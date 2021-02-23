Мыло для души

Отдел крохотный — островок 2х2 метра — да и выбор товара был скудным. Местные, прожжённые бизнесом, владельцы бутиков посмеивались над свежеиспечённым коммерсантом, который водрузил на прилавок старые счёты и все ценники написал карандашом на простых тетрадных листах. Бабушка была типичным образцом торговки с блошиного рынка. Такие обычно продают старые книги, посуду и самодельные овощные «закрутки».



Но когда директора магазинчиков прогуливались мимо прилавка с мылом, они невольно присвистывали, завидев ценник.

Самый дешёвый кусочек мыла стоил пять тысяч, но зато давался пробник.

— Бабка-то с приветом походу, — смеялись они, попивая свой латте в местной кофейне и с высокомерной улыбкой поглядывая на терпеливо ожидающую покупателей женщину.

— А названия-то видели у мыла? — закатила глаза владелица косметического бутика.

— Ага, прям волшебница из страны Оз, — хихикнула дамочка из ювелирного в модном костюме и начала, передразнивая, перечислять: «Для храбрости», «Для юмора», «Для хорошего настроения»… Ну просто бог маркетинга!

— Ой, а я вчера видела — у неё табличка деревянная появилась и мелом написано: «Новинка! Мыло для успешности! Всего двадцать пять тысяч за пятьдесят грамм»— Да ну?! Двадцать пять? За пятьдесят грамм? Совсем старая головой поехала, у меня матрас не каждый столько стоит. Ну ничего, сейчас месяц посидит, а как счёт за аренду придёт, так на пенсию и вернётся. Тоже мне, решила на старости лет в торговлю заявиться. Ещё бы свой канал запустила в интернете.Они допили кофе и разошлись по своим точкам.Прошла неделя. Счёты немолодой бизнесменши ни разу не отщёлкнули и десятки, все только разбирали бесплатные пробники, которые, кстати говоря, по размеру были не меньше, чем продаваемые куски.Никто из директоров магазинов, разумеется, к своей коллеге не подходил, а вот их продавцы не стеснялись взять пару пробников.Прошла ещё неделя и тут у бабушки сделали первую покупку. Все местные предприниматели выглядывали из-за своих витрин как бы невзначай, проверяя, сколько кружков передвинется на счётах. Какого же было их удивление, когда продавщица мыла выбила пятнадцать тысяч и вручила два невзрачных кусочка какой-то девушке, что без конца благодарила её.В этот же день покупку совершила одна из работниц зала модного женского белья. Она попросила небольшой кусочек и хотела расплатиться кредитной картой, но торговка сказала, что не имеет терминала. В торговом центре как раз закрыли площадку с банкоматами на ремонт и девушка бегала по всем отделам, чтобы занять денег. Наконец, она дошла до своего директора.— Алла Андреевна, можете пятнадцать тысяч мне авансом выдать? Я готова даже в свои выходные отрабатывать! — умоляла она, глядя на директрису щенячьими глазами.— А тебе зачем так срочно, случилось чего?— Нет-нет, просто мыло хочу купить.— Мыло? — глаза у директрисы поползли на лоб.— Ага, у тёти Вали, — показала она на «мыльный» островок.— Вика, ты же умная девочка, зачем тебе мыло за пятнадцать тысяч?— Да Вы просто не представляете, какое оно чудесное! Я попробовала бесплатно мыло для храбрости, и в выходные ездила прыгать с парашютом, а я ведь раньше даже квартиру боялась снимать на пятом этаже. А вчера, вообще, сама познакомилась с парнем, который мне всегда нравился, но я боялась, ведь он работает в крупной фирме, а я — обычный продавец, — она говорила это так легко и открыто, даже не давая себя перебить, и совершенно была не похожа на ту молчаливую замухрышку, которая пришла сюда работать год назад.— Значит, в выходные будешь работать?— Легко! Завтра и начну! — улыбалась Вика и параллельно пересчитывала в руке тысячные купюры, что получила от начальницы, — спасибо Вам большое, — раскланялась девушка и, выбежав из кабинета, помчалась к островку с мылом.На следующий день у бабушки скопилась небольшая очередь — всего десять человек, но каждый уходил от неё минимум с двумя свёртками, а через пару дней у неё была замечена одна из директрис местного магазина одежды.— Ты чего это вчера покупала у нашей пенсионерки? — в голосе соседки по секции слышался налёт желчи.— Да так, решила вот попробовать. У меня тут знакомая покупала у неё мыло «для спокойствия». Говорит, что все зажимы рассосались и сон крепкий вернулся, решила тоже рискнуть.— Для спокойствия взяла?— Нет, для успешности — пока по скидке. В следующем месяце оно будет на десять процентов дороже, — она сказала это так дежурно, словно разговор шёл не о каком-то сомнительном мыле, а о золотых серёжках.Через два дня в срочном порядке было созвано собрание «всех адекватных», которое состоялось на втором этаже в фуд-корте.Осталось всего трое коммерсантов, не поддавшихся на странную «мыльную волну», они как хранители здравого смысла должны были обсудить ситуацию в целом и предпринять какие-то действия.— Я вчера видела, как у этой тёти Вали, — словно пробуя горькое имя на вкус, морщилась хозяйка «женского белья», — закупался сам директор ТЦ.— Славик? Да он даже возле самого дорогого моего матраса мордой водит! — возмутилась соседка по столику.— Я тоже его видела. Лиза из обувного говорит, что он любовное мыло взял, якобы — жене на день рождения.— Мне кажется, просто всем эту бабку жалко! Они же как бездомные котята — эти пенсионеры. В глаза посмотрит и слеза наворачивается! И никакое это мыло не волшебное.— Точно!— Согласна!— Но для уверенности, чтобы всем доказать свою правоту, я взяла на нас на всех пробник. Называется: очищающее.— А для чего оно? — с нескрываемым любопытством поинтересовалась матрасница.— Понятия не имею. Просто — очищающее, должно быть, ничего особенного. А у меня проблемная кожа, не каждое мыло подойдёт, вот и выведем её на чистую воду.— Классно придумано! Можно будет даже в прямом эфире всё снять и разоблачить эту шарлатанку.— Ой, девчонки, вы такие молодцы, что всё так здорово придумали!Мыло было разделено поровну — на троих. Следующая встреча была назначена через неделю. На ней должны были подвестись итоги и приняться решение.Каждая из бизнесменш взяла по куску и уже вечером опробовала его на себе.На следующий день директор магазина косметики сделала официальное объявление на утренней летучке: «С сегодняшнего дня я понижаю норму продаж на десять процентов, так как знаю, что выполнить её нереально, а значит получить премию — тоже». Все были поражены подобным заявлением. Никто никогда не получал премии в этом магазине, обычно не хватало пяти процентов, а тут — десять. Продавцы встретили объявление аплодисментами, а уже после обеда директор подошла к кассирше и дала ей два дня оплачиваемого отгула, которые она выпрашивала за свой счёт для похода к сыну на утренник.В торговом зале матрасов тоже произошли изменения. Был отменён ряд штрафов, а продавцов, наконец, согласились официально трудоустроить. Торговый центр снова заполнили овации. И лишь третий магазин, чья хозяйка участвовала в собрании, не отличился новостями.Спустя неделю была организованна новая встреча.Открывала собрание Алла Андреевна из «нижнего белья».— Ерунда, а не мыло — я вся чешусь от него, ничего не помогло, нужно её выводить на чистую воду! — ворчала она и показательно чесала предплечье.— Алл, а ты точно мылом-то пользовалась? — посмеивались её коллеги.— Конечно! Я вам что, врать буду?! — её брови возмущенно изогнулись.— Просто дело в том, что это мыло не кожу очищает, — посмотрела ей в глаза матрасница, и в её взгляде что-то очень сильно изменилось.— А что тогда? — голос у обвиняющей стороны заметно дрогнул.— Душу. Я как начала умываться этим мылом, сразу почувствовала, сколько грязи внутри меня, и как она вымывается. Я, оказывается, такая стерва завистливая была, и даже вас, девчонки, терпеть не могла.От подобных откровений у Аллы Андреевной отвисла челюсть.— Вот-вот. И я как вспомню эти ощущения, когда на зарплате работников экономила, сразу в дрожь бросает. Каждый день голову этим мылом мою. Тётя Валя говорит, что главное — закреплять эффект делами. Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. И тут речь совсем не о деньгах, — включилась в разговор хозяйка магазина косметики.— Да вы чего несёте! Вам же мозги промыли! — вскочила из-за стола Алла Андреевна.— Мозги у нас действительно промылись, вернее, отмылись. Кстати говоря, тётя Валя сказала, что достаточно всего по пятьдесят грамм этого мыла, а дальше, если не сбавлять ход и самостоятельно не загрязняться мыслями и поступками, то можно вернуться к старому мылу и просто жить свободно. Поэтому мы купили по кусочку. Тебе, кстати, тоже взяли. Хочешь попробовать?— Да идите вы! Я не копейки не дам за эту ерунду!— А мы тебе в подарок!— В подарок? — искренне удивилась начальница бутика. В торговом центре никто никогда никому не делал подарков. Даже на день рождения не скидывались.— Ну да! А что такого? Нам будет приятно!Обе закивали и протянули своей соседке небольшой яркий свёрток, перетянутый лентой.— Но я ещё пробник не начала…— Тогда начинай скорее. Тётя Валя говорит, что в следующем месяце съезжает.— Как это съезжает?! — обрадовалась Алла Андреевна, но виду не подала.— Да вот так, говорит, что мало ей здесь места, собирается магазин целый открыть. Нас на новоселье зовёт, пойдёшь с нами?— Нет, — буркнула женщина и, схватив свёрток, отправилась домой.Вечером она долго смотрела на кусок пробника, который так и лежал нераспакованным. Внутри неё кипели сомнения. Решившись, она намылила руки и быстро сполоснула их под водой, словно боясь обжечься неведомой химией. Спустя пять минут её охватил резкий приступ стыда. Она взяла телефон и набрала номер своей продавщицы Вики, что заняла у неё денег на мыло.— Алло, Виктория, извини, что поздно. Слушай, я тут подумала, ты завтра и послезавтра отдохни, а то работаешь уже две недели без выходных, так и сломаться можно.— А кто же будет работать?— Я сама выйду, не переживай.Сотрудница горячо поблагодарила за такой шанс, и, видимо, под воздействием мыла для храбрости выдала: «Знаете, я ведь увольняться хотела».— Увольняться? — испугалась Алла Андреевна. Вика последнее время делала ей просто отличную выручку.— Да. Но теперь вот задумалась. Спасибо, что позвонили, всего Вам хорошего.Они попрощались, а хозяйка магазина, чувствуя, что произошло что-то невероятное, решила устроить себе банный день. Она наполнила ванну, зажгла ароматические свечи и развернула подарочный свёрток. Сегодня она планировала очиститься полностью.Александр Райн