8 вещей в быту россиян, которые иностранцам кажутся довольно странными

При посещении другой страны человек, не привыкший к ее нормам и бытовым условиям, обязательно найдет что-то странное, необычное.

Приезжая в Россию и знакомясь с местными условиями быта, привычками, менталитетом, особенностями домов и квартир, иностранные граждане выделяют для себя много необычного.

Среди основных моментов, удивляющих их, есть несколько.

1. Ковры на стенах

Ковры, размешенные на стенах, все еще можно встретить в российских квартирах

В наше время такое явление хоть и встречается, но уже достаточно редко. А вот во времена существования Советского Союза ковры на стенах можно было увидеть практически в каждом доме и квартире. Выполняли они и эстетическую, и практическую роль. Чаще всего ковры выступали в роли тепло- и звукоизолятора, так как стены в квартирах тонкие. А вот с эстетической стороной вопроса можно и поспорить, да и пыль в них всегда собиралась, что достаточно плохо для здоровья жильцов.

2. Раздельный санузел

Иностранцы считают идею раздельного санузла непрактичной и нерациональной

Сама по себе данная идея отличная. Только туалет у нас делают в слишком уж маленьком помещении, в котором раковина не помещается. То есть человеку все равно приходится идти после ее посещения в ванную и мыть руки, хотя в это время кто-то из членов семьи может принимать, например, душ.

3. Регулярное употребление супа

Так что смысл такой планировки понять сложно и россиянам, не только иностранцам. Сейчас в новостройках обычно совмещают санузел.

Любовь русских к супам и другим первым блюдам, их регулярное употребление иностранцам не понять

Действительно, в России первые блюда едят практически ежедневно, и это не только супы. Хотя тем, кто не привык к подобной пище, что щи, что суп – это практически одно и то же. Так что и с этим утверждением особо не поспоришь.

4. Постоянное чаепитие

Англичане пьют чая не меньше русских, но не с пирожками, ватрушками и вареньем

Прямо в точку. Традиционно считается, что чая много пьют в Англии, но в России его употребляют не меньше, а может даже и больше. У нас любое застолье заканчивается чаепитием. При этом, к напитку полагаются в обязательном порядке бутерброды или пироги, ватрушки, печенье и прочее.

5. Отключение в квартирах горячей воды

Для россиян отключение горячей воды уже не новшество, а для иностранцев - шок

Такого «ритуала», пожалуй, действительно больше нигде нет. Ни в Европе, ни в Америке люди вообще себе не представляют, как так можно. И если россиян этот факт раздражает, то что уж говорить об иностранцах.

6. Две входные двери в квартиру

Во многих российских квартирах все еще можно увидеть двойные двери

И опять-таки сегодня тенденция устанавливать железную дверь и оставлять старую деревянную уходит в прошлое. А еще не так давно это явление наблюдалось практически повсеместно. Правда, не совсем понятно зачем это делалось. На безопасность такое положение дел вряд ли влияет.

7. Отсутствие в российских домах матрешек

Из России ни один турист не уезжает без матрешки, не понимая, почему их нет в домах самих россиян

Практически всех иностранцев, побывавших в гостях у русских, удивляет, почему у них нет матрешек. Представители всех стран покупают их с удовольствием, так как считается, что это чуть ли не символ нашей страны. А вот у самих ее жителей матрешек нет, да и раньше редко у кого были.

8. В доме нельзя свистеть

Иностранцев удивляет суеверность русских и запрет на свист дома

Это правило хорошо знакомо каждому русскому человеку. Да и вообще, мы – народ суеверный. Но и те, кто к суевериям относится скептически, некоторые приметы стараются не игнорировать. И это одна из них.

Жителей других стран в России очень многое удивляет и впечатляет

Представленный список далеко не полный. Иностранцев в России еще очень многое удивляет и впечатляет. А с другой стороны, если мы окажемся в той же Англии, Америке, Китае или Японии, нам там тоже будет далеко не все понятно и привычно.