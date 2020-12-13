Почему во время Второй мировой войны на станковые пулеметы не ставили щитки для прикрытия стрелка

Если обратить внимание на фотографии техники времен Второй мировой войны, а затем посмотреть на снимки точно такой же (по типу) современной техники, то можно заметить одну крайне любопытную особенность. У станковых пулеметов середины прошлого века в большинстве случаев отсутствует какое-либо защитное снаряжение для прикрытия стрелка от вражеских пуль. Почему? Ведь с инженерной точки зрения установка бронещитка – это вообще какой-то сущий пустяк.
Идея щитка появилась еще до Второй мировой войны. /Фото: onhh.ru.
Как все гениальное подчас оказывается предельно просто, так и ответы на казалось бы самые запутанные вопросы лежат буквально на поверхности. Более того, следует понимать: то, что кажется сегодня простым, понятным и очевидным – вовсе не обязательно было таковым в прошлом. Именно так обстоит ситуация и с бронещитками на пулеметах в период Второй мировой войны.
На укрепленной позиции в целом без надобности. /Фото: onhh.ru.
Идея необходимости установки щитка на станок пулемета на самом деле появилась до Первой мировой войны. Достаточно вспомнить, как выглядит знаменитый пулемет Максима, который как раз был оборудован именно таким защитным аксессуаром. Однако большинство других тяжелых пулеметов не имело ничего подобного, а все потому, что когда речь заходит о массовом производстве оружия, сразу же начинается извечная борьба боевой и экономической рациональностей.
Некоторые машины все-таки получали пулеметы со щитками. /Фото: yandex.by.
Большинство станковых пулеметов в то время предполагало установку на подготовленной огневой точке в окопах за бруствером из земли, который и брал на себя обязательства по какой-никакой защите стрелка. А потому острой необходимости в щитках просто не было. Зенитные пулеметы, которые ставились на башни танков в годы Второй мировой войны только начали появляться, а потому и щитки специально для них ни одна из сторон делать не стала.
На танках внешние пулеметы тогда только начали появляться. /Фото: ya.ru.
Конечно, были исключения. Однако они, как правило, проистекали из изначальной конструкции техники. Простейший пример: немецкие бронемашины, которые как раз таки имели передние бронещитки для пулеметов MG установленных над кабиной водителя. В то же время, если на броневик ставился пулемет еще и сзади, то последний никакого щитка уже не получал.
Даже сегодня не каждый зенитный пулемет имеет щит. /Фото: vsevgallery.com.
Даже после окончания Второй мировой войны танки и бронетранспортеры, оборудованные зенитными пулеметами, далеко не всегда оснащались защитными средствами, несмотря на то, что в 1950-е годы в очередной раз крайне активно развивалось ручное стрелковое вооружение. Эпоха обеспечения максимального прикрытия бойца началась всего 30-40 лет назад и вовсе не из-за какого-то всплеска особенной заботы о солдатах, а в первую очередь по причине того, что у производителей оружия появились экономические возможности тратиться в том числе и на такую, казалось бы, мелочь.
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