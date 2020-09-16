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Аэропорт «Магадан-13»



Пишет Александр Попов: "Аэропорт «Магадан-13» — старый аэропорт города Магадана, до 1960-х годов принимавший регулярные пассажирские рейсы на Ил-14, а после строительства и запуска в Магадане аэропорта «Сокол» в 1970—1980-х годах обслуживал авиарейсы малой авиации (регулярные местные рейсы, служебные и чартеры). Расположен на 13-м километре Колымской трассы. Не знаю, работает ли он сейчас. Но в 2015 году он был еще живой. А со складом военной техники связана интересная история — она ниже.

Аэропорт «Магадан-13»

1. Аэропорт расположен на 13-м километре Колымской трассы.

Аэропорт «Магадан-13»

2. Грунтовая полоса действует, а с искусственным покрытием — заброшена.

Аэропорт «Магадан-13»

3. Поселок рядом.

Аэропорт «Магадан-13»

4. Панорамный вид на аэропорт.

Аэропорт «Магадан-13»

5. Здание аэровокзала.

http://funhere.ru/?p=14820Аэропорт «Магадан-13»

6. Зал ожидания.

Аэропорт «Магадан-13»

7. А чуть позже, когда ехали мимо, то оказалось, что у аэропорта нет забора и заброшенная техника так и манит к себе.

Аэропорт «Магадан-13»

8. Сложно было устоять и не посмотреть поближе :)

Аэропорт «Магадан-13»

9. Оказалось, что эта техника стояла в городе рядом с Магаданской площадью.

Аэропорт «Магадан-13»

10. Летом 2014 года постамент с двумя самолётами рухнул, в следствии разлива реки Магаданки.

Аэропорт «Магадан-13»

11. Вся уцелевшая боевая техника музея вывезена из города на хранение .

Аэропорт «Магадан-13»

12. Перрон аэродрома. Наглеть не стали и туда не пошли :)

Аэропорт «Магадан-13»

13. К лету 2018 года вся техника с аэродрома исчезла. Что интересно и на место не вернулась.
Аэропорт «Магадан-13»

14. Аэропорт «Магадан-13» — старый аэропорт города Магадана, до 1960-х годов принимавший регулярные пассажирские рейсы на Ил-14, а после строительства и запуска в Магадане аэропорта «Сокол» в 1970—1980-х годах обслуживал авиарейсы малой авиации (регулярные местные рейсы, служебные и чартеры). Расположен на 13-м километре Колымской трассы.

Аэропорт «Магадан-13»

15. Зенитная ракета.

Аэропорт «Магадан-13»

16. А жалко, что парк на берегу не восстановили — они там красиво смотрелись."

Аэропорт «Магадан-13»


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Аэропорт «Магадан-13»

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