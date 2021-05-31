Современные ноу-хау, которые еще 20 лет назад казались неосуществимыми

1. Маленькие беспроводные наушники

С беспроводными наушниками можно заниматься чем угодно без стеснения. /Фото: gorodokboxing.com

2. Умная реклама

org Все мы продвигаем персонализированную рекламу на телефонах, планшетах и компьютерах. /Фото: retail-loyalty.org

3. Устройства портативного управления домом

Сейчас устройства, которые позволяют следить за своим домом издалека, набирают все большую популярность. /Фото: ndz.de

4. Персональные компьютеры на руке доступны каждому

Многие просто не представляют свою жизнь без часов Apple Watch. /Фото: img.tsn.ua

5. Множество виртуальных онлайн-сообществ

Социальные сети получили еще большее распространение, чем многие предполагали. /Фото: mobcompany.info

6. Полноценный доступ к собственности других людей

Новое отношение к собственности, где доступ превосходит право собственности — современная реальность. /Фото: mir24.tv

7. Развитие технологий GPS

В нашей повседневной жизни уже не обойтись без смартфона с GPS. /Фото: media.publika.md

8. Покупки онлайн

Сейчас больше товаров покупается в интернет-магазинах, чем на обычных прилавках. /Фото: s2.dmcdn.net