5 предметов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, а названий их не знаем

Ежедневно мы пользуемся десятками, если не сотнями вещей. Постоянно их видим, однако нечасто вообще обращаем на них внимание. Более того, большинство из нас даже не знают, как правильно называются вещицы, несмотря на то, что они мелькают перед нашими глазами по нескольку раз в день. Вашему вниманию, «пятёрка» хорошо знакомых всех предметов, чьи названия практически никто не знает.
1. Эглет
Даже маленькие, малозаметные детали имею право на наименование. /Фото: tvcenter.ru
Каждый раз, когда мы завязываем шнурки на кроссовках или кедах, мало кто из нас задумывается о том, что, если бы не один маленький апгрейд, совершать эту процедуру было бы гораздо сложнее. Речь идет о пластиковых или металлических насадках на кончиках завязок. Несмотря на то, что на них мало обращают внимания, они имеют важный функционал: облегчить процесс шнуровки обуви, а также не давать концам шнурков распушиться. Естественно, и название у этой маленькой, да удаленькой вещицы имеется. Поэтому, приступая к завязыванию шнурков, за легкость осуществления этого процесса можно мысленно поблагодарить не «эти штучки на конце», а – «эглеты».
2. Шлёвка
Небольшая, но архиважная петелька. \Фото: shyu.ru
Практически все джинсы или брюки дают возможность поддерживать их на талии с помощью ремня. Однако о том, что у петелек, которые и выполняют вышеуказанную функцию, есть отдельное название, знает далеко не каждый. А называются они шлёвками – именно через них продевается ремень на джинсах, и они же удерживают его в нужном положении.
3. Капхолдер
Кусочек бумажки также обзавелся имечком. /Фото: fortecup.ru
Многие из нас любят в холодный день выпить уличного чая или кофе в пластиковом стаканчике. И при этом мысленно благодарят бумажную насадку, которая не позволяет обжечь пальцы. Однако мало кто знает, что и у этого кусочка картона также есть название - капхолдер. Кстати, с годами применения его функционал увеличился - теперь на нем печатают необходимую информацию рекламодатели или пишут оптимистичные фразочки для поднятия настроения бариста.
4. Нёрдл
Кусочек зубной пасты, оказывается, называется не просто «кусочек». /Фото: bolshoyvopros.ru
Чаще всего в инструкциях по применению зубной пасты пишут, что для одной чистки зубов порция должна быть «необходимой» или «достаточной». Иногда применяют более уточненную формулировку - «паста размером с горошину». Однако на самом деле и у этой порции есть свое название - «нёрдл».
Важно знать: нёрдл, фактически, у каждого человека может быть свой, однако «горошиной» его нередко называют не просто так - именно такого объема должна быть порция зубной пасты для одной чистки зубов. А длинные полоски на всю зубную щетку - всего лишь красивая картинка для рекламы. Тем более, что такие порции попросту нерационально использовать.
5. Флоэма
«Банановые веревочки» именуются научным термином с биологическим уклоном. /Фото: kakhacker.ru
Каждый раз, когда мы чистим банан, то сталкиваемся с волокнами, что проходят между кожурой и самим плодом. Кто-то их выбрасывает, а некоторые не видят ничего зазорного в том, чтобы съесть их. А вот о том, что они имеют название, знает не всякий. Причем речь идет не об обычном слове, а о полноценном научном термине: дело в том, что эти волокна являются ничем иным, как проводящими тканями, какие есть в каждом растении, потому и имеют название с биологическим уклоном - «флоэма».
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