Чем отмыть кухонные шкафы

Подберите подходящие средства и не допускайте ошибок, которые могут испортить кухонный гарнитур.



Убирая кухню, мы чаще всего уделяем внимание трем зонам: мойке, плите и рабочей столешнице. Это, конечно, правильно, но не стоит забывать о кухонных дверцах и боковых поверхностях шкафов, на которых со временем накапливаются брызги и жировые отложения, грязь и пыль. Мыть поверхности шкафов — занятие скучное и утомительное, но если не делать этого регулярно, ваша кухня довольно быстро «постареет», станет тусклой и заляпанной. Мы собрали несколько советов, которые помогут быстро привести кухню в порядок и избежать ошибок.



Правильно: использовать мягкие моющие средства

Не правильно: оставлять средство впитываться

Правильно: использовать зубную щётку

Не правильно: мочить дверные петли и другой металлический крепёж

Правильно: протирать дважды

Правильно: просушить шкафы после очистки

Правильно: использовать уксус для стеклянных деталей

Правильно: оставшиеся пятна оттирать содой

Не правильно: пропускать генеральную уборку в шкафчиках

Оставьте абразивные чистящие средства и жесткие щётки для кухонной мойки. Агрессивная химия и жёсткая очистка может повредить отделку кухонных шкафчиков. В качестве основного средства можно использовать универсальный жидкий гель для кухонных поверхностей. Или приготовить собственный раствор, смешав средство для мытья посуды с горячей водой в пропорции 1:2 или обычный столовый уксус и воду в тех же пропорциях. Важно, чтобы вода была тёплой, это поможет эффективнее расворить жирные капли. Залейте чистящую смесь в аэрозольный распылитель и приступайте к уборке.Этот совет распространяется на всю мебель в доме. Распылять средства нужно на мягкую салфетку из микрофибры, а не на саму мебель. Тряпка должна стать влажной, но не мокрой. Лишняя влага повреждает со временем отделку и в любом случае мешает, т.к. оставляет потеки и разводы, которые нужно дольше оттирать. Тряпкой протрите каждую дверцу, двигаясь сверху вниз, не забудьте про ручки и внутреннюю поверхность дверцы шкафа. При необходимости повторите процедуру ещё раз, но старайтесь, чтобы вода со средством не капала с тряпки, отжимайте её посильнее.У некоторых шкафчиков есть декоративная отделка с углублениями и завитками, которые не очень удобно оттирать простой тряпкой. Для таких мест можно использовать старую зубную щётку, смочив её в чистящем растворе. Щетка с мягкой щетиной предпочтительнее — меньше вероятность повредить слой краски или другую отделку.Мягкий чистящий раствор безопасен для кухонных поверхностей, но влага не должна попадать на петли и металлические крепежи внутри ящиков. От этого они могут проржаветь. Чтобы стереть пыль и грязь с металлических частей, достаточно сухой салфетки. Если петли хочется отмыть от жира, не забывайте после этого их вытереть насухо.После того, как вы отчистили все капли жира и пыль, протрите шкафчики еще раз чистой салфеткой, смоченной в теплой воде. Двигайтесь, как обычно, сверху вниз.Если протираете полки и стенки шкафов внутри, не спешите сразу расставлять обратно всё содержимое. Не закрывайте дверцы и дайте им как следует просохнуть. Если торопитесь, можно использовать фен.Если в шкафах есть стеклянные вставки, лучше всего иметь под рукой очиститель из уксуса и воды, с помощью этого простого средства легко удалять любые брызги, жир и разводы со стеклянных поверхностей. Стеклянные полки проще вынуть из шкафа и просто промыть под струей воды, а затем тщательно высушить. Абразивные средства на стеклах использовать не рекомендуется.Если на шкафах или внутри остались отдельные жирные пятна, их можно дополнительно обработать пищевой содой. В маленькой миске смешайте одну часть соды с двумя частями теплой воды, нанесите получившуюся пасту на тряпку и обработайте грязные места. Оставьте пасту на несколько минут, а затем вытрите ее влажной тряпкой, осторожно протирая поверхности.Хотя бы два раза в год необходимо проводить генеральную уборку и чистить все поверхности кухонных шкафчиков, полностью вынимая всё, что в них хранится, протирая ящики и все внутренние части, а заодно проводя проверку продуктов. Наверняка, найдётся то, что давно пора выбросить. Кстати, проверьте, нет ли на полках посуды с трещинами или сколами, деформированных пластиковых контейнеров, поцарапанных кастрюль и сковородок. Избавьтесь от них, и у вас появится больше свободного места.