Невзрачный пакет﻿

В то время у меня с деньгами туго было и с работой тоже, в общем жизнь не сахар. Иду как-то по улице и под ноги попадается мне черный пакет, невзрачный такой. Обычно я бы его тут же пнул и пошел дальше, но в этот раз почему-то решил взглянуть на содержимое. Открываю, а там пачка пятитысячных. Прифигел я знатно от такого подгона судьбы... Но, думаю, не просто же так они тут оказались. Осмотрелся по сторонам и приметил метрах в пятидесяти сидящего на лавке деда, закрывшего лицо руками. Плачет, что ли? Подошел, спросил, мол, может помощь какая нужна. Он отмахнулся и говорит, иди, не обращай внимания. Но я не ушел, просто сел рядом, при этом пакетом старался не шуршать. Спустя пару минут он рассказал мне, что снял накопленные деньги сыну на операцию, а по пути домой их потерял. Говорит, плохо что-то стало, еле до лавки дошел, смотрит — а пакета с деньгами нема. В груди сильно защемило. Я протянул ему этот черный пакет и распрощался со своим царским ужином. Дед поднял глаза, посмотрел сначала на пакет, потом на меня, и просто рассыпался в благодарностях. Чесслово, я за последние несколько лет столько спасибо не слышал. Он тут же начал доставать из пачки деньги, но теперь отмахнулся уже я.

Сказал ему, что с такими суммами надо быть осторожнее, и отчалил по своим бомжатским делам.