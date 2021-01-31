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Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди

Денег, как известно, много не бывает. Чтобы с лихвой хватало на все, нужно либо больше зарабатывать, либо экономить. А можно совместить то и другое. Как получить больший доход именно вам, сказать непросто, а вот на чем можно сэкономить, мы знаем.
Мы почитали советы людей в интернете об экономии и теперь в курсе, куда незаметно утекают наши деньги и как это исправить.

Покупайте яйца категории С2



Способы экономии, которые открыли для себя обычные людиВозможно, некоторые из нас считали яйца категории С2 вторым сортом. Но на деле категории отличаются лишь размером / весом, но не качеством.

Высшая категория (В) — 75 г и более.
Отборное яйцо (О) — от 65 до 74,9 г.
1-я категория — от 55 до 64,9 г.
2-я категория— от 45 до 54,9 г.Один пользователь сети пишет, что покупает только яйца 2-й категории и так экономит. Мы задались вопросом, можно ли и правда таким образом сохранить больше денег. Вот что выяснилось.

Мы сравнили цены на упаковку яиц (10 шт.) одной и той же фирмы категорий С1 и С2: стоили они 85 и 60 руб. соответственно. Если взять вес яиц по нижней границе, то, предположим, упаковка яиц категории С1 весит 550 г (0,154 руб. за 1 г), С2 — 450 г (0,133 руб. за 1 г). Выгода 0,021 руб. за 1 г в 550-граммовой упаковке превращается в сумму порядка 11 рублей.
Кстати, яйца категорий CO и С1 несут куры-«пенсионерки«: когда курица только осваивает азы профессии «несушка», результаты ее «труда» мелкие. У более опытных «специалистов» и результаты внушительнее. При этом яйца любого размера имеют одинаковые питательные свойства.

Пользоваться стиральной машиной ночью


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди
В некоторых регионах цена на электроэнергию отличается ночью и днем. Чаще выгодно пользоваться электроприборами с 23:00 до 7:00.

У нас в Санкт-Петербурге дневной тариф — 4,06 руб/кВтˑч, ночной — 2,34 руб/кВтˑч. Таким образом, при дневном тарифе стиралка намотает за месяц 35,72 руб., при ночном — 20,59 руб. Разница составляет 15,13 руб. в месяц.
Это сумма за 10 стирок в месяц. Экономия не сногсшибательная, но если вы стираете значительно чаще, то и цифра увеличится. Также сумма зависит от класса машинки. Но есть один нюанс: если ваша стиральная машина шумная, а звукоизоляция подводит, то, возможно, лучше будет сохранить хорошие взаимоотношения с соседями, нежели пару десятков рублей.

Выбирать то, что больше


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди
Пользователи сети советуют покупать продукты большими кусками. Например, мясо, потому что разделанная свинина или курица часто стоит дороже. Мы решили проверить и сравнили цены на куриное филе одной фирмы. Филе весом 450 г, порезанное на кусочки, стоит 171 руб., а целый кусок филе такого же веса — 162 руб. То есть экономия составляет 9 руб.

Заказывать пиццу большого диаметра


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди

Оказывается, существует калькулятор выгодности пиццы, который помогает определиться, какая же пицца дешевле: большая или маленькая.

Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди
Если сравнить блюдо диаметром 35 см за 600 руб. и блюдо диаметром 25 см за 450 руб., то согласно расчетам калькулятора большая пицца выгоднее на 48,39 %.

Замораживать еду


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди

Если покупать еду в больших упаковках, есть опасения, что продукты могут испортиться. Например, вы купили много индейки, овощей и сыра. Можно приготовить побольше пасты, используя электроэнергию один раз. Затем расфасовать пасту, заморозить и доставать ее из морозильной камеры по необходимости.
Кстати, как правило, замороженные продукты сохраняют витамины и минералы, а содержание углеводов, белков и жиров остается неизменным. А иногда они содержат даже больше полезных веществ, потому что свежие продукты со временем теряют витамины и минералы.

Сохранять свежесть овощей в холодильнике


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди
Еще один способ сохранить продукты надолго свежими, не сливая деньги в мусорное ведро, — положить в холодильник губку для мытья посуды. Согласно отзывам в интернете, это действенный метод, так как губка впитывает лишнюю влагу.

Аккумуляторы вместо батареек


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди
Не только с пользой для кошелька, но и для экологии, можно заменить обычные батарейки на аккумуляторы.
Для меня батареи в прошлом. Это то же самое, что купить одноразовую обувь: сходил один раз в город и выкинул. Обувь из картона. И снова нужно покупать новую обувь. Аккумуляторы — это добротная обувь из натуральной кожи.

Использовать не только банковские карты с кешбэком, но и сервисы


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди
Современная новая фишка для экономии — делать покупки в интернет-магазинах через кешбэк-сервис. Это значит, что часть суммы, потраченной на покупки, вернется вам обратно. Даже 1 % от покупки (если вещь дорогая, то это уже заметно) не будет лишним в семейном бюджете.
КьюАвтор статьи на себе проверила пользу одного из таких сервисов. Купив там билеты на новогодние представления и пользуясь услугами такси, она накопила около 2 000 руб. за полгода.

Покупать обычную соль, а не морскую


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди
Морская соль и обычная имеют одинаковую питательную ценность, несмотря на то что морская соль часто считается более полезной для здоровья. А цена может отличаться раз в 10. Поэтому можно не тратиться на морскую.

Использовать сервис по доставке продуктов


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди
Сегодня популярность набирают сервисы по доставке продуктов на дом. С одной стороны, такие службы часто берут плату за сбор и доставку заказа. При этом пользователи сети отмечают, что такие онлайн-покупки все же помогают экономить.
Общие расходы на продукты снизились на 34 % (я сравнил выписки по кредитным картам за 2019 год и за 2020-й). При доставке продуктов я не покупаю «импульсивные» товары. Есть местный фермерский рынок, где я могу недорого купить свежие продукты, но все основные продукты мне доставляют. Удивительно, сколько лишнего я покупал только потому, что это было у меня перед глазами.
Стоит отметить, что нередко многие из нас забывают о том, что бензин для машины или проезд в общественном транспорте по пути в гипермаркет также стоит денег. Но чаще мы забываем, что мы тратим свое время, за которое можем заработать больше.

Записаться в библиотеку, а не покупать книги


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди
Для любителей читать сегодня волшебное время: печатные, электронные, аудиокниги. Но многие забыли про такой сервис, как библиотеки. Конечно, новинки современной литературы там вряд ли найдешь, но при этом что-то для себя отыскать можно. К тому же стоит узнать у библиотекаря о дополнительных «плюшках».
Оказывается, если получить в районной библиотеке специальный читательский билет (бесплатно!), можно иметь доступ к книгам в одной из онлайн-библиотек. У меня меньше чем через час книга была доступна. Книгу можно читать 2 недели, потом необходимо заказать заново. Как по мне, это просто здорово!

Выбирать очищенные орехи


Способы экономии, которые открыли для себя обычные люди

Один из полезных, но дорогих продуктов, — это орехи. На покупке кешью, фундука и других видов хочется сэкономить. Вот какой эксперимент провел один мужчина.
Разница в цене на рынке между очищенными и неочищенными орехами составляет примерно 200 руб. То есть за 300 руб. я купил 1 кг грецких орехов в скорлупе. По факту это 0,5 кг орехов. А 1 кг очищенных стоит 500 руб. Получается, что в скорлупе орехи дороже.
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