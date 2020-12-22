Почему после ухода Владимира Ворошилова имя нового ведущего «Что? Где? Когда?» несколько лет держали

Владимир Ворошилов за работой | Фото: 24smi.org

Владимир Ворошилов – ведущий передачи *Аукцион* | Фото: pikabu.ru

Владимир Ворошилов за работой | Фото: biography-life.ru

Создатель игры *Что? Где? Когда?* | Фото: biography-life.ru

Знаменитый ведущий телеигры *Что? Где? Когда?* | Фото: biography-life.ru

Александр Друзь и Владимир Ворошилов | Фото: biography-life.ru

Знаменитый ведущий телеигры *Что? Где? Когда?* | Фото: chtoby-pomnili.net

Создатель игры *Что? Где? Когда?* | Фото: chtoby-pomnili.net

Знаменитый ведущий телеигры *Что? Где? Когда?* | Фото: stories-of-success.ru

Борис Крюк с матерью и отчимом | Фото: chgk.tvigra.ru

Телеведущий и режиссер Борис Крюк | Фото: mk.ru

Алла Волкова и Борис Крюк – ведущие программы *Любовь с первого взгляда* | Фото: tele.ru, biografii.net

Алла Волкова и Борис Крюк – ведущие программы *Любовь с первого взгляда* | Фото: itbook-project.ru

Борис Крюк с матерью и отчимом | Фото: bolshoyvopros.ru

Пасынок Владимира Ворошилова и его творческий преемник Борис Крюк | Фото: biografii.net

Телеведущий и режиссер Борис Крюк | Фото: tele.ru

Пасынок Владимира Ворошилова и его творческий преемник Борис Крюк | Фото: tele.ru

Пасынок Владимира Ворошилова и его творческий преемник Борис Крюк | Фото: mk.ru

Телеведущий и режиссер Борис Крюк | Фото: biografii.net