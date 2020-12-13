Почему во время Второй мировой войны на станковые пулеметы не ставили щитки для прикрытия стрелка

Идея щитка появилась еще до Второй мировой войны. /Фото: onhh.ru.

На укрепленной позиции в целом без надобности. /Фото: onhh.ru.

Некоторые машины все-таки получали пулеметы со щитками. /Фото: yandex.by.

На танках внешние пулеметы тогда только начали появляться. /Фото: ya.ru.

Даже сегодня не каждый зенитный пулемет имеет щит. /Фото: vsevgallery.com.