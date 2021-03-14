Почему самый результативный снайпер вермахта пользовался советской винтовкой Мосина

Немецкие снайперы в годы Второй мировой войны не чурались пользоваться советскими винтовками. Касалось это как старой-доброй винтовки Мосина, так и полуавтоматической СВТ-40. Данный факт многим может показаться по крайней мере странным, ведь Германия производила просто неимоверное количество оружия, а запасы знаменитого Mauser 98 хранились еще со времен Первой мировой войны. В чем же было дело?
В 1941 году немцы полностью провалили снайпинг. /Фото: waralbum.ru.
Для начала стоит немного поговорить о немецких снайперах в целом для того, чтобы перестать мыслить стереотипами в отношении всего немецкого. Так вот главное заключается в том, что на момент начала Великой Отечественной войны Рейх фактически провалил снайпинг. Что достаточно удивительно при условии существования весьма развитой системы начальной военной подготовки в виде гитлерюгенд и наличия серьезного опыта Первой мировой войны в данной области.
В области снайперского дела Германии пришлось догонять. /Фото: blogspot.com.
В итоге немецких снайперов в 1941 году было откровенно мало. Снайпинг был одним из немногих направлений, где сумрачной тевтонской военной машине пришлось догонять Советский Союз. Последний, к слову, имел огромную рекрутинговую базу из молодых людей с начальной стрелковой и даже снайперской подготовкой благодаря таким вещам как ГТО и «Ворошиловский стрелок». Поэтому советских снайперов было не просто больше, они, как правило, были лучше. И догонять пришлось в срочном порядке, так как чем сильнее затягивалась война, тем ощутимее становилась для вермахта проблема советских снайперов.
Один из самых результативных снайперов вермахта. /Фото: YouTube.
Подготовку снайперов на поток немцы смогли поставить только к 1943 году. В снайперские школы попадали как вчерашние гражданские по призыву, так и отличившиеся соответствующим образом солдаты на фронте. Вторым как раз и был один из двух самых результативных снайперов вермахта - Йозеф Аллербергер. Снайперские курсы Йозеф закончил в августе 1943 года, после чего вернулся на фронт. Кстати, Аллерберг стал одним из немногих представителей низших чинов армии, что был награжден Рыцарским крестом.
Немецкие снайпера были пожиже. /Фото: za.pinterest.com.
По признанию самого Йозефа в своих мемуарах «Немецкий снайпер на Восточном фронте» его путь в снайперы начался с нахождения трофейной винтовки СВТ-40 с оптическим прицелом. При этом в ходе войны Аллербергер пользовался как немецким Mauser 98k, так и советской винтовкой Мосина в ее снайперском исполнении. Использование советского трофейного оружия для снайперской школы вермахта не было чем-то из ряда вон выходящим. Можно встретить мнение о том, что Германии якобы не хватало именно снайперских винтовок. Однако, такие утверждения не соответствуют действительности. На самом деле все куда проще: звук выстрела Мосина и Маузера достаточно сильно отличается, особенно для слуха опытного человека. А потому немецкие снайпера старались вести «охоту» с советским оружием, чтобы вводить своего противника в заблуждение при выстреле.
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