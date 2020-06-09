От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли

Немецкий фотограф Майкл Мартин путешествует по миру уже более 30 лет. За это время он проехал миллионы километров, по большей части по пустынным местам нашей планеты. Впервые он вступил на незнакомую землю в 1981 году – тогда ему едва исполнилось 17 лет – и с тех пор колесит по миру на мотоцикле, делая снимки самых красивых мест, лучшие из которых мы представляем в нашей статье.







Зимнее стойбище оленевода на Чукотке.





12 декабря 2015 года в мюнхенском музее «Человек и природа» открывается выставка фотографий Майкла Мартина.



Ватнайёкюдль — самый крупный ледник в Исландии.

В общей сложности путешествие Мартина обошлось ему в миллион евро, большая часть из которых была получены от спонсоров.



Нагромождение льдин в Северном Ледовитом океане.

За 30 лет Мартин отснял около 300,000 фотографий и 32 документальных фильма.



Слои песчаника сложились в причудливые узоры вокруг реки Сан-Хуан в Пустыне Большого Бассейна, одной из самых крупных в США.



Женщины деревни Кхуба-Рам идут за водой в индийской пустыне Тар.



Цепочка дюн в Сахаре на закате.



Пустыня Тар, которую прозвали “страной смерти” из-за постоянной высокой температуры.



Цветная пустыня на юге Австралии особенно красива сверху.



Оазисом на Земле Виктории в Антарктиде принято считать свободную от снега и льда землю.

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