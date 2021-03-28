Как покрасить полированную мебель без ошкуривания

Перекрашивание мебели — наверное, самый простой и быстрый способ обновить имеющийся интерьер и не докупать новую мебель. Всё, что вам потребуется — это хорошая грунтовка, которая ровно покроет поверхность мебели, и эмаль необходимого цвета.



Прежде чем начать окрашивание, желательно разобрать мебель на части.



Затем следует обезжирить поверхность. Только после этого нанести хорошую грунтовку и дать ей сутки на то, чтобы высохнуть.



Следом остаётся только покрасить мебель эмалью необходимого цвета (с колером) в нужное количество слоёв, давая каждому просохнуть.



Посмотрите, как легко была переделана полированная мебель без ошкуривания:



Теперь она полностью подходит интерьеру в пастельных тонах!





Подробнее о том, как перекрасить полированную мебель без ошкуривания, смотрите в видео ниже:

