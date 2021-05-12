С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    только джапанам и подходит.Плацкарт по-японс...
  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...

8 забавных фактов о моде 90-х, которые вызывают острый приступ ностальгии


Воспоминания, вызывающие и смех, и ностальгию. /Фото: do-slez.com

Воспоминания, вызывающие и смех, и ностальгию. /Фото: do-slez.com

Последнее десятилетие прошлого века было во многом уникальным временем: на отечественных просторах изменилась страна, экономика, да и сама действительность. Конечно, эта тенденция не обошла стороной и модные тренды. Любой, кто жил в мятежные девяностые, не без ностальгии вспоминает о ярких спортивных костюмах и малиновых пиджаках, о подделках известных брендов и часто пустых барсетках. Вашему вниманию 8 забавных фактов о моде девяностых, которые вызывают острый приступ ностальгии.

1. Бейсболки USA


О таких кепках мечтали миллионы мальчишек. /Фото: shafastatic.net

О таких кепках мечтали миллионы мальчишек. /Фото: shafastatic.net

 

В большинстве случаев модные тенденции в девяностых перенимались из различных фильмов, клипов и передач. Собственно оттуда обыватели и почерпнули эту любовь к вездесущим бейсболкам USA. Они имели оригинальный вид - спереди материал был мягким, а сзади и сбоку - только сеточка. Однако наибольшее внимание уделялось козырьку. Постсоветские подростки все время пытались согнуть козырек так, чтобы он был похож на дугу. Но из-за тонкости и хрупкости материала он чаще всего ломался и становился похож на крышу домика.

2. Подделки известных брендов


В 90-е все рынки были забиты таким фальсификатом. /Фото? livejournal.com

В 90-е все рынки были забиты таким фальсификатом.
/Фото? livejournal.com

 

Другая повсеместная тенденция конца прошлого века появилась из-за обнищания населения и рынка свободной торговли. Люди не могли тогда себе позволить более-менее приличную одежду, поэтому шли за обновками на открывшиеся не так давно огромные рынки. Их там одевали преимущественно в китайские подделки известных брендов, и распознать их было очень просто - из-за закона об авторских правах на название бренда фальсифицировать приходилось даже имя на вещи. Так люди и носили вместо Адидаса АБибас или Снайк. И таких названий были сотни.

3. Кроссовки на высокой платформе


Мечтой многих девчонок были эти кроссы. /Фото: cosmopolitan.ru

Мечтой многих девчонок были эти кроссы. /Фото: cosmopolitan.ru

 

Отдельный тренд был у девчонок, которые насмотрелись клипов мегапопулярных в те времена девичьих групп «Спайс Герлз» или «Демо». Речь идет о кроссовках на огромных платформах. Выглядел этот писк моды, мягко говоря, нелепо, да и ходить на таких конструкциях было откровенно неудобно, но зато юные владелицы этой обуви считали себя настоящими красотками в тренде.

4. Черные футболки с картинками


Кроме плакатов со знаменитостями были еще и футболки с такими же изображениями. /Фото: aliradar.com

Кроме плакатов со знаменитостями были еще и футболки с такими же изображениями. /Фото: aliradar.com

 

Именно в начале девяностых появилась повальное обвешивание плакатами с любимыми актерами или исполнителями стен подростковых комнат. Но в этом стремлении умудрились добраться даже до одежды. Так, огромную популярность в то время приобрели черные футболки с картинками, или фотографиями любимых групп или постеры из фильмов. Чаще всего такие можно было увидеть в гардеробах рокеров, но и остальные не отставали: молодежь щеголяла в футболках с Ди Каприо, Эминемом и другими популярными медийными лицами.

5. Рыночный шопинг


Поход на рынок - неотъемлемая часть бытия в 90-е. /Фото: bbc.com

Поход на рынок - неотъемлемая часть бытия в 90-е. /Фото: bbc.com

 

Покупка одежды на рынке была своего рода ритуалом у среднестатистической семьи девяностых. Чтобы отыскать нужную вещь, необходимо было пройтись по десяткам рядов, посмотреть сотни вещей, потом приглянувшуюся поискать в другом месте - может там дешевле или другого цвета. После шла примерка за шторкой прилавка, стоя на картонке осматривали себя в зеркале, которое держит продавщица. И даже когда после этого оставались сомнения, стоит ли покупать вещь, смекалистый реализатор приводил контрольный аргумент: «Если не подойдёт размер, вернете обратно».

6. Покупка вещей на вырост


Кажется, что в 90-е на вырост брали вещи люди всех возрастов. /Фото: livejournal.com

Кажется, что в 90-е на вырост брали вещи люди всех возрастов. /Фото: livejournal.com

 

Нередко некоторые популярные в то время вещи разбирали настолько быстро, что оставалось брать что-то на вырост. Причем не факт, что речь шла об одежде для ребенка. Поэтому многие, к примеру, носили брюки, которые были большими, с подвернутыми штанины. Но это помогало не всегда, и на помощь спешил ремень. С ним тоже все было не так просто: на рынке продавали китайский ширпотреб коричневого цвета, который как будто создавали только для людей с самыми большими размерами одежды. Поэтому такие ремни практически всегда приходилось пробивать самостоятельно.

7. Остроносые мужские туфли


Туфли с острыми носками были писком моды у мужчин. /Фото: yaplakal.com

Туфли с острыми носками были писком моды у мужчин. /Фото: yaplakal.com

 

Помимо спортивных костюмов и малиновых пиджаков был у мужчин еще один популярный тренд - это туфли с острым носком, причем носили их и под первые, и под вторые. Называли такую обувь с юмором - «гробики» или «алладины». Последнее прозвище к ним прицепилось из-за того, что мужчины также нередко могли взять вожделенную пару туфель только размером больше, и поэтому носки на них задирались кверху во время носки также, как носил персонаж известного произведения.

8. Аксессуары из девяностых


Когда не всегда хватало денег даже на еду, украшения делали своими руками. /Фото: pikabu.ru

Когда не всегда хватало денег даже на еду, украшения делали своими руками. /Фото: pikabu.ru

 

С аксессуарами все было еще интереснее. В случае мужчин они должны были всячески демонстрировать «крутость» и статусность их владельца. Поэтому парни ходили с кожаными барсетками под мышкой притом, что чаще всего денег, чтобы там их хранить, как раз не было, и носили их пустыми. А также у каждого богатого пацана на шее блестела толстая золотая цепь, а в кармане - огромный сотовый с антенной.

Девчонки не отставали от парней, но в их случае все зависело от их собственной фантазии. Так как на ювелирные украшения у большинства попросту не было денег, то модницы вовсю вязали фенечки из бисера или ярких ниток мулине. Причем такие украшения могли носить везде: на руках, на ногах, и даже на шее.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





8 забавных фактов о моде 90-х, которые вызывают острый приступ ностальгии

И не забудьте:
8 забавных фактов о моде 90-х, которые вызывают острый приступ ностальгииПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенМодный приговор

Дело: «Женственность — это не моё!»

Читать
26 гармоничных примеров с чем носить белые шорты модницам разного возраста
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

26 гармоничных примеров с чем носить белые шорты модницам разного возраста

8 забавных фактов о моде 90-х, которые вызывают острый приступ ностальгии
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

8 забавных фактов о моде 90-х, которые вызывают острый приступ ностальгии

Наука и мода: стильные вещи, которые делают нас лучше
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Наука и мода: стильные вещи, которые делают нас лучше

Гарри Стайлс выбрал костюм Gucci в ретро-стиле на премию Brit Awards 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Гарри Стайлс выбрал костюм Gucci в ретро-стиле на премию Brit Awards 2021

Бесподобная мелодия Поля Мориа, написанная всем мамам на земле
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дискотека

Бесподобная мелодия Поля Мориа, написанная всем мамам на земле

Вальс дождя… Какое удовольствие слушать такую музыку!
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дискотека

Вальс дождя… Какое удовольствие слушать такую музыку!

Сушит или очищает: как использовать косметику с глиной и зачем
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Сушит или очищает: как использовать косметику с глиной и зачем

Купальник с завязкой на талии – тренд сезона: показывает Рита Ора
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Купальник с завязкой на талии – тренд сезона: показывает Рита Ора

5 стран, которые легко узнать по необычной манере одеваться
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

5 стран, которые легко узнать по необычной манере одеваться

Поднятый вверх кулак: раскрыт тайный смысл украшения Меган Маркл
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Поднятый вверх кулак: раскрыт тайный смысл украшения Меган Маркл

"Неужели ее возраст никого не смущает?": Синди Кроуфорд без трусов вызвала споры в Сети
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

"Неужели ее возраст никого не смущает?": Синди Кроуфорд без трусов вызвала споры в Сети

Лучшие образы звёзд на BRIT Awards
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Лучшие образы звёзд на BRIT Awards

Биозавивка на средние волосы: 15 вариантов для игривого образа
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Биозавивка на средние волосы: 15 вариантов для игривого образа

Е. Малышева раскритиковала бедную пенсионерку за жалобы на маленькую пенсию, а в пример поставила блокадный Ленинград
Материал, выбранный редакторами МиртесенТеатр абсурда

Е. Малышева раскритиковала бедную пенсионерку за жалобы на маленькую пенсию, а в пример поставила блокадный Ленинград

В Калуге пропал 24-летний молодой человек
Материал, выбранный редакторами МиртесенКалуга-поиск

В Калуге пропал 24-летний молодой человек

Свадебные платья для второго брака: идеи, модели и рекомендации
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Свадебные платья для второго брака: идеи, модели и рекомендации

Астролог назвала неудачные даты для проведения свадьбы летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Астролог назвала неудачные даты для проведения свадьбы летом

Роскошной Могилевской возраст — не помеха: помолодевшая артистка прогулялась по Киеву
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Роскошной Могилевской возраст — не помеха: помолодевшая артистка прогулялась по Киеву

55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в боди: "на зависть молодым"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в боди: "на зависть молодым"

Киркорову подарили кулич в виде сумки Louis Vuitton, икону, бриллианты и золотой сейф
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Киркорову подарили кулич в виде сумки Louis Vuitton, икону, бриллианты и золотой сейф

Почему так дорого?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Почему так дорого?

Zara выпустила первую коллекцию декоративной косметики
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Zara выпустила первую коллекцию декоративной косметики

Стилисты "Модного приговора" преобразили ветерана Великой Отечественной войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Стилисты "Модного приговора" преобразили ветерана Великой Отечественной войны

Топ-10 овощей для похудения
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Топ-10 овощей для похудения

Этот текстиль из тефлона охладит летом и согреет зимой
Материал, выбранный редакторами МиртесенMyPhone. C гаджетом по жизни!

Этот текстиль из тефлона охладит летом и согреет зимой

Дизайнера Анику Керимову обвинили в попытке пропиариться на имени Вячеслава Зайцева
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Дизайнера Анику Керимову обвинили в попытке пропиариться на имени Вячеслава Зайцева

Крутые жилетки необычного кроя
Материал, выбранный редакторами МиртесенСекреты стиля

Крутые жилетки необычного кроя

10 способов обновить старые джинсы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСекреты стиля

10 способов обновить старые джинсы

18 очень красивых юбок для создания стильного образа
Материал, выбранный редакторами МиртесенСекреты стиля

18 очень красивых юбок для создания стильного образа

Однофамилице миллиардера Керимова не на что выкупить Дом моды Зайцева
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Однофамилице миллиардера Керимова не на что выкупить Дом моды Зайцева

Лак для волос - история появления
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Лак для волос - история появления

В тренде: как носить носки с открытыми шлёпками и босоножками — учимся у селебов
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

В тренде: как носить носки с открытыми шлёпками и босоножками — учимся у селебов

Стилисты "Модного приговора" преобразили 94-летнюю участницу обороны Сталинграда
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Стилисты "Модного приговора" преобразили 94-летнюю участницу обороны Сталинграда

Королева Нидерландов Максима посетила серию концертов, устроенных в честь ее скорого 50-летия
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

Королева Нидерландов Максима посетила серию концертов, устроенных в честь ее скорого 50-летия

Бренд Ulyana Sergeenko – официальный член-корреспондент Федерации высокой моды: что это значит
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Бренд Ulyana Sergeenko – официальный член-корреспондент Федерации высокой моды: что это значит

Что выдает тетку: летняя одежда
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Что выдает тетку: летняя одежда

Важные правила сочетаемости одежды, которые можно нарушать
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭксклюзив

Важные правила сочетаемости одежды, которые можно нарушать

1
5 фасонов жакетов, которые будут в тренде этим летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

5 фасонов жакетов, которые будут в тренде этим летом

Из Самары на Черное море на поезде: расписание
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Из Самары на Черное море на поезде: расписание

Картина дня

наверх