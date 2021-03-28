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Как покрасить полированную мебель без ошкуривания

Перекрашивание мебели — наверное, самый простой и быстрый способ обновить имеющийся интерьер и не докупать новую мебель. Всё, что вам потребуется — это хорошая грунтовка, которая ровно покроет поверхность мебели, и эмаль необходимого цвета.
Как покрасить полированную мебель без ошкуривания
Прежде чем начать окрашивание, желательно разобрать мебель на части.
Как покрасить полированную мебель без ошкуривания
Затем следует обезжирить поверхность. Только после этого нанести хорошую грунтовку и дать ей сутки на то, чтобы высохнуть.
Как покрасить полированную мебель без ошкуривания
Следом остаётся только покрасить мебель эмалью необходимого цвета (с колером) в нужное количество слоёв, давая каждому просохнуть.
Как покрасить полированную мебель без ошкуривания
Посмотрите, как легко была переделана полированная мебель без ошкуривания:
Как покрасить полированную мебель без ошкуривания
Теперь она полностью подходит интерьеру в пастельных тонах!

Как покрасить полированную мебель без ошкуривания
Подробнее о том, как перекрасить полированную мебель без ошкуривания, смотрите в видео ниже:

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Мебелькраска
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