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Йоркшир: личное графство Бога

В середине апреля в продажу поступит книга фотографа Дэйва Здановича (Dave Zdanowicz) «Yorkshire in Photographs» (Йоркшир в фотографиях»), которая позволит читателям оценить невероятные красоты английского графства Йоркшир, которое автор изъездил вдоль и поперёк.

Йоркшир: личное графство Бога


Развалины Аббатства Уитби.

Йоркшир: личное графство Бога

Мост в городке Хебден Бридж в графстве Йоркшир.

Йоркшир: личное графство Бога

Саттон Банк, Северный Йоркшир.

Йоркшир: личное графство Бога

Малхэм, Северный Йоркшир.

По словам Здановича, в каждом уголке Йоркшира можно найти что-то особенное.

Йоркшир: личное графство Бога

Текстильная фабрика Титуса Солта в посёлке Солтейр.

«Теперь я понимаю, почему Йоркшир считается одним из самых посещаемых уголков на планете», – делится впечатлениями Зданович.

Йоркшир: личное графство Бога

Известняковые скалы в Малхэме.

Йоркшир – не только одно из самых больших графств Англии, но и самых живописных.

Йоркшир: личное графство Бога

Монумент Stoodley Pike, Тодморден, Западный Йоркшир.

Листая книгу Здановича, быстро понимаешь, почему Йоркшир называют личным графством Бога.

Йоркшир: личное графство Бога

Виадук Рибблхед.

Зданович признаётся, что решился издать книгу благодаря многочисленным просьбам подписчиков в социальных сетях.

Йоркшир: личное графство Бога

Малхэм, Северный Йоркшир.

Йоркшир: личное графство Бога

Благодаря своему проекту Зданович побывал в тех уголках Йоркшира, которые давно хотел увидеть, в том числе Уитби и вересковые пустоши в Бардене (на фото).

Йоркшир: личное графство Бога

Уитби.



Работая фотографом, Зданович изъездил Англию вдоль и поперёк.

Йоркшир: личное графство Бога

Вересковые пустоши в Хоэрте.

Йоркшир: личное графство Бога

Главная улица в Хоэрте, Западный Йоркшир. Зданович сделал этот снимок ранним утром, до того, как деревню наводняют туристы.

Йоркшир: личное графство Бога

Северный Йоркшир.

В январе Дэйв Зданович стал победителем конкурса зимних сельских пейзажей BBC Countryfile’s Winter Landscape Readers’ Award.

Йоркшир: личное графство Бога

Аббатство Болтон в Йоркшире.

Йоркшир: личное графство Бога

Канал в городке Хебден Бридж в графстве Йоркшир.

Йоркшир: личное графство Бога

Ноябрьский рассвет в Эштоне недалеко от Малхэма, Северный Йоркшир.

Йоркшир: личное графство Бога

Утро во Фламборо.

Йоркшир: личное графство Бога

Исторический особняк в Йоркшире.

Йоркшир: личное графство Бога

Зданович делает один из снимков для своей новой книги.

Йоркшир: личное графство Бога

Книга «Yorkshire in Photographs» поступит в продажу 15 апреля.

Йоркшир: личное графство Бога

«Моё увлечение пейзажной фотографией помогло мне увидеть, в какой красивой стране я живу. О существовании некоторых мест я бы так никогда и не узнал», – говорит Зданович.

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