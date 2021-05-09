Какие и за сколько джинсы можно было приобрести в Советском Союзе у спекулянтов

Найти в СССР можно было почти любые джинсы. /Фото: fishki.net.

Носить никто не запрещал, хотя позволить себе могли не все. /Фото: n1.by.

Правда, могли пожурить перед коллективом. /Фото: polzam.ru.

Некоторые джинсы продавались в Березках. /Фото: pastvu.com.

Основной поставщик - спекулянты. /Фото: tumblr.com.

Невозможность понять культурный феномен джинсов - тревожный симптом всей идеологической системы СССР , который не смогли заметить в свое время. /Фото: club443.ru