Разные 100 грамм: в чем отличие недорогой водки от люксовой при одинаковом составе

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Когда речь заходит о выборе спиртного, потребитель нередко ориентируется на собственные предпочтения в плане вкуса или запаха напитка. А как в этом случае выбрать ту самую «сорокоградусную»? Ведь, несмотря на то Когда речь заходит о выборе спиртного, потребитель нередко ориентируется на собственные предпочтения в плане вкуса или запаха напитка. А как в этом случае выбрать ту самую «сорокоградусную»? Ведь, несмотря на то , что её состав от марки к марке не меняется, стоимость её варьируется в огромном диапазоне. Вот только в реальности у такой ценовой амплитуды есть ряд весьма объективных причин.





Водка вроде одинаковая, а цены почему-то разные. /Фото: unsplash.com







Пшеничный или ржаной спирт - самых качественный. /Фото: alcoprof.ru







Спирт из свеклы также хорош по качеству. /Фото: nomnoms.info, doctorguber.ru







Спирт из картошки трудно назвать эталоном качества. /Фото: therumdiary.ru







Для чистой как слеза водки и вода должна быть соответствующая. /Фото: tstosterone.ru







Потребитель платит даже за пиар водки, который её купил. /Фото: bilgibudur.com







Красивые бутылки добавляют стоимости, а также защищают от фальсификации. /Фото: sredaobitaniyatv.ru

