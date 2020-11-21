Какими продуктами стоит запасаться впрок: 10 товаров с особенно длительным сроком годности

Запасаться продуктами важно с умом.

1. Мед

Натуральный мед можно хранить даже десятилетиями / Фото: pitanieives.ru

2. Сахар

Храните продукт в мешках на возвышении в сухом помещении / Фото: attuale.ru

3. Макаронные изделия

ru Классические макаронные изделия хранятся до 3 лет / Фото: attuale.ru

4. Мука

Храните муку в герметичных контейнерах, чтобы избежать ранней порчи / Фото: fresh-mania.com

5. Чай, кофе

Черный крупнолистовой чай и зерновой кофе хранятся около 3 лет

6. Крупы

В среднем, крупы хранятся не менее 1 года

7. Консервы

Срок годности овощных консервов больше, чем мясных и рыбных / Фото:cstor.nn2.ru

8. Растительное масло

Масла лучше хранить в стеклянной таре при комнатной температуре / Фото: aptecki.net

9. Соль

Время для соли не страшно, в отличие от влаги / Фото: akcenty.com.ua

10. Алкогольные напитки

Запасаться можно вином, ромом, ликером и виски / Фото: unikassa.ru

Наклейте на продукты стикеры со сроками годности / Фото: fotki.ykt.ru