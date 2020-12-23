7 домиков на дереве, в которых хочется поселиться будучи взрослым

1. Домик на дереве «Tranquil Resort» в Ваянде (Индия)

Домики на дереве в курортном комплексе «Tranquil Resort» заставят почувствовать себя детьми. | Фото: pinterest.at/ hrv.vivit-tours.com.

Спальные комнаты в номерах «Tranquil» и «Serene», расположенных на дереве. | Фото: tranquilresort.com.

К услугам гостей нестандартная ванная комната и открытая терраса с фантастическими видами. | Фото: tranquilresort.com.

2. «Жилой комплекс» на дереве в ущелье реки Колумбия (штат Вашингтон, США)

Сразу два домика на дереве построил Фостер Хантингтон, чтобы жить, наслаждаясь полной свободой и красотой (Колумбия, США). | Фото: rope-park.com.

В «Treehouse» есть все необходимое для проживания круглогодично (Колумбия, США). | Фото: rope-park.com.

Огромная ванна на лоне природе и обзорная площадка на дереве – идеальный способ расслабления и восстановления (Фостер Хантингтон, «Treehouse»). | Фото: rope-park.com.

3. Чайный домик на дереве «Tetsu» на острове Хокуто (Япония)

Сказочно красивый чайный домик на дереве «Tetsu» на острове Хокуто (Япония). | Фото: funtema.ru/ cacadoresdelendas.com.br.

Минималистский интерьер компенсируется колоритным внешним видом и месторасположением («Tetsu», Япония). | Фото: cacadoresdelendas.com.br.

Такое чаепитие оставит неизгладимые впечатления («Tetsu», Япония). | Фото: cacadoresdelendas.com.br.

4. Дом-«фонарик» на дереве в штате Висконсин (США)

Дом-«фонарик» можно установить на любом крепком дереве за несколько часов («Tree House», Висконсин). | Фото: coroflot.com.

Дом-«фонарик» сможет обеспечить полное уединение («Tree House», Висконсин). | Фото: coroflot.com.

5. Домик на дереве «4TreeHouse» от канадского архитектора (Lukasz Kos)

Домик на дереве «4TreeHouse» спроектировал канадский архитектор Lukasz Kos. | Фото: matadornetwork.com.

Двухуровневый домик на дереве создан из экологически чистых и натуральных стройматериалов («4TreeHouse», Канада). | Фото: photoblog.org.ua.

6. «Портал в мир» на дереве в Beach Rock Village (Япония)

Собственный «портал в мир» в деревушке Beach Rock от мастера-самоучки Takashi Kobayashi (Япония). | Фото: designmadeinjapan.com.

Takashi Kobayashi – уникальный мастер, создающий колоритные домики на дереве (Япония). | Фото: designmadeinjapan.com.

Внедренные проекты Takashi Kobayashi располагаются в глубинке, где отдых или медитацию никто не сможет потревожить (Япония).| Фото: designmadeinjapan.com.

7. Домик на дереве возле водопада Атираппилли (Индия)

Домик на дереве среди девственного тропического леса возле водопада Атираппилли (Индия). | Фото: rainforest-boutique-resort.kerala-hotels.

Романтический номер на дереве – идеальное место для любителей уединенного отдыха на природе (Rainforest, Индия). | Фото: rainforest-boutique-resort.kerala-hotels.

С открытой террасы открывается умопомрачительный вид на водопад и окрестности (Rainforest, Индия). | Фото: rainforest-boutique-resort.kerala-hotels.