй Норрис, и он родился 10 марта 1940 года.
2. Чак Норрис остается непобежденным с 1968 года
Большая часть имиджа Норриса заключается в том, что он не проигрывал официальные бои в течение более полувека. Проиграв все десять своих матчей до 1968 года, с тех пор он установил рекорд, в итоге одержав 168 побед, 10 поражений (те самые, до 1968) и 2 ничьих.
3. Чун Кук До - собственное боевое искусство Чака
У него есть всё - даже собственное боевое искусство.
Чун Кук До, что переводится как «Универсальный путь», представляет собой гибридный стиль корейских боевых искусств, запатентованный никем иным, как самим Чаком Норрисом, который был военным полицейским в ВВС в Южной Корее. Это стиль, основанный на каратэ, который в значительной степени опирается на тансудо - традиционном корейском боевом искусстве, введенном в военную подготовку.
4. Норрис попал в киноиндустрию бланрдаря Стиву Маккуина
До своей карьеры в кино Норрис был инструктором по каратэ и обучал различных знаменитостей во время бума популярности боевых искусств, который начался с появлением Брюса Ли в Голливуде. Ли подружился с Чаком в 1968 году во время чемпионата мира, и это помогло его продвижению в кинобизнесе.
Фотография Стива МакКуина в роли Джоша Рэндалла из эпизода телесериала «Разыскивается: мертвым или живым» от 21 августа 1959 года
Тем не менее, только после того, как будущая звезда боевиков начала тренировать знаменитого в то время актера Стива МакКуина, тот предложил Чаку попробовать себя в кино. После этого Чаку удалось получить свою первую роль в фильме Дина Мартина «Команда разрушителей».
5. Молчание - плохой признак в компании Чака Норриса
«Если мне нечего сказать о человеке, я ничего не скажу».
К 1985 году Чак Норрис уже зарекомендовал себя как американский мачо-супергерой благодаря кассовому блокбастеру «Кодекс молчания». Хотя название, возможно, случайно, он подчеркнул важность «кодекса молчания» в своих наставлениях по боевому искусству Чун Кук До: «Если мне нечего сказать о человеке, я ничего не скажу». Поэтому, если кто-либо заметит, что в компании Чака Норриса тот слишком молчалив, стоит задуматься.
6. Он снялся в рекламе и был представителем серии World Of Warcraft от Blizzard Entertainment
А теперь поговорим о хорошем маркетинге. Техасский рейнджер сам снялся в рекламном ролике 2011 года для онлайновой RPG-игры World of Warcraft, в котором участвовал его игровой персонаж, легко повергающий множество противников. С тех пор он выступил в качестве официального представителя игры и, как сообщается, иногда сам любил играть в WoW.
7. Чак был первым жителем Запада, когда-либо получившим черный пояс 8-й степени в тхэквондо
Он заслужил почет и уважение многих азиатских мастеров.
Будучи горячим поклонником дальневосточных боевых искусств, Норрис владеет несколькими другими черными поясами по каратэ, тансудо, дзюдо, а также бразильскому джиу-джитсу.
Он заслужил почет и уважение многих азиатских мастеров, наиболее заметным из которых, конечно же, был Брюс Ли. На похоронах Брюса Чак и Маккуин были одними из тех, кто нес его гроб.
8. Чак был назван почетным морским и техасским рейнджером
Поскольку его карьера в значительной степени зависела от интерпретации роли военных или сотрудников правоохранительных органов, Норрис получил эти звания соответственно в 2007 и 2010 годах, поскольку он продолжает пользоваться большим уважением со стороны этих учреждений в Америке.
9. У него есть своя линия джинсов
Когда он не носит кимоно, Чак обычно предпочитает джинсы, поэтому неудивительно, что у него есть своя собственная линия джинсов. Бренд Action Jeans был разработан и протестирован для того, чтобы выдержать известный удар Норриса с разворота, при котором обычные брюки рвались в районе промежности.
10. Помимо того, что Чак является суперзвездой боевых искусств, он также является автором бестселлеров
Став одним из фаворитов поп-культуры, он долгое время занимался написанием статей о своей жизни, причем делал это с большим успехом.
Его книги обычно связаны с такими предметами, как боевые искусства, физические упражнения, философия, политика, христианская религия, западные романы и биографии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии