10 актуальных вопросов про садовый участок



1. Можно ли покупать в питомниках и сажать многолетники, которые уже цветут? Цветущие растения в горшочках (с закрытой корневой системой – ЗКС) можно покупать без опасений. Это очень практично – вы видите, что берете, и такие растения можно высаживать в течение всего сезона. Если цветы содержались в коробке или стояли на стеллаже, высадив в землю, их следует притенять от прямых солнечных лучей 2 дня. Если при высадке вы видите, что корни сильно скручены, постарайтесь руками очень аккуратно расправить их. Нельзя покупать осенью поздние корейские хризантемы. Их нежелательно высаживать в грунт в период цветения, который приходится на конец сезона. Велика вероятность, что, не успев хорошо укорениться, хризантема зимой погибнет.

2. Когда лучше заниматься пересадкой уже растущих цветов и оформлять клумбы? Весна – наиболее предпочтительное время для пересадки большинства растений. До отрастания побегов и разворачивания листвы пересадку легко перенесут все корневищные многолетники с поверхностной рыхлой корневой системой. Но уж если хочется что-то пересадить летом, то можно, но в прохладную погоду, выкапывая цветы с большим комом земли, не травмируя корни и сразу же высаживая в заранее подготовленную и увлажненную почву. Обязательно притените и хорошо поливайте после пересадки.

3. Когда можно начинать делить разросшиеся многолетники? Весной, до начала активного роста побегов, можно делить флоксы, колокольчики, гелениум, лихнис, рудбекию, хосты, хризантемы, многолетние астры. Выкопайте корневище и разделите его лопатой или вилами на мелкие части с хорошими корнями. Дельфиниумы лучше не делить, а выломать побеги высотой 8–10 см с кусочком корневой шейки и укоренить. Пионы следует рассаживать только в августе, ирисы желательно делить летом, после цветения.

4. У меня новый участок, кругом целина. Хочу сделать хотя бы одну клумбу, это возможно? Попробуйте способ, который называется "цветник на картоне". Весной разложите на месте для цветника листы картона внахлест, полейте его, а сверху насыпьте плодородную землю слоем 10–15 см. Поверх картона высадите рассаду однолетних цветов или посейте семена. Так вы практически весь сезон будете избавлены от прополки, в то время как почва под картоном будет улучшаться. Если почва обрабатывалась под зиму, но по-прежнему тяжелая и сорная, возможен другой вариант. Выкопать неглубокие посадочные ямки, посадить цветы с добавлением удобрений, а потом накрыть всю площадь клумбы плотным нетканым материалом так, чтобы прорези были только около растений. И замульчировать покрытие любыми органическими материалами.

5. Что сажать на тенистых участках? В местах посуше посадите мелколуковичные растения: крокусы, пролеску, пушкинию, хионодоксы. Ландыши создадут естественный, цветущий в мае ковер. Теневыносливые папоротники, хосты, бруннеры украсят лесной участок контрастной формой листвы. Почвопокровные – барвинок, живучка, тиарелла – образуют островки симпатичной зелени и будут себя хорошо чувствовать даже в глухой тени деревьев. Если в саду есть хотя бы немного освещенные участки, посадите астильбу, аквилегию, купену, дицентру, а также гортензию древовидную. Белый дерен Элегантиссима осветит самый дальний уголок сада.

6. Чем подкормить многолетники после зимы? Весной растения нуждаются в азотных подкормках, затем хорошо внести фосфорные, а летом – калийные. Проще всего использовать комплексное удобрение. Часто в магазинах его продают под общим названием "Летнее удобрение". В его состав входят: азот (необходим для поддержания развивающейся зеленой части растений), фосфор (стимулирует рост корней), калий (обеспечивает бутонизацию и качественное цветение), а также ряд полезных элементов. Обязательно вносите удобрение одновременно с поливом растений.

7. Как выбрать хорошую рассаду в садовом центре? Рассада должна быть с зеленой, насыщенной и крепкой листвой. На листьях не должно быть повреждений и следов вредителей. Хорошо, если земляной ком достаточно увлажнен, без мха и крепко держится в горшочке. Если вы купили рассаду в магазине, перед высаживанием ее надо закалить. За неделю-две до планируемой высадки при температуре выше 12–15°С кассеты с растениями выносят на открытый балкон, первый раз на пару часов. Затем постепенно, под присмотром увеличивают время пребывания, вплоть до оставления рассады на всю ночь за окном. Перед поездкой на участок не поливайте рассаду пару дней – так растения легче перенесут переезд.

8. Почему не цветут пионы? Проблема – в глубине заделки почек, расположенных на корневищах. При посадке почки должны находиться на глубине не больше 5 см. Они должны быть практически на уровне почвы, слегка присыпанные землей: на 2,5–5 см. Сажать и пересаживать пионы следует только в конце лета. Причем яму для посадки следует начать готовить за несколько недель до планируемого мероприятия. Весенние посадки пионов совсем нежелательны: высаженные в мае, они будут значительно отставать в развитии, поздно и слабо цвести.

9. Почему плохо растет древовидная гортензия? Гортензия не выносит изобилия солнечного света, предпочитая полутень, она влаголюбива. Еще одна важная особенность: растение остро нуждается в слабокислых почвах. Из чего следует, что быстрый рост гортензии древовидной и ее обильное цветение вы сможете увидеть, высадив куст в полутенистом месте с увлажненной слабокислой почвой. Для эффектного цветения гортензию необходимо осенью обрезать. Если нужны огромные "шапки", то, обрезая, оставляйте не больше 3–4 почек. Тогда соцветия будут большими, но их придется подвязать. Если же хотите кустик повыше, а соцветия помельче, то почек оставьте в 2 раза больше.