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От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли

Немецкий фотограф Майкл Мартин путешествует по миру уже более 30 лет. За это время он проехал миллионы километров, по большей части по пустынным местам нашей планеты. Впервые он вступил на незнакомую землю в 1981 году – тогда ему едва исполнилось 17 лет – и с тех пор колесит по миру на мотоцикле, делая снимки самых красивых мест, лучшие из которых мы представляем в нашей статье.

От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли

Зимнее стойбище оленевода на Чукотке.

От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли
12 декабря 2015 года в мюнхенском музее «Человек и природа» открывается выставка фотографий Майкла Мартина.
От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли
Ватнайёкюдль — самый крупный ледник в Исландии.
В общей сложности путешествие Мартина обошлось ему в миллион евро, большая часть из которых была получены от спонсоров.
От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли
Нагромождение льдин в Северном Ледовитом океане.
За 30 лет Мартин отснял около 300,000 фотографий и 32 документальных фильма.
От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли
Слои песчаника сложились в причудливые узоры вокруг реки Сан-Хуан в Пустыне Большого Бассейна, одной из самых крупных в США.
От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли
Женщины деревни Кхуба-Рам идут за водой в индийской пустыне Тар.
От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли
Цепочка дюн в Сахаре на закате.
От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли
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От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли
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От Шпицбергена до Сахары: самые пустынные места Земли
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