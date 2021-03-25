10 малоизвестных фактов о Чаке Норрисе, которые подтверждают, что он действительно супергерой

1. Его настоящее имя ...

Карлос Рэй Норрис, он же Чак.

2. Чак Норрис остается непобежденным с 1968 года

3. Чун Кук До - собственное боевое искусство Чака

У него есть всё - даже собственное боевое искусство.

4. Норрис попал в киноиндустрию бланрдаря Стиву Маккуина

5. Молчание - плохой признак в компании Чака Норриса

«Если мне нечего сказать о человеке, я ничего не скажу».

6. Он снялся в рекламе и был представителем серии World Of Warcraft от Blizzard Entertainment

7. Чак был первым жителем Запада, когда-либо получившим черный пояс 8-й степени в тхэквондо

Он заслужил почет и уважение многих азиатских мастеров.

8. Чак был назван почетным морским и техасским рейнджером

9. У него есть своя линия джинсов

10. Помимо того, что Чак является суперзвездой боевых искусств, он также является автором бестселлеров