Мужчины, которые заставили нас выбросить из окна наши стандарты красоты

Помимо голубых глаз, безупречных волос или безупречной улыбки, подлинность постепенно становится единственным эстетическим атрибутом, который нам действительно нужен, чтобы считаться красивым. Некоторые известные актеры, чьи качества не могли быть оценены в другие времена, сегодня заставляют нас хотеть смотреть на них снова и снова. Мы составили список известных людей с нетрадиционной красотой, которые нарушают все установленные стандарты.
1. Адам Драйвер.
У Адама большой нос, большие уши, густые волосы и улыбка, которую не часто можно увидеть. Тем не менее, он оказывается довольно привлекательным человеком из-за его высокого роста, его строгого взгляда и его глубокого голоса
2. Эдриен Броуди.
Нью-йоркский актер, несмотря на то, что он довольно худой, — это элегантный мужчина с выдающимся носом, чьи светлые глаза слегка наклонены относительно бровей, создавая неповторимый образ. Не будем даже упоминать его своеобразную улыбку.
3. Хавьер Бардем.
Испанский актер имеет несравненный талант. И хотя его красота далека от обычной, поскольку у него определенно не лицо хорошего мальчика или очаровательного принца, его харизма и улыбка делают его частью этого списка.
4. Хоакин Феникс.
У Хоакина светло-голубые глаза, которые по-своему уникальны, за ними следуют вьющиеся волосы, которые с возрастом становятся только лучше. Хотя Джокер не обязательно соответствует стандартам современного принца, он все еще голливудский жеребец. Известный своей ролью Джонатана Байерса, британский актер прошел путь от самоотверженного извращенца до эксцентричного галанта, поскольку его выбор одежды в сочетании с его подлинным образом выделяли его лучшие черты.
6. Эзра Миллер.
Удлиненные глаза Эзры и ярко выраженная челюсть создают непревзойденную гармонию, которая заставляет нас пересмотреть, есть ли что-то еще, кроме того, что мы обычно считаем приятным эстетическим. Эзра построил свой образ в течение долгого времени, ставя себя среди самых галантных в мире кино.
7. Венсан Кассель.
53-летний французский актер, режиссер и продюсер показывает нам, что не существует возраста, который стоит между человеком и его красотой, когда существует отношение к определению подлинного стиля. Его ярко-голубые глаза и угловатое лицо делают его интересным мужчиной.
8. Рами Малек.
Египетское происхождение Рами Малека в сочетании с его низким ростом делает этого американского актера очень уникальным. Его глаза большие и серые, а его резкое, почти квадратное лицо мешает нам игнорировать его экзотическую красоту.
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