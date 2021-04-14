Разные 100 грамм: в чем отличие недорогой водки от люксовой при одинаковом составе

Когда речь заходит о выборе спиртного, потребитель нередко ориентируется на собственные предпочтения в плане вкуса или запаха напитка. А как в этом случае выбрать ту самую «сорокоградусную»? Ведь, несмотря на то, что её состав от марки к марке не меняется, стоимость её варьируется в огромном диапазоне. Вот только в реальности у такой ценовой амплитуды есть ряд весьма объективных причин.
Водка вроде одинаковая, а цены почему-то разные. /Фото: unsplash.com
Казалось бы, что может быть различного в спирте и воде, что на полках магазинов можно найти столько разных ценников напротив разных бутылок с водкой. Однако разница все-таки есть. Так, например, этиловый спирт, который используется для производства водки, может быть различным в изготовлении. Соответственно, исходя из различий в себестоимости спирта, меняется и цена конечного продукта.
Так, например, при производства водки высокого качестве берут спирт, изготовляемый из пшеницы или ржи. Название у него соответствующее - «Альфа», в других случаях - «Супер». Главным достоинством данного типа спирта является отсутствие в его составе крахмала, а также различных вредных примесей, вроде метанола и альдегидов. Кроме того, такой спирт подвергают нескольким уровням очищения.
Пшеничный или ржаной спирт - самых качественный. /Фото: alcoprof.ru
Для изготовления водки средней ценовой категории чаще всего используется спирт, который выделяют из зерна, но также с дополнительным содержанием крахмала. В некоторых случаях в качестве сырья для спирта применяют свеклу. Этанол подобного типа относится к классу «Люкс». Несмотря на наличие в составе крахмала, этот спирт также очищается в несколько этапов и считается ингредиентом достаточно высокого качества.
Спирт из свеклы также хорош по качеству. /Фото: nomnoms.info, doctorguber.ru
А вот наиболее дешевый сорокоградусный продукт имеет в своем составе спирт, что изготовляется из картофельного крахмала. Этанол такого типа относится к классу «Высшая очистка», и фильтрация его происходит на минимальном уровне.
Справедливости ради, следует отметить, что из картофельного крахмала делают еще один вариант спирта, чей уровень качества несколько выше предыдущего. Речь идет о продукте класса «Экстра». В его составе также только крахмал из картошки, однако технология очистки по отношении к нему применяется более серьезная.
Спирт из картошки трудно назвать эталоном качества. /Фото: therumdiary.ru
Различия можно найти и во втором ингредиенте водки – воде. Ее качестве, а, соответственно, и на себестоимость, влияют такие факторы как уровень очищения и смягчения при подготовке к применению в производстве «сорокоградусной». Кроме того, немаловажной составляющей избавления воды от вредных примесей является процесс фильтрации, который также может проходить по различным технологиям.
Для чистой как слеза водки и вода должна быть соответствующая. /Фото: tstosterone.ru
Важно принимать во внимание, что в стоимость более дорогой водки входит также эффективное, а значит, дорогостоящее оборудование, и профессиональная квалификация технологов производства - именно они имеют непосредственное отношение к процессу изготовления данного продукта. Однако и все вышеупомянутые элементы не составляют полную себестоимость водки.
Все дело в том, что в цену готового продукта вкладывается и немало маркетинговых составляющих - проще говоря, раскрутка бренда. Таким образом, потребитель, покупая водку более высокой стоимости, платит не только за качественное спиртное, но и за известное название. Чем популярнее торговая марка, тем больше инвестиций уходит на поддержания его популярности, что также сказывается на ценнике.
Потребитель платит даже за пиар водки, который её купил. /Фото: bilgibudur.com
Еще одним не менее важным фактором, который влияет на стоимость водки, несомненно, является её упаковка. Можно разлить сорокоградусную одного и того же качества в разные бутылки, и цена готового продукта также станет отличаться. Причем в конечном итоге даже самую крепкую бутылку из толстого стекла с уникальным дизайном и красивой этикеткой, за которую потребитель также переплачивает, он все равно выбросит - такая же судьба ожидает и более дешевую тару.
Красивые бутылки добавляют стоимости, а также защищают от фальсификации. /Фото: sredaobitaniyatv.ru
Справедливости ради, следует отметить, что у практики использования бутылок с уникальным дизайном есть одна важная функция - защита от подделок. Чем сложнее конструкция тары, тем труднее её сфальсифицировать. При этом важно помнить, что какой бы красивой бутылка не была, внутри будет водка с таким же вкусом, какой можно встретить и в другой, более дешевой таре. Поэтому выбирать, какую именно водку покупать - более дорогую или подешевле - личное дело каждого потребителя.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии