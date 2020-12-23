7 домиков на дереве, в которых хочется поселиться будучи взрослым

Взрослея, не каждый человек легко может расстаться с детскими мечтами. К примеру, домики на дереве. Фантазии уже взрослых людей настолько удивляют и восхищают, что порой хочется собрать необходимый минимум вещей и перебраться жить в них навсегда.
1. Домик на дереве «Tranquil Resort» в Ваянде (Индия)
Домики на дереве в курортном комплексе «Tranquil Resort» заставят почувствовать себя детьми. | Фото: pinterest.at/ hrv.vivit-tours.com.
Владельцы курорта «Tranquil Resort» в округе Ваянд (Wayanad) решили воплотить в жизнь детскую мечту каждого отдыхающего. Они создали уникальные номера двух типов – вилла на дереве «Serene» и дом на дереве – «Tranquil». И теперь они предлагают окунуться в мир покоя и размеренной жизни среди покоя и захватывающих дух видов тропического леса. Фантастическое окружение, пение птиц, умопомрачающие ароматы цветов – все это, заставит забыть о проблемах и суете и еще больше влюбиться в природу.
Спальные комнаты в номерах «Tranquil» и «Serene», расположенных на дереве. | Фото: tranquilresort.com.
Каждый домик расположен на значительном расстоянии друг от друга, так что уединение и покой не потревожат другие отдыхающие. Да и персонал лишний раз не попадается на глаза, а пользуется потайными тропами. Номера оформлены в колоритном этническом стиле, но без ущерба для комфорта. Помимо стандартных удобств в виде спальни, ванной и туалета, в каждом домике имеется небольшая кухня и открытая терраса с обустроенной зоной отдыха.
К услугам гостей нестандартная ванная комната и открытая терраса с фантастическими видами. | Фото: tranquilresort.com.
Примечание: Несмотря на то, что домик на дереве – это воплощенная мечта каждого ребенка, отдыхать с детьми младше 8 лет запрещается. Эти условия продиктованы безопасностью, ведь номера имеют нестандартное расположение.
2. «Жилой комплекс» на дереве в ущелье реки Колумбия (штат Вашингтон, США)
Сразу два домика на дереве построил Фостер Хантингтон, чтобы жить, наслаждаясь полной свободой и красотой (Колумбия, США). | Фото: rope-park.com.
Не только владельцы отелей решаются на строительство домиков, рассчитанных на комфортную и полноценную жизнь среди ветвей деревьев. Так, например, молодой человек из Соединенных Штатов настолько пресытился городской суетой, что решил сбежать в лес и построить там собственное жилье. Но обычным строительством Фостер Хантингтон (Foster Huntington) не ограничился, он собственноручно создал сразу два небольших домика и расположил их на деревьях.
В «Treehouse» есть все необходимое для проживания круглогодично (Колумбия, США). | Фото: rope-park.com.
Поскольку креативный молодой человек там решил обосноваться надолго, то одна избушка служит ему домом, в котором есть все необходимое для минимального комфорта, а вот мастерская находится рядом, стоит лишь преодолеть воздушный арочный мост, придающий особого очарования его творению.
Огромная ванна на лоне природе и обзорная площадка на дереве – идеальный способ расслабления и восстановления (Фостер Хантингтон, «Treehouse»). | Фото: rope-park.com.
Для того, чтобы вволю наслаждаться комфортом и не загромождать небольшое пространство (18 кв. м) своего оригинального жилья, огромную ванну вместе с дровяной печкой он установил прямо под открытым небом. И теперь водные процедуры можно принимать в окружении сосен, ясеней и дубов, при этом не переживая, что кто-то может нарушить уединение и расслабление.
3. Чайный домик на дереве «Tetsu» на острове Хокуто (Япония)
Сказочно красивый чайный домик на дереве «Tetsu» на острове Хокуто (Япония). | Фото: funtema.ru/ cacadoresdelendas.com.br.
Несмотря на то, что эта сказочно красивая избушка на дереве создавалась для музея Kiyoharu Shirakaba Museum – это не фантазийный муляж, а самый настоящий дом с современным интерьером, в котором может отдохнуть как минимум два человека. Чайный домик на стволе кипариса «Tetsu» (Tea house «Tetsu») спроектировал японский архитектор Терунобу Фуджимори (Terunobu Fujimori), который воплотил не только свою мечту в реальность, но и всех посетителей музейного комплекса.
Минималистский интерьер компенсируется колоритным внешним видом и месторасположением («Tetsu», Япония). | Фото: cacadoresdelendas.com.br.
Такое чаепитие оставит неизгладимые впечатления («Tetsu», Япония). | Фото: cacadoresdelendas.com.br.
Особенно он впечатляет в тот момент, когда цветет сакура, среди которой он и находится. Именно тогда, нет отбоя от посетителей сфотографировать этот сказочно красивый и необычный экспонат, при этом можно даже насладиться чашкой ароматного чая среди буйного цвета.
4. Дом-«фонарик» на дереве в штате Висконсин (США)
Дом-«фонарик» можно установить на любом крепком дереве за несколько часов («Tree House», Висконсин). | Фото: coroflot.com.
Установка такого рода домика на дереве займет совсем немного времени, но основная проблема состоит в том, что «Tree House», созданный компанией 02Sustainability Tree House, предназначен только для летнего уединения и экзотического отдыха. Оригинальная сферическая конструкция домика, состоящего всего лишь из трубок, основной платформы-пола, специальной ткани (полипропилена) и лестницы, ведущей в эти романтические апартаменты, позволяют устанавливать его в любом месте, где есть крепкое дерево.
Дом-«фонарик» сможет обеспечить полное уединение («Tree House», Висконсин). | Фото: coroflot.com.
При этом «фонарик», так его называют создатели, можно в любой момент разобрать и перенести в другое место, не нанося вреда окружающей среде (ни одно дерево не пострадает). По сведениям авторов Novate.ru, такое интересное летнее жилище можно приобрести за 19 тыс. дол.
5. Домик на дереве «4TreeHouse» от канадского архитектора (Lukasz Kos)
Домик на дереве «4TreeHouse» спроектировал канадский архитектор Lukasz Kos. | Фото: matadornetwork.com.
Домик, раскачивающийся от каждого дуновения ветра, находится рядом с озером Мускока в Онтарио. Его спроектировал Лукаш Кос, дизайнер из Торонто и соучредитель архитектурной фирмы Testroom. Целью именно такого проекта стало создание структуры, которая бы не наносила вреда окружающей среде, давая возможность деревьям «самим решать, каким будет дом». И это ему отчасти удалось, ведь сооружение безопасно крепится сразу на 4 деревьях, без фиксации в одном положении.
Двухуровневый домик на дереве создан из экологически чистых и натуральных стройматериалов («4TreeHouse», Канада). | Фото: photoblog.org.ua.
Из-за подобной установки ветер постоянно раскачивает дом, но, как утверждает автор проекта, это абсолютно безопасно для находящихся в нем людей. Для того, чтобы гости или жильцы могли беспрепятственно выходить/заходить внутрь домика, независимо от его положения и даже движения, установлена лестница на колесиках. Решетчатый фасад двухуровневого домика обеспечивает не только безопасность, но позволяет проникать солнечным лучам и создавать отличную вентиляцию внутри комнат. И самое интересное, что такая конструкция позволила организовать настоящий внутренний дворик под открытым небом. Единственным препятствием для установки «4TreeHouse» может стать лишь отсутствие рядом стоящих 4 крепких деревьев, образующих правильный прямоугольник.
6. «Портал в мир» на дереве в Beach Rock Village (Япония)
Собственный «портал в мир» в деревушке Beach Rock от мастера-самоучки Takashi Kobayashi (Япония). | Фото: designmadeinjapan.com.
На Окинаве (Япония) есть чудное место под названием Beach Rock Village. Это небольшая деревенька, расположенная на склоне горы, среди живописного ландшафта стала перевалочной базой для туристов, где можно поесть, расслабиться, поспать и отправиться дальше в поход на лошадях. Именно здесь Takashi Kobayashi спроектировал и собственноручно построил уникальный домик на дереве, который помог найти ему смысл существования и дело всей жизни.
Takashi Kobayashi – уникальный мастер, создающий колоритные домики на дереве (Япония). | Фото: designmadeinjapan.com.
Внедренные проекты Takashi Kobayashi располагаются в глубинке, где отдых или медитацию никто не сможет потревожить (Япония).| Фото: designmadeinjapan.com.
И самое интересное, что Takashi Kobayashi – все же архитектор-самоучка, дизайнер и строитель, тем не менее его дома на деревьях – это впечатляющая демонстрации того, как дизайн и природа легко интегрируются, когда проявляется постоянное внимание и забота об окружающей среде. За последние 22 года он создал уже много разных моделей TreeHouse, ведь креативный мастер искренне считает, что жизнеспособность самих деревьев может вдохновить на многое и изменить жизнь людей.
7. Домик на дереве возле водопада Атираппилли (Индия)
Домик на дереве среди девственного тропического леса возле водопада Атираппилли (Индия). | Фото: rainforest-boutique-resort.kerala-hotels.
Вы когда-нибудь мечтали пожить в тропическом лесу среди крон экзотических деревьев и возле фантастического водопада? Если да, то смело можно отправляться в курортный бутик-отель Rainforest, расположенный в лесном регионе Шолаяр, недалеко от водопада Атирапилли (крупнейшего водопада Индии).
Романтический номер на дереве – идеальное место для любителей уединенного отдыха на природе (Rainforest, Индия). | Фото: rainforest-boutique-resort.kerala-hotels.
С открытой террасы открывается умопомрачительный вид на водопад и окрестности (Rainforest, Индия). | Фото: rainforest-boutique-resort.kerala-hotels.
Именно там среди дикой природы, горных птиц и разнообразия обезьян, на территории курорта создан единственный домик на дереве, который является самым востребованным номером. Комфортабельные апартаменты обустроены с особой тщательностью и обеспечены всеми необходимыми удобствами, которые позволят безвылазно любоваться ниспадающими потоками водопада, чистым воздухом и фантастически красивыми окрестностями.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии