Современные ноу-хау, которые еще 20 лет назад казались неосуществимыми

Не так давно люди представляли 2020 год как нечто сверхфункциональное, технологичное и фантастическое. Конечно, летающие машины и роботы в повседневной жизни еще не так распространены, как мечталось в 20-м веке, но удивиться тоже есть чему. С искусственным интеллектом и постоянно развивающимся интернетом человек получил гораздо больше возможностей, свободы и удобства, чем даже 20 лет назад. А некоторые умные люди в таком развитии мира и не сомневались, предсказывая развитие технологий в своих публикациях.
1. Маленькие беспроводные наушники
С беспроводными наушниками можно заниматься чем угодно без стеснения. /Фото: gorodokboxing.com
Эта технологическая новинка была предсказана еще в 1953 году в антиутопическом романе Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Персонажи книги одержимы развлечениями и чувствуют необходимость постоянно отвлекаться на средства массовой информации. Многие из них делают это с помощью «маленьких ракушек», наполняющих уши «электронным океаном звука, музыки и разговоров». Это средство техники очень напоминает современные беспроводные наушники.
2. Умная реклама
Все мы продвигаем персонализированную рекламу на телефонах, планшетах и компьютерах. /Фото: retail-loyalty.org
Многие люди убеждены, что их телефон за ними следит, и это недалеко от правды. Чтобы показывать вам подходящую рекламу, портативные устройства собирают информацию о любом поиске или просмотре в интернете. Реклама, безусловно, стала умнее в последние годы, что Билл Гейтс предсказывал еще в своей книге «Бизнес @ на скорости мысли» 1999 года. Еще 20 лет назад Гейтс так написал о рекламе: «производители будут знать ваши тенденции покупок, и будут показывать рекламные объявления с учетом ваших предпочтений». Современные компании очень много знают о пользователях интернета, что позволяет им максимально точно угадывать, что рекламировать.
3. Устройства портативного управления домом
Сейчас устройства, которые позволяют следить за своим домом издалека, набирают все большую популярность. /Фото: ndz.de
В 1999 году в своей книге Билл Гейтс поразил многих своих читателей, утверждая, что постоянные видеопотоки информации от домов станут обычным явлением, которое будет информировать людей о том, кто приходил к ним в гости, пока их не было дома. Еще 20 лет подобные заявления казались научной фантастикой, но теперь такие устройства, как Nest, Netgear и Amazon's Ring позволяют не только следить за домом издалека, но и изменять температуру, проверять детекторы дыма и даже входить в дверь через видеочат.
4. Персональные компьютеры на руке доступны каждому
Многие просто не представляют свою жизнь без часов Apple Watch. /Фото: img.tsn.ua
Часы Apple Watch появились только в 2015 году, но еще в 1998 году их появление предсказал физик-теоретик Мичио Каку. В своей книге «Видения» автор утверждал, что большинство людей будет носить на себе портативные версии персональных компьютеров, и не ошибся. Согласно аналитическим данным за 2019 год, каждый шестой взрослый человек в мире имеет умные часы, которые являются всего лишь одним из видов переносных компьютеров. Не говоря уже о том, что уже созданы и используются такие устройства, как Google Glass и компьютер в форме очков.
5. Множество виртуальных онлайн-сообществ
Социальные сети получили еще большее распространение, чем многие предполагали. /Фото: mobcompany.info
За 10 лет до изобретения Facebook футурист Джозеф Ф. Коутс нарисовал воображаемую картину мира социальных сетей в своей статье 1994 года под названием «Вероятное будущее: 83 предположения о 2025». Автор считал, что благодаря компьютерным достижениям мир увидит развитие «бесчисленных виртуальных сообществ, основанных на электронных связях». Как показывает современная реальность, его предположение сбылось даже намного раньше.
Интересная информация от Novate.ru: Согласно данным Международного союза электросвязи ООН и Всемирного банка за 2019 год, число активных абонентов сотовой связи в настоящее время превышает число реальных людей на этой планете. В частности, в 2018 году уже было обнаружено, что на планете насчитывается 8,7 миллиарда мобильных устройств, тогда как людей — 7,6 миллиарда.
6. Полноценный доступ к собственности других людей
Новое отношение к собственности, где доступ превосходит право собственности — современная реальность. /Фото: mir24.tv
Сегодня не обязательно заранее беспокоиться об аренде автомобиля или даже бронировании номера в отеле во время путешествия. Благодаря таким сервисам, как Uber и Airbnb, всего пару кликов на смартфоне обеспечивают доступ к автомобилям и домам незнакомых людей, в любое время года и суток. Еще 10 лет назад такая тенденция не была распространена, но журналист Клайв Томпсон в своей статье для Wired предсказал, что обмен похожими предложениями станет совершенно обычным делом.
7. Развитие технологий GPS
В нашей повседневной жизни уже не обойтись без смартфона с GPS. /Фото: media.publika.md
В статье 2000 года для Discovery журналист Эрик Хазелтин предсказал реальность, в которой сложные навигационные инструменты будут доступны для всех. Он заявил, что для того, чтобы потеряться, потребуется «настоящая креативность в эпоху, когда встроенный GPS-приемник позволит персональным электронным устройствам, таким как сотовые телефоны, персональные цифровые помощники и наручные часы, узнать, где они находятся в пределах нескольких ярдов». И он не ошибся, ведь сейчас обычные карты совершенно непопулярны, да и спрашивать дорогу у прохожих не нужно.
8. Покупки онлайн
Сейчас больше товаров покупается в интернет-магазинах, чем на обычных прилавках. /Фото: s2.dmcdn.net
В 1999 году в интервью Wired основатель Amazon Джефф Безос высказал предположение о том, что в 2020 году «подавляющее большинство купленных в магазине товаров — продукты питания, бумажные изделия, чистящие средства и т. д. — все будут заказывать в электронном виде». Но даже он не мог предположить насколько верным окажется его теория. Согласно исследованию, проведенному компанией Periscope в 2018 году, 70% потребителей совершают повседневные покупки именно в интернете.
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