С нами не соскучишься!

7 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...
  • Алексей Сафронов
    ...судьба Любой империи такова! 600 лет, это много...Почему распалась ...

Какие и за сколько джинсы можно было приобрести в Советском Союзе у спекулянтов


Какие и за сколько джинсы можно было приобрести в Советском Союзе у спекулянтов

Джинсы в Советском Союзе долгое время открыто не продавались. Увидеть их на прилавках государственных магазинов было нельзя. Однако, победить молодежную моду при помощи одних только государственных, бюрократических решений еще не получалось нигде и никогда. А потому в стране процветала контрабанда. Джинсы, как и некоторые другие товары, активно привозились туристами из-за границы. В их числе было немало и спекулянтов, которые были не прочь нажиться на желании «запретного плода» своих соотечественников.

Найти в СССР можно было почти любые джинсы. /Фото: fishki.net.

Найти в СССР можно было почти любые джинсы. /Фото: fishki.net.

 

«Чтоб папаша меньше пил, Wrangler я ему купил!» Официально джинсы в Советском Союзе никогда не запрещались. Более того, купить их мог любой желающий, если у него были на то лишние деньги. Первые джинсы египетского производства появились в стране Советов еще в конце 1960-х годов. Приобрести их можно было в знаменитых «Березках». Стоили такие модели от 6 до 10 рублей. Конечно же, многие «продвинутые граждане» хотели разжиться «настоящими» джинсами американского производства!
Носить никто не запрещал, хотя позволить себе могли не все. /Фото: n1.by.

Носить никто не запрещал, хотя позволить себе могли не все. /Фото: n1.by.

 

Такие в СССР можно было раздобыть только при помощи контрабанды. В страну она попадала через руки тех, кто имел возможность регулярно (и не очень) выезжать за границу.
А самое главное, имел достаточный размер заработка для того, чтобы купить иностранную продукции в представительном количестве для всех своих «родственников», а затем сбыть ее на сером и черном рынке. В первую очередь к таким людям относились сотрудники посольств, моряки, спортсмены, государственные чиновники. Впрочем, не брезговали контрабандой и некоторые простые советские граждане.
Правда, могли пожурить перед коллективом. /Фото: polzam.ru.

Правда, могли пожурить перед коллективом. /Фото: polzam.ru.

 

Таким образом в страну ввозились не один только джинсы, но и многие другие товары. Куда важнее то, что ценники на «настоящие американские брюки» отличались от цен на подобные товары в уже упомянутой «Березке» в десятки и сотни раз! В некоторых случаях спекулянты задирали ценники до 150-250 рублей за один джинсы. Для лучшего понимания, на машиностроительном заводе в столице одной из советских республик специалисты со среднеспециальным образованием в 1970-е годы зарабатывал около 150 рублей в месяц.
Некоторые джинсы продавались в Березках. /Фото: pastvu.com.

Некоторые джинсы продавались в Березках. /Фото: pastvu.com.

 

Купить у спекулянтов можно было абсолютно любые джинсы: RIFLE, Brooklyn, MAVERICK, Levi's, Wrangler, MONTANA, Wildcat и многие другие. Самое ироничное в том, что еще в 1960-е годы руководство советской легкой промышленности провело экспертизу американских джинсов и они были признаны достаточно низкокачественным продуктом. В те годы в СССР еще стремились делать как можно лучше, разрушительные процессы в обществе и экономике только начинались. Увы, не советские промышленники, ни чиновники так и не смогли понять важность такого феномена как «мода» и то, что каждый подросток хотел себе джинсы вовсе не потому, что они никогда не рвутся.
Основной поставщик - спекулянты. /Фото: tumblr.com.

Основной поставщик - спекулянты. /Фото: tumblr.com.

 

Советская идеология почившая в те годы на лаврах победителя утратила бдительность и способность к развитию. Конечно, глупо винить джинсы в развале страны. Однако, история вокруг непонимания советской закостенелой бюрократией культурного и общественного феномена популярной одежды – весьма показательный пример о том, что, когда люди перенасыщаются «содержанием», их личность требует в том числе и насыщения «формой».
Невозможность понять культурный феномен джинсов - тревожный симптом всей идеологической системы СССР, который не смогли заметить в свое время. /Фото: club443.ru.

Невозможность понять культурный феномен джинсов - тревожный симптом всей идеологической системы СССР, который не смогли заметить в свое время. /Фото: club443.ru

 

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Какие и за сколько джинсы можно было приобрести в Советском Союзе у спекулянтов

И не забудьте:
Какие и за сколько джинсы можно было приобрести в Советском Союзе у спекулянтовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Невестка Ротару показала взрослых детей, как выглядят внуки легендарной артистки: "Вот это порода!"

Читать
Эмили Ратаковски понежилась на отдыхе, выставив фигуру в микро-бикини: "Почему так идеально?"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Эмили Ратаковски понежилась на отдыхе, выставив фигуру в микро-бикини: "Почему так идеально?"

Анна Седокова в бикини похвасталась своим прессом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Анна Седокова в бикини похвасталась своим прессом

Как устроено производство кофе в Доминикане
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Как устроено производство кофе в Доминикане

Королевы гламура
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

Королевы гламура

Методом тыка: ее как мужчины выбирают прически и бороды
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Методом тыка: ее как мужчины выбирают прически и бороды

Global Talents Digital начинает прием заявок от дизайнеров в новый эковыпуск
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness Daily

Global Talents Digital начинает прием заявок от дизайнеров в новый эковыпуск

Письмо: "Грань аристократизма и хулиганства"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенские страсти

Письмо: "Грань аристократизма и хулиганства"

Элегантная, восхитительная и освежающая стрижка боб и все ее изумительные варианты для каждой леди 2021!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Элегантная, восхитительная и освежающая стрижка боб и все ее изумительные варианты для каждой леди 2021!

Состав женской сборной России по теннису на ОИ будет определён после «Ролан Гаррос»
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Состав женской сборной России по теннису на ОИ будет определён после «Ролан Гаррос»

Эмма Стоун, Ариана Гранде и другие звёзды, которым подарили необычные помолвочные кольца
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Эмма Стоун, Ариана Гранде и другие звёзды, которым подарили необычные помолвочные кольца

12.05 В гастрономическом ателье Sartoria Lamberti шеф-бармен Master's&Margarita's Игорь Бобрицкий
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

12.05 В гастрономическом ателье Sartoria Lamberti шеф-бармен Master's&Margarita's Игорь Бобрицкий

Модные стрижки с объемом для дам старше 40 лет: 15 шикарных летних идей 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Модные стрижки с объемом для дам старше 40 лет: 15 шикарных летних идей 2021

Как мыть белые кроссовки
Материал, выбранный редакторами МиртесенУборка в доме

Как мыть белые кроссовки

Какие 3 действия помогут молодому отцу укрепить семью
Материал, выбранный редакторами МиртесенALTEREGOO.RU - все о психологии, для психологии и о психологах

Какие 3 действия помогут молодому отцу укрепить семью

Какие советы молодой маме стоит игнорировать, рассказали специалисты
Материал, выбранный редакторами МиртесенALTEREGOO.RU - все о психологии, для психологии и о психологах

Какие советы молодой маме стоит игнорировать, рассказали специалисты

5 продуктов для женской красоты
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

5 продуктов для женской красоты

Диетолог Титова рассказала о необходимости употребления зелени в пищу
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Диетолог Титова рассказала о необходимости употребления зелени в пищу

Эмили Ратаковски подсказывает, на какие брюки стоит обратить внимание именно сейчас
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Эмили Ратаковски подсказывает, на какие брюки стоит обратить внимание именно сейчас

Влюбленность в кофе.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Влюбленность в кофе.

Учёные назвали бесполезными диетические добавки для похудения
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Учёные назвали бесполезными диетические добавки для похудения

3 бьюти-средства, которые мы используем неправильно
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

3 бьюти-средства, которые мы используем неправильно

Наталья Водянова помолодела, сменив прическу
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Наталья Водянова помолодела, сменив прическу

Человек в центре внимания: как работает петербургский клуб гражданской реконструкции
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Человек в центре внимания: как работает петербургский клуб гражданской реконструкции

Кайли Дженнер в "дырявом" платье с кружевами с трудом прикрыла пышную фигуру: "Сейчас свалится"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Кайли Дженнер в "дырявом" платье с кружевами с трудом прикрыла пышную фигуру: "Сейчас свалится"

От кутюрной косметики до ботанических перфомансов: бьюти-дайджест недели
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

От кутюрной косметики до ботанических перфомансов: бьюти-дайджест недели

АПЕЛЬСИНОВАЯ И МЯТНАЯ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

АПЕЛЬСИНОВАЯ И МЯТНАЯ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

В параде Победы на Красной площади приняли участие казаки-буддисты
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

В параде Победы на Красной площади приняли участие казаки-буддисты

ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ.

Летний дизайн для коротких ногтей
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Летний дизайн для коротких ногтей

От каких диетических продуктов можно потолстеть
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

От каких диетических продуктов можно потолстеть

Модные платья на выпускной 2021: советы профессионалов, актуальные оттенки и модели
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Модные платья на выпускной 2021: советы профессионалов, актуальные оттенки и модели

Часы принцессы Дианы и подвеска со смыслом: детали образа Меган Маркл во время выступления на Vax Live
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

Часы принцессы Дианы и подвеска со смыслом: детали образа Меган Маркл во время выступления на Vax Live

Бейонсе блистает в ярком костюме от молодого бренда Charlotte Knowles
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Бейонсе блистает в ярком костюме от молодого бренда Charlotte Knowles

Подружившиеся в шоу «Маска» Носорог и Лама встретились в Азербайджане
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Подружившиеся в шоу «Маска» Носорог и Лама встретились в Азербайджане

Диетолог Малышева
Материал, выбранный редакторами МиртесенС миру по нитке

Диетолог Малышева

Какие фасоны мини-юбок будут в тренде летом 2021
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Какие фасоны мини-юбок будут в тренде летом 2021

ЦВЕТОВОЙ ТИП ВНЕШНОСТИ: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ЦВЕТОВОЙ ТИП ВНЕШНОСТИ: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?

Легкие платья, купальники и спортивная одежда: готовимся к лету с новыми лукбуками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Легкие платья, купальники и спортивная одежда: готовимся к лету с новыми лукбуками

13 вдохновляющих стрижек для леди старше 60 лет на темные волосы 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

13 вдохновляющих стрижек для леди старше 60 лет на темные волосы 2021

Картина дня

наверх