Жизнь без утюга, микроволновки и ванной: в чем отличия между китайской и русской квартирами

1. Жесткие матрасы

Китайцы предпочитают спать на жестких матрасах / Фото: monsterbeats.su

2. Плитка на полах

Покрытие полов преимущественно керамическое / Фото: fishki.net

3. Стиральные машины

В китайских квартирах можно встретить оба типа стиральных машинок / Фото: atombuddy.pk

4. На кухне нет духовки

Духовками китайцы практически не пользуются / Фото: yandex.ua

5. Отсутствие микроволновок

Микроволновку на китайской кухне вряд ли удастся найти / Фото: yandex.ua

6. Газ на кухне

Китайцы готовят на газовых плитах / Фото: asemooni.com

7. Кулеры

На каждой кухне в Поднебесной стоит кулер / Фото: pinterest.ph

8. Ванны

Китайцы в ванной комнате устанавливают душевые кабинки / Фото: mykaleidoscope.ru

9. Кондиционеры

Без кондиционеров в Поднебесной не обходится ни одна квартира / Фото: klimatici-el-control.com

10. Гладильные доски и утюги

Китайцы не усложняют себе жизнь выглаживанием одежды / Фото: waytogo.cebupacificair . com