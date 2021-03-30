Иронические карикатуры офицера из Питера, которые позволяют посмотреть на жизнь под другим углом

Уже давно вошло в привычку то, что карикатуры несут в себе негативную сторону чего-либо. Однако работы питерского художника самоучки Андрея Попова, одного из самых оригинальных и интересных карикатуристов современной России, совершенно не такие. Они хотя и являются иногда горькими пародиями на нашу жизнь, но превращают даже трагические ее стороны в смешные. Их можно назвать скорее жизненными зарисовками, пропитанными любовью к людям и жизни во всех ее проявлениях, правда, иногда с примесью легкой иронии. Ну, а как без нее...
Жизненный и творческий путь Андрея Попова - это удивительная история о том, как человек не просто круто изменил прежде выбранный путь, но и преуспел на новом. Это история о том, как потомственный военный, отдавший немало лет учёбе в Военно-инженерном Космическом Институте, мечтавший о космонавтике, резко остановился, вспомнив то, чему когда-то научился в детской студии художественного творчества и стал художником-карикатуристом. Со своим видением мира, порой с весьма необычного ракурса, Андрей в творческом подходе мастерски варьирует от бытовых тем до сюрреалистических сюжетов, осторожно скользя по грани между юмористическим и романтичным. Сам о себе говорит как о непрофессиональном художнике занявшемся карикатурой под влиянием своего одногруппника в детской изостудии.
Андрей Попов - питерский художник-карикатурист.
О карикатуристе
Андрей Попов родился 13 февраля 1970 года в Ташкенте, в семье военнослужащего. Рисовать начал с раннего детства. Родители, видя в мальчике неплохие задатки, отвели его в художественную студию.
Андрей до сих пор помнит слова своего первого наставника Якова Львович Фрумгарца «Главное в картине – выразительность». И она, по мнению преподавателя, заключалась в умении ребенка передать эмоцию, настроение, а также приоткрыть дверь в созданный только им мир. Поэтому в студии поощрялась полная свобода выбора, фантазия, а академические элементы обучения композиции и перспективы вводились ненавязчиво, как бы между прочим.
В одной группе с Поповым учился мальчик Женя Воробьев, который очень выделялся на фоне других ребят художественным талантом, в особенности в жанре карикатуры. И Андрей, глядя на его юморные забавные рисунки, всерьез загорелся карикатурой.
Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
Однако после школы Андрей по зову сердца поступил в Военный инженерно-космический институт им. А.Ф. Можайского. И уже там Андрей начал делать жизненные зарисовки из жизни сокурсников, а позже и из армейского быта, оттеняя их нотками юмора и иронии. В 1992 году Попов окончил вуз, потом три года отслужил в армии, где также в свободное время много рисовал, особенно шаржи на сослуживцев, а втайне и на высший командный состав.
Спокойной ночи. / Сладкие сны. Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
А когда однажды самоучку-карикатуриста поймали на горячем (шарж на командира друзья размножили и один из экземпляров попал тому в руки), Попов был вызван «на ковер», а после хорошей взбучки получил разрешение рисовать карикатуры, правда, теперь уже, конечно, с учетом воинской этики и по делу.
Звездный песок. / Потеря времени. Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
Уволившись из вооруженных сил в звании старшего лейтенанта, Андрей остался в Петербурге и решил испробовать себя в профессии иллюстратора-карикатуриста. Он устроился в газету «Деловой Петербург» и стал иллюстрировать новости, причем довольно успешно. 10 лет рисовал для этого периодического издания карикатуры, пока в нем не поменялась концепция. Газета перестала иллюстрировать материалы в таком формате. Карикатура, как острая сатира, была задвинута куда подальше. Мало кому из вышестоящего эшелона власти нравились персонифицированная сатира в виде иллюстраций на чиновников высшего звена. Однако на этом художества Андрея Попова не закончилась - это был только старт на карьерной лестнице будущего мастера современной карикатуры и "гэга".
Семейные метаморфозы. / Утренний кофе. Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
Поматрошу. / Ангел мой, бежим со мной... Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
Селфи. / Финиш. Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
О карикатурах Андрея Попова
Впрочем, тенденции восприятия карикатур зрителем поменялись и в современном социуме в целом.
К примеру, в российском интернет-пространстве карикатура пока "дышит" свободно, потому как кардинально изменила свои ориентиры. Многие еще наверняка помнят как карикатура была злой сатирой, олицетворяющей борьбу с пороками власти и системы. А теперь это никому не нужно. Сейчас на "ура" воспринимается карикатура с "гэгом", который должен насмешить. И когда зритель заходит на карикатурный сайт, то ждет, что посмеется от души. (Для справки: гэг (от английского gag) — шутка или комический эпизод, в основе которого лежит очевидная нелепость).
Четвероногие друзья. Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
Что любопытно, художник Андрей Попов не только по доброму высмеивает пороки общества в своих карикатурах и с иронией относится к странностям и противоречиям ситуаций. В своих "гэгах" он смотрит, как говорится, в корень и ищет то вечное и философское, чем пронизан мир. Он под особым ракурсом видит обыденную жизнь, а затем "рассказывает" зрителю о ней, с точки зрения человека творческого и философски настроенного.
Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
«Иногда приходится слышать, что мои работы не карикатуры, а представляют собой нечто другое. Я не озабочен классификацией, но все же думаю, что присущий им обычно некий «гэг» свидетельствует именно о карикатурном происхождении,- говорит Андрей Попов о своем творчестве. - Вообще, наш жанр намного шире, чем кажется. Карикатура сродни улыбке. Ведь в улыбке столько оттенков! И во весь рот, и ироническая, и загадочная джокондовская, и смех сквозь слезы, и таящая грусть… Поэтому карикатура — это не только социальная и политическая сатира, дружеские шаржи и простенькие изошутки, но и философия, взгляд на жизнь через призму иронии и остроумия».
Одиночество. / Мир не будет прежним. Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
К тому же Попов считает, что карикатура не должна быть уродливой: «... нужно рисовать красивое. Чтобы люди удивились, посмеялись, а главное, чтобы не отчаивались».
Ожерелье. / Мечты. Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
Несправедливость. Карикатуры Андрея Попова. | Фото: dotart.info/ru.
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