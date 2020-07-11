Йоркшир: личное графство Бога

В середине апреля в продажу поступит книга фотографа Дэйва Здановича (Dave Zdanowicz) «Yorkshire in Photographs» (Йоркшир в фотографиях»), которая позволит читателям оценить невероятные красоты английского графства Йоркшир, которое автор изъездил вдоль и поперёк.









Развалины Аббатства Уитби.







Мост в городке Хебден Бридж в графстве Йоркшир.







Саттон Банк, Северный Йоркшир.







Малхэм, Северный Йоркшир.



По словам Здановича, в каждом уголке Йоркшира можно найти что-то особенное.







Текстильная фабрика Титуса Солта в посёлке Солтейр.



«Теперь я понимаю, почему Йоркшир считается одним из самых посещаемых уголков на планете», – делится впечатлениями Зданович.







Известняковые скалы в Малхэме.



Йоркшир – не только одно из самых больших графств Англии, но и самых живописных.







Монумент Stoodley Pike, Тодморден, Западный Йоркшир.



Листая книгу Здановича, быстро понимаешь, почему Йоркшир называют личным графством Бога.







Виадук Рибблхед.



Зданович признаётся, что решился издать книгу благодаря многочисленным просьбам подписчиков в социальных сетях.







Малхэм, Северный Йоркшир.







Благодаря своему проекту Зданович побывал в тех уголках Йоркшира, которые давно хотел увидеть, в том числе Уитби и вересковые пустоши в Бардене (на фото).







Уитби.

Работая фотографом, Зданович изъездил Англию вдоль и поперёк.Вересковые пустоши в Хоэрте.Главная улица в Хоэрте, Западный Йоркшир. Зданович сделал этот снимок ранним утром, до того, как деревню наводняют туристы.Северный Йоркшир.В январе Дэйв Зданович стал победителем конкурса зимних сельских пейзажей BBC Countryfile’s Winter Landscape Readers’ Award.Аббатство Болтон в Йоркшире.Канал в городке Хебден Бридж в графстве Йоркшир.Ноябрьский рассвет в Эштоне недалеко от Малхэма, Северный Йоркшир.Утро во Фламборо.Исторический особняк в Йоркшире.Зданович делает один из снимков для своей новой книги.Книга «Yorkshire in Photographs» поступит в продажу 15 апреля.«Моё увлечение пейзажной фотографией помогло мне увидеть, в какой красивой стране я живу. О существовании некоторых мест я бы так никогда и не узнал» , – говорит Зданович.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)