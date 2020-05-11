Мужчины, которые заставили нас выбросить из окна наши стандарты красоты

Помимо голубых глаз, безупречных волос или безупречной улыбки, подлинность постепенно становится единственным эстетическим атрибутом, который нам действительно нужен, чтобы считаться красивым. Некоторые известные актеры, чьи качества не могли быть оценены в другие времена, сегодня заставляют нас хотеть смотреть на них снова и снова. Мы составили список известных людей с нетрадиционной красотой, которые нарушают все установленные стандарты.







1. Адам Драйвер.

2. Эдриен Броуди.

3. Хавьер Бардем.

4. Хоакин Феникс.

6. Эзра Миллер.

7. Венсан Кассель.

8. Рами Малек.