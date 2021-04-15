Расстаться или умереть: Разрушающая страсть Микки Рурка и Кэрри Отис

Их разделяла 20-летняя разница в возрасте и объединяли схожие детские страдания. Они встретились во время работы над фильмом «Дикая орхидея» Залмана Кинга и не смогли расстаться после того, как фильм вышел на экраны. Микки Рурк в то время уже был известным актёром с сомнительной репутацией, Кэрри Отис – юной моделью, решившей сделать карьеру актрисы. Они любили друг друга, но оказалось, что от смерти их может спасти только расставание.
Плохой парень
Микки Рурк. / Фото: www.dolci.pw
Ему было всего семь лет, когда отец ушёл из семьи, оставив жену и троих детей. Им приходилось несладко, но настоящий ад в жизни Филипа Андре Рурка-младшего (настоящее имя актёра) начался после того, как его мать вышла замуж за офицера полиции. Он как-то сразу невзлюбил Микки, и мальчишка постоянно ходил с синяками, оставленными отчимом.
В 12-летнем возрасте Рурк решил защищать себя сам и стал брать уроки бокса. В 18 лет он избил отчима и покинул дом. Правда, многочисленные травмы, полученные на ринге, не позволили ему сделать боксёрскую карьеру. Он работал грузчиком и сторожем, официантом и спасателем, электриком и вышибалой. А после пережил настоящее потрясение, согласившись поучаствовать в школьном спектакле. Роль была крохотной, но то ощущение, когда к нему было приковано внимание зрителей, он не забудет уже никогда.
Микки Рурк решил стать актёром и даже занял денег у сестры, чтобы оплатить уроки актёрского мастерства в студии Ли Страсберга. Он стал сниматься в кино и иногда чувствовал себя почти счастливым. Правда, взрывной характер и готовность в любую минуту наброситься с кулаками на того, кто показался ему опасным, создали Рурку репутацию слишком плохого парня.
Под влиянием алкоголя он становился буен и практически неуправляем. Микки оправдывал себя тем, что его мучают демоны, с которыми он не научился справляться. Он всем своим поведением буквально молил о помощи. Когда же в его жизни появилась Кэрри Отис, казалось, всё изменилось.
Страдающая девочка
Кэрри Отис. / Фото: www.pinimg.com
Она появилась на свет в благополучной, с первого взгляда, американской семье. Отец-адвокат и мать-финансист воспитывали троих дочерей и могли бы служить образцом для подражания. Но они слишком злоупотребляли спиртными напитками. Настолько, что забывали обо всём на свете. И уж тем более им не было никакого дела до того, где находятся и чем заняты их девочки.
Кэрри пристрастилась к спиртному очень рано, еще в начальной школе. Она брала с собой на занятия бутылку виски и все дни её были похожи один на другой: виски, школа, много виски… Неизвестно, как могла бы окончиться её жизнь, если бы не всё те же родители, решившие отправить дочь в Школу Джона Вулмана.
Кэрри Отис. / Фото: www.livejournal.com
Здесь детей приучали не только к ведению натурального хозяйства, но ещё и к здоровому образу жизни. Кэрри поначалу пыталась сбежать, ей не нравился ни строгий распорядок, ни необходимость вообще что-то делать. А потом она втянулась и приняла первое в своей жизни осознанное решение. В 22 года она стала успешной моделью, стала появляться на показах знаменитых дизайнеров, а фотографии Кэрри Отис стали появляться на обложках модных журналов.
Но к её алкогольной зависимости добавилась кокаиновая. Она погружалась в забытье, надеясь забыть своё несчастливое детство и избавиться от призраков прошлого. Она отчаянно нуждалась в защите и заботе. И посчитала, что нашла и то, и другое в лице Микки Рурка.
«Дикая орхидея»
Они встретились на кастинге фильма «Дикая орхидея», где режиссёр Залман Кинг выбирал главную героиню в пару к Микки Рурку. Сам актёр тоже присутствовал на кастинге, и у него уже рябило в глазах от женских лиц и обнажённых тел, ведь претенденток на роль просили снять с себя одежду. Когда появилась Кэрри, Рурк мгновенно отреагировал и заявил Кингу: он будет сниматься только с ней.
Эротическая мелодрама, над которой они работали вместе, располагала к возникновению страсти. И главные герои самозабвенно отдавались ей как на съёмочной площадке, так и за её пределами. Им обоим казалось, что они, наконец, обрели в этой жизни смысл и опору. Микки и Кэрри не расставались ни на миг. Они выходили из своего номера, взявшись за руки, и точно так же возвращались после съёмок. Они не стеснялись никого и были счастливы.
В 1991 году Микки Рурк и Кэрри Отис стали мужем и женой. Но тогда они ещё не знали, насколько разрушительной окажется их любовь.
Расстаться или умереть
Они оба выросли в неблагополучных семьях, и никто не учил их нормальным взаимоотношениям с противоположным полом. Каждый из них надеялся в браке найти покой и расправиться со всеми демонами и призраками прошлого. Но на деле семейная жизнь оказалась для них испытанием, через которое они пройти так и не смогли.
Микки Рурк и Кэрри Отис. / Фото: www.woman.ru
Микки отчаянно ревновал Кэрри и готов был расправиться с каждым, кто приближался к его возлюбленной. Касалось это как фотографов, снимавших модель, так и её агента. Доставалось и самой Кэрри, она всё чаще пыталась скрыть синяки под толстым слоем грима и солнцезащитными очками. Вскоре модельные агентства отказались от её услуг, а всем, кто пытался привлечь Кэрри Отис к показам или съёмкам, отказывал лично Рурк, скрывая звонки работодателей от жены.
Микки мог быть трогательно-заботливым, мог носить возлюбленную на руках, а потом от какой-то мелочи прийти вдруг в ярость и наброситься на девушку с кулаками. Почему она терпела все его выходки, сносила побои, а позже и измены?
Микки Рурк и Кэрри Отис. / Фото: www.womanadvice.ru
Она любила. Но её любовь была похожа на выживание. Так и осталась непонятной история с огнестрельным ранением Кэрри. В полиции она объяснила, что пистолет, находившейся в её сумочке, выстрелил случайно, когда она бросила сумку на стол. Пуля прошла в паре сантиметров от сердца. Но до сих пор витают упорные слухи о том, будто это Рурк стрелял в неё и, к счастью, промахнулся. Супруги оба продолжали пить и употребляли кокаин.
Когда же Кэрри попала в больницу после очередного избиения, она поняла: надо бежать от мужа и от своей любви. В тот раз всё могло закончиться для Рурка плачевно. Кэрри заявила о том, что по его вине стала инвалидом и осталась без работы. Суд запретил Рурку приближаться к Кэрри.
Микки Рурк и Кэрри Отис. / Фото: www.lordfilm.net
Он был в отчаянии, он умолял её вернуться. И она даже обещала ему, только при одном условии: Микки должен измениться. Кэрри оставалась глуха ко всем мольбам мужа о встрече. Она попросту боялась не вернуться после свидания живой. В результате Микки Рурк и Кэрри Отис расстались.
Кэрри впоследствии вышла замуж, стала матерью и поняла, каким должно быть настоящее счастье. Микки Рурк в течение восьми лет ждал её возвращения, пережил череду романов, но больше ни разу не связывал себя узами брака. И каждая его новая подружка слышала от Рурка признания в любви. Но не ей, а Кэрри. Кажется, она так и осталась единственной женщиной, которую любил Рурк.
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