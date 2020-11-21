Какими продуктами стоит запасаться впрок: 10 товаров с особенно длительным сроком годности

Запасаться продуктами важно с умом.
Регулярные походы в магазин отнимают много времени, поэтому люди стараются брать побольше продуктов за один раз. А если еще и на акцию попасть, то грех не закупиться товарами. Однако не многие учитывают, смогут ли они употребить покупки до истечения срока годности.
1. Мед
Натуральный мед можно хранить даже десятилетиями / Фото: pitanieives.ru
Качественный и натуральный продукт вообще не имеет срока годности. В меде содержится много сахарозы, глюкозы и фруктозы, которые создают неблагоприятную среду для развития патогенных микроорганизмов. Не переживайте, если со временем продукт засахарится. Наоборот, это свидетельство настоящего меда, а не суррогата.
2. Сахар
Храните продукт в мешках на возвышении в сухом помещении / Фото: attuale.ru
Один из стратегических продуктов, без которого не обходятся многие лакомства. Запасы белого сахара могут спокойно храниться 4-5 лет, а при особых условиях - 8-10 лет. Важный нюанс: мешки с продуктом нельзя ставить на пол, поскольку сахар может напитаться влагой и утратить вкусовые качества. Лучше всего хранить запасы в сухом помещении и располагать мешки на возвышении.
3. Макаронные изделия
Классические макаронные изделия хранятся до 3 лет / Фото: attuale.ru
Знакомые всем классические варианты макарон из пшеничной и гречневой муки в запакованном виде можно хранить около 3 лет. Оптимальные условия - темное и сухое место с температурой не выше 30 градусов. Варианты с добавками, например, макароны с томатным соусом, продержатся недолго. Их срок годности - всего полгода.
4. Мука
Храните муку в герметичных контейнерах, чтобы избежать ранней порчи / Фото: fresh-mania.com
Можно ли представить жизнь без муки? Ведь это теплый хлеб, любимые булочки, сладкие кексы, тающее во рту печенье и много-много других блюд. Именно поэтому муки никогда не бывает мало и стоит ею запастись. Оптимальный срок хранения ржаных и пшеничных разновидностей высшего сорта - 1 год. Муку грубого помола нужно использовать в течение 6-8 месяцев.
Хранить запасы следует в сухом, темном месте при температуре не превышающей 25 градусов. Лучше всего переложить продукт в герметичные контейнеры, чтобы мука не пропиталась посторонними запахами и не стала добычей кухонных жучков. Дабы обезопасить запасы от вредителей, разложите между пачками лавровый лист.
5. Чай, кофе
Черный крупнолистовой чай и зерновой кофе хранятся около 3 лет
Чем меньше измельчены чайные листья, тем короче срок хранения. Выгодно запасаться черным крупнолистовым чаем, который сохраняет свои вкусовые качества и свойства в течение 3 лет. Хранить следует при комнатной температуре.
Другой, но не менее популярный напиток - кофе. Запасаться стоит кофе в зернах, чтобы сохранился неподражаемый и бодрящий аромат. Средний срок годности - около 3 лет. Хранить кофе лучше всего в вакуумной фольгированной упаковке в сухом и прохладном месте. Те же правила относятся и к какао.
6. Крупы
В среднем, крупы хранятся не менее 1 года
Крупы - источник многих минералов и компонентов. Они являются неотъемлемой частью здорового рациона. В том числе белый и бурый рис, сроки годности которых составляют от 12 до 18 месяцев. В случае необходимости, молотые зернышки можно даже использовать в качестве муки.
Гречка - одна из самых популярных круп. Упаковки продукта без утраты пищевой ценности можно хранить до 15 месяцев. Срок годности манки, перловки и овса - 14 месяцев, пшена - до 4 месяцев.
7. Консервы
Срок годности овощных консервов больше, чем мясных и рыбных / Фото:cstor.nn2.ru
Одни из «долгожителей», которые выручают в любую минуту. Фасоль, кукурузу, горошек, оливки и т.д. можно хранить около 4 лет. Консервы из рыбы и мяса не могут похвастаться такой же продолжительностью, но из них тоже получится сделать запасы на определенное время. Главное - изучайте информацию о сроках на упаковках.
8. Растительное масло
Масла лучше хранить в стеклянной таре при комнатной температуре / Фото: aptecki.net
Многие хозяйки хранят масла в холодильнике, однако это ошибка. Холодные условия подходят только для льняного масла, поскольку в тепле оно быстро прогоркает. Подсолнечное, оливковое и другие виды можно спокойно оставлять при комнатной температуре или чуть ниже. Главное - темное помещение и стеклянная тара. В таких условиях масло сохранится около 2 лет. Чтобы немного продлить срок, возьмите стеклянную емкость, насыпьте на дно щепотку соли и налейте масло.
9. Соль
Время для соли не страшно, в отличие от влаги / Фото: akcenty.com.ua
Фактически продукт не имеет сроков годности, поэтому им можно смело запасаться в любых количествах. Единственное условие - правильное хранение. Соль будет отлично себя чувствовать в сухом, темном и прохладном помещении. Главный враг продукта - влага. Чтобы не допустить порчи запасов, пересыпьте соль в герметичные пластмассовые или керамические емкости.
10. Алкогольные напитки
Запасаться можно вином, ромом, ликером и виски / Фото: unikassa.ru
Все знают, что с годами алкоголь становится только лучше, однако относится это только к вину, ликеру, рому и виски. Чем старше напитки, тем ценнее становятся. Вкус облагораживается новыми нотками, оставляя приятное послевкусие. На водку и пиво это правило не распространяется. У спирта есть четкий срок реализации, которым нельзя пренебрегать. В противном случае вы рискуете не только разочароваться в напитках, но и отравиться.
Наклейте на продукты стикеры со сроками годности / Фото: fotki.ykt.ru
Лайфхак: прежде чем отправить продовольствие в кладовку, расклейте на продукты стикеры с пометками. Напишите дату приобретения товаров и окончание срока годности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии