Дизайнер создает одухотворенные куклы для взрослых

Каждый человек чувствует, когда вещь сделана с душой. Руку мастера отличает умение вдохнуть жизнь в материал, с которым он работает. Автор кукол и дизайнер Марина Бычкова создает одну куклу в течение 500 часов, и каждая из них становится настоящим шедевром. Ее работы хочется рассматривать в деталях, они настолько живые, что кажется, вот-вот разомкнут губы и заговорят.



NaVoTe.ru знакомит вас с работами канадского дизайнера русского происхождения Марины Бычковой и предлагает заглянуть в душевный мир оживших кукол.



Золушка

Анна Каренина, выжившая под поездом

Космос

Юная Цы Си, императрица цинского Китая

Принцесса на горошине

Алиса в Стране чудес

Шахерезада

Махдот, дочь Луны

Нитокрис, царица Древнего Египта

Куртизанка Фрина

Спящая красавица

Мачеха

Стокгольмский синдром

Эхо

Фото:

enchanteddoll.com

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