Почему после ухода Владимира Ворошилова имя нового ведущего «Что? Где? Когда?» несколько лет держали

18 декабря могло бы исполниться 90 лет знаменитому телеведущему и режиссеру, создателю передачи «Что? Где? Когда?» Владимиру Ворошилову, но уже 19 лет его нет среди живых. На протяжении 25 лет он оставался автором, режиссером и бессменным ведущим самой популярной и рейтинговой интеллектуальной телеигры. После его ухода передача не прекратила свое существование, правда, в течение 6 лет редакция скрывала личность нового ведущего. На самом деле он не был новичком, ведь стоял у истоков создания «Что? Где? Когда?» и еще в 9 лет стал автором первого вопроса для этой игры.
Владимир Ворошилов за работой | Фото: 24smi.org
Настоящая фамилия Владимира Ворошилова – Калманович. Он родился в 1930 г. в Симферополе в еврейской семье. Его отец, Яков Калманович, был заведующим бюро рационализации, а затем – главным инженером наркомата легкой промышленности СССР и директором фабрики «Большевичка». В 1952 г. он был арестован и 11 месяцев находился под следствием. Его сын был уверен в том, что он пострадал только из-за своей национальности. Поэтому, когда Владимир женился, он взял фамилию жены – Ворошилов.
Владимир Ворошилов – ведущий передачи *Аукцион* | Фото: pikabu.ru
После окончания художественной школы и художественного института Владимир Ворошилов работал художником-постановщиком МХАТа, Малого театра и Театра оперетты, затем стал режиссером «Современника» и Театра на Таганке. Правда, Ворошилов нигде надолго не задерживался. Его жена Наталья об этом говорила: «Ворошилова постоянно отовсюду выгоняли. Либо из-за характера, либо из-за того, например, что он в театре Ленкома пробил потолок для спектакля. Он работал там когда-то как театральный художник, и ему нужен был столб света ночного неба. Так он взял и сломал потолок. Пришел директор театра, а там дыра. Директору плохо стало, а Ворошилов был уволен. Потом его с треском выгнали из «Современника». И то же самое было на телевидении. У него вечно были проблемы с начальством».
Владимир Ворошилов за работой | Фото: biography-life.ru
Всесоюзное признание пришло к нему после того, как он начал работать на телевидении. В конце 1960-х гг. Центральный телеканал предложил ему создать передачу на свой вкус. Так появился «Аукцион» – первая на советском телевидении рекламно-игровая передача. Через 6 выпусков ее сняли с эфира и закрыли – говорили, причиной была прозвучавшая в программе запрещенная бардовская песня. После этого Ворошилова перевели во внештатные сотрудники и запретили появляться на экране. И когда он в 1975 г. создал новый проект – интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», не имевшую аналогов в мире, – он по-прежнему не имел права находиться в кадре, поэтому в первых выпусках зрители только слышали его голос. То, что многие восприняли как оригинальную задумку, на самом деле было вынужденной мерой.
Создатель игры *Что? Где? Когда?* | Фото: biography-life.ru
Знаменитый ведущий телеигры *Что? Где? Когда?* | Фото: biography-life.ru
Таинственный анонимный ведущий телеигры интриговал всю страну на протяжении нескольких лет. В редакцию программы приходили мешки писем с просьбой рассекретить личность ведущего. Только спустя 5 лет имя Владимира Ворошилова впервые прозвучало в эфире. Говорят, к этому решению его подтолкнул анекдотический случай: однажды он вместе с Эльдаром Рязановым, который на тот момент вел передачу «Кинопанорама», стоял в очереди в столовой «Останкино». Рязанову дали суп с зеленью, а Ворошилову – без. Тогда Рязанов ему сказал: «Я тебе сколько раз говорил, работай в кадре. Хоть петрушку будешь получать!». Шутки шутками, а время появиться на экранах для Ворошилова действительно наступило. Популярный телеведущий в 1994 г. стал одним из первых 12 академиков Академии российского телевидения, в 1997 г. получил за программу «Что? Где? Когда?» премию «ТЭФИ», в 2001 г. был удостоен еще одной премии «ТЭФИ» в номинации «За личный вклад в развитие российского телевидения» – к сожалению, уже посмертно.
Александр Друзь и Владимир Ворошилов | Фото: biography-life.ru
Знаменитый ведущий телеигры *Что? Где? Когда?* | Фото: chtoby-pomnili.net
Любимое детище Владимира Ворошилова пережило его создателя – телеигра пользовалась такой популярностью у зрителей, что программу решили оставить в эфире. Правда, главной проблемой стал поиск нового ведущего, ведь Ворошилов не только вел программу – он лично продумывал все детали, писал сценарии для каждой игры, выбирал вопросы для знатоков. Заменить его мог только тот человек, который так же хорошо ориентировался в рабочем процессе и знал об этой телеигре все. И такой был только один – пасынок Ворошилова Борис Крюк, которому сам он планировал передать дальнейшее ведение программы.
Создатель игры *Что? Где? Когда?* | Фото: chtoby-pomnili.net
Знаменитый ведущий телеигры *Что? Где? Когда?* | Фото: stories-of-success.ru
С матерью Бориса Натальей Стеценко Ворошилов познакомился, когда она пришла работать к нему в программу. У них начался роман, ради него Наталья ушла от мужа. С ее сыном Борисом Ворошилова связывали довольно сложные отношения. Наталья говорила, что Владимир стал для 4-хлетнего Бориса не отцом, не отчимом, а партнером, что ребенку было достаточно сложно понять и принять. Позже Борис Крюк рассказывал: «Он страшно не любил, когда дети пользуются какими-то привилегиями по сравнению со взрослыми, поэтому и со своей стороны старался максимально уравнять наши отношения. Ты, мол, как угодно имеешь право меня назвать, но и последняя конфета в коробке – не твоя».
Борис Крюк с матерью и отчимом | Фото: chgk.tvigra.ru
Однако отношения на равных имели и свои преимущества: с раннего возраста Борис часто бывал в студии у своего отчима и не только наблюдал за созданием передачи, но и с детства сам принимал участие в творческом процессе. Когда ему было всего 9 лет, он придумал первый вопрос, прозвучавший в «Что? Где? Когда?». Это была шахматная задача, знатоки не смогли дать правильный ответ, и Борис получил приз – книгу «Эврика». Ворошилов, которого Борис называл Вовкой, часто с ним советовался – не потому, что считал его вундеркиндом, а потому, что его всегда интересовали люди, которые мыслят не так, как он. С таким же интересом он слушал советы таксистов, случайных попутчиков, лечащих врачей и всех, кто смотрел «Что? Где? Когда?» и высказывал свои замечания.
Телеведущий и режиссер Борис Крюк | Фото: mk.ru
Именно Борис Крюк в юности придумал правило, которое Ворошилов воплотил в жизнь: проигравшая команда покидает клуб навсегда. С 12 лет пасынок активно помогал ведущему в создании телеигры, на протяжении 10 лет он работал в дикторской рядом с Ворошиловым во время каждого прямого эфира. Борис был ассистентом режиссера, затем – музыкальным редактором, хотя на самом деле в круг его обязанностей входило почти все. Позже он рассказывал: «Ворошилов был не только невозможно талантливым, но и просто невозможным. Моя должность называлась «ассистент режиссера», и я должен был состоять при Ворошилове и заниматься и программой, и его личными вопросами. Первую осень я не понимал, утро сейчас или вечер, что вокруг происходит… На мне висело сразу все: ремонт ворошиловской машины, покупка продуктов, вопросы, связанные с режиссерской работой, с декорациями и реквизитом, со съемкой и монтажом. Сейчас эти вопросы решает не один человек, а несколько…». В 1990 г. отчим поручил ему работу над еще одним своим проектом – интеллектуальной игрой «Брейн ринг», а спустя год Борис Крюк стал ведущим романтического телешоу «Любовь с первого взгляда».
Алла Волкова и Борис Крюк – ведущие программы *Любовь с первого взгляда* | Фото: tele.ru, biografii.net
Алла Волкова и Борис Крюк – ведущие программы *Любовь с первого взгляда* | Фото: itbook-project.ru
Хотя Борис Крюк хорошо знал всю «кухню» телеигры «Что? Где? Когда», после того, как Владимир Ворошилов в 2001 г. ушел из жизни, никому и в голову не приходило, что эту передачу может создавать кто-либо, кроме него самого. Тогда решили просто попробовать снять еще хотя бы одну серию. Нового ведущего выбирали по голосу – хотели, чтобы он был низким, как у Ворошилова. Похожий тембр нашли, но он звучал монотонно. А вот голос Бориса Крюка отражал все эмоции, хотя был значительно выше, чем у Ворошилова. Тогда решили обработать его на компьютере и в результате исказили до неузнаваемости. В новом формате передача не утратила популярности, и ее решили оставить в эфире.
Борис Крюк с матерью и отчимом | Фото: bolshoyvopros.ru
Пасынок Владимира Ворошилова и его творческий преемник Борис Крюк | Фото: biografii.net
Спустя 25 лет программа вновь вернулась к истокам: в ней опять появился таинственный анонимный ведущий. Его личность так тщательно скрывалась от публики, что в мистификацию даже вовлекли двоюродного брата Ворошилова – чтобы еще больше запутать публику, перед началом программы он приезжал, одетый в смокинг, и проходил в дикторскую. Этим его задачи и ограничивались. Борис Крюк в это время, как обычно, общался со знатоками и только за 5 минут до начала эфира заходил в дикторскую. И для знатоков, и для части съемочной группы личность ведущего какое-то время оставалась загадкой.
Телеведущий и режиссер Борис Крюк | Фото: tele.ru
Пасынок Владимира Ворошилова и его творческий преемник Борис Крюк | Фото: tele.ru
Борис Крюк вспоминал: «Я был убежден, что без Ворошилова игру вообще продолжать не надо. Я был в очень плохом состоянии: проблемы с сердцем, почти месяц просто в лежку. Но два человека меня переубедили. Во-первых, мама, которая сказала: «Ворошилов же хотел, чтобы ты вел игру». А второй человек – Константин Эрнст. Он очень хотел, чтобы программа не закрылась. Тогда я предложил вариант: программу ведет неизвестно кто. Понятно же было, что зрителям не понравится ни один ведущий, будь он хоть самый распрекрасный… Начнутся разговоры, что, мол, надо было найти кого-то поприличнее, а не бывшего ведущего «Любви с первого взгляда». Нет, я этого не хочу». Тем не менее в 2007 г. личность ведущего все же раскрыли, и рейтинги программы при этом не упали, ведь именно благодаря Борису Крюку телеигра «Что? Где? Когда?» и существует до сих пор.
Пасынок Владимира Ворошилова и его творческий преемник Борис Крюк | Фото: mk.ru
Телеведущий и режиссер Борис Крюк | Фото: biografii.net
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