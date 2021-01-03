Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

Что в заграничной поездке главное? Тут мнения людей разнятся. Кто-то скажет, что главное — прекрасные ландшафты, кто-то — что удобство и уровень развития инфраструктуры, для кого-то на первом месте стоит красота архитектурных шедевров, но вряд ли можно поспорить с тем, что сравнительно низкие цены при приемлемом качестве обслуживания — важный фактор для многих из нас. И цены на алкоголь в данном случае вовсе не исключение.



Почтовая служба Великобритании (Post Office) опубликовала рейтинг городов с самым дешевым алкоголем в Европе. Расчеты велись исходя из средней стоимости 12 разных алкогольных напитков: бутылки пива, бокала вина, бокала шампанского, коктейля (лонг-дринк), шота текилы, бокала бренди, рюмки ликера, бокала джин-тоника, бокала рома с колой, бокала водки с апельсиновым соком, стаканчика виски с содовой и бокала мартини. Результаты впечатляют. Заинтригованы? Список чуть ниже.









10. Лондон

9. Барселона

8. Амстердам

7. Берлин

6. Пальма-де-Мальорка

5. Таллин

4. Рига

3. Краков

2. Будапешт

1. Прага