Пишет Александр Попов: "Аэропорт «Магадан-13» — старый аэропорт города Магадана, до 1960-х годов принимавший регулярные пассажирские рейсы на Ил-14, а после строительства и запуска в Магадане аэропорта «Сокол» в 1970—1980-х годах обслуживал авиарейсы малой авиации (регулярные местные рейсы, служебные и чартеры). Расположен на 13-м километре Колымской трассы. Не знаю, работает ли он сейчас. Но в 2015 году он был еще живой. А со складом военной техники связана интересная история — она ниже.
1. Аэропорт расположен на 13-м километре Колымской трассы.
2. Грунтовая полоса действует, а с искусственным покрытием — заброшена.
3. Поселок рядом.
4. Панорамный вид на аэропорт.
5. Здание аэровокзала.
http://funhere.ru/?p=14820
6. Зал ожидания.
7. А чуть позже, когда ехали мимо, то оказалось, что у аэропорта нет забора и заброшенная техника так и манит к себе.
8. Сложно было устоять и не посмотреть поближе :)
9. Оказалось, что эта техника стояла в городе рядом с Магаданской площадью.
10. Летом 2014 года постамент с двумя самолётами рухнул, в следствии разлива реки Магаданки.
11. Вся уцелевшая боевая техника музея вывезена из города на хранение .
12. Перрон аэродрома. Наглеть не стали и туда не пошли :)
13. К лету 2018 года вся техника с аэродрома исчезла. Что интересно и на место не вернулась.
14. Аэропорт «Магадан-13» — старый аэропорт города Магадана, до 1960-х годов принимавший регулярные пассажирские рейсы на Ил-14, а после строительства и запуска в Магадане аэропорта «Сокол» в 1970—1980-х годах обслуживал авиарейсы малой авиации (регулярные местные рейсы, служебные и чартеры). Расположен на 13-м километре Колымской трассы.
15. Зенитная ракета.
16. А жалко, что парк на берегу не восстановили — они там красиво смотрелись."
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