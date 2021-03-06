Жизнь без утюга, микроволновки и ванной: в чем отличия между китайской и русской квартирами

В Китае, как и у нас, люди проживают в квартирах, и это не удивительно. Но жилое пространство, неважно, где оно находится, в северном или южном регионе, имеет ряд отличий от того, к чему мы привыкли. В чем же они заключаются? Разберемся в этом вопросе более подробно.
1. Жесткие матрасы
Китайцы предпочитают спать на жестких матрасах / Фото: monsterbeats.su
На всех кроватях Китая матрасы очень жесткие, потому что население считает, что сон на таком спальном месте полезен для здоровья. Ощущения такие, что спишь на голом полу, ведь для нас подобные условия считаются не комфортными.
2. Плитка на полах
Покрытие полов преимущественно керамическое / Фото: fishki.net
В китайских квартирах во всех помещениях на полу плиточное покрытие. Босиком ходить по такому полу не получится даже в теплых носках – очень холодно, особенно если за окном температура невысокая. Но для южных жарких районов это благодать и настоящее спасение.
3. Стиральные машины
В китайских квартирах можно встретить оба типа стиральных машинок / Фото: atombuddy.pk
Практически везде стиральная машина устанавливается на балконе. Иногда можно встретить ее и в ванной, но это очень большая редкость. Вода из машинки сливается, как правило, через шланг, который присоединяется к специальному отверстию, сделанному в балконном полу. Оригинальное, как для нас, решение и максимально удобное. И место экономится и стирку можно повесить, не отходя от кассы. Сушка вещей происходит здесь же, на открытом пространстве, на балконе под потолком.
Стиральные машины у китайцев практически все корейского производства, похожи на полуавтомат. Модели открываются сверху. Стандартный вариант, к которому мы привыкли, здесь тоже можно встретить, но нечасто. Еще один момент – независимо от состава ткани, вещи стираются в холодной воде.
4. На кухне нет духовки
Духовками китайцы практически не пользуются / Фото: yandex.ua
Действительно, на китайских кухнях духовку найти не получится. Китайцы всегда готовят пищу только на плите. В основном все блюда национальной кухни отварные, паровые или жареные. Любая выпечка покупается. Дома занимаются выпечкой разве что представители других стран.
5. Отсутствие микроволновок
Микроволновку на китайской кухне вряд ли удастся найти / Фото: yandex.ua
Если это квартира, в которой живут именно китайцы, то микроволновку вы здесь, скорее всего, никогда не увидите. Дело в том, что население этой страны употребляет только свежеприготовленную пищу. Здесь не варят на неделю и ничего не разогревают. Если кто-то проголодался, то просто идет на кухню и готовит себе что-нибудь поесть.
6. Газ на кухне
Китайцы готовят на газовых плитах / Фото: asemooni.com
Китайцы пользуются исключительно газом. Электрических плит здесь нет вообще. Но если очень хочется, эту технику можно приобрести по вполне невысокой стоимости. Здесь вообще бытовая техника дешевая. Если кому-то из иностранцев необходима маленькая плитка, он всегда ее может купить.
7. Кулеры
На каждой кухне в Поднебесной стоит кулер / Фото: pinterest.ph
Во всех без исключения китайских квартирах установлены кулеры. Все хозяева жилищ заказывают домой воду в кулерах. Воду из-под крана никто не пьет, так как это очень опасно. К тому же, китайцы пьют только горячую воду, так как считают, что это намного полезнее и безопаснее. Так они исключают риск заразиться каким-нибудь серьезным вирусом или инфекцией.
8. Ванны
Китайцы в ванной комнате устанавливают душевые кабинки / Фото: mykaleidoscope.ru
Их в китайских квартирах нигде нет. Всегда и везде только душ. И если местное население к этому привыкло, то нашим соотечественникам порой не хватает тех приятных ощущений, когда можно просто полежать в ванной и расслабиться в теплой воде.
9. Кондиционеры
Без кондиционеров в Поднебесной не обходится ни одна квартира / Фото: klimatici-el-control.com
Они установлены везде без исключения. Летом в этой стране безумно жарко, и без этого прибора не обойтись. Зимы холодные, а вот центральное отопление отсутствует. Кондиционер настраивают и на тепло, и на холод, причем в каждой комнате.
10. Гладильные доски и утюги
Китайцы не усложняют себе жизнь выглаживанием одежды / Фото: waytogo.cebupacificair.com
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