Как увеличить пространство в маленькой квартире

Визуальное увеличение пространства в маленькой квартире необходимо как воздух. Особенно когда нет возможности кардинально решить ситуацию путем перепланировки. Так что можно прибегнуть к менее радикальным приемам.

Сегодня мы расскажем о дизайнерских приемах, которые позволят максимально расширить пространство на этапе отделки квартиры.







УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Входная дверь

Парящий потолок

Плинтус

Пол

Мебель

Организация хранения

Понятно, что чем светлее в квартире интерьер, тем она кажется просторнее. Об этом и о том, что зеркала визуально увеличивают пространство и делают помещение светлее, мы уже писали ранее. Но вот входная дверь в любом случае будет темного цвета. Чтобы в светлой прихожей не было черной дыры, можно заклеить внутреннюю сторону двери самоклеящейся пленкой светлого цвета. Так она будет вписываться в интерьер и создавать ощущение простора.Интересный способ освещения с помощью светодиодных лент. Их устанавливают со всех сторон потолка, иногда вместо потолочных плинтусов. Так создается впечатление, что потолок буквально парит и кажется выше.Напольные плинтусы выбирают или в цвет пола, или в цвет дверных наличников. Если выбрать плинтус в цвет пола, то он сократит расстояние от пола до потолка, и тогда потолок будет казаться ниже.По этой же причине стоит отказаться от потолочных плинтусов.В маленькой квартире часто кладут пол единым контуром для визуального расширения пространства. Но здесь есть нюансы. Во-первых, лучше будет, если в квартире нет межкомнатных дверей. Во-вторых, пол должен быть идеально ровным, иначе покрытие деформируется. Это чаще всего происходит с ламинатом, а плитка просто будет криво лежать.Мебель в тон стен не выделяется в маленькой квартире и не загромождает пространство. Так что перед покупкой всей мебели определись с цветовой гаммой. Особенно если речь идет о шкафе-купе, стоит задуматься о том, чтобы сделать все двери зеркальными или в цвет стены. Иначе шкаф «съест» свободную площадь, а в комнате будет неуютно.Всё, что можно убрать в шкаф или в тумбочку, нужно убрать. Важно организовать хранение в прихожей, комнате, кухне и ванной так, чтобы на виду не было ничего лишнего. Чем больше вещей лежит на столешнице в кухне или на раковине в ванной, тем больше кажется, что в квартире бесконечный бардак. А это не на руку хозяевам и без того маленькой квартиры. Не устанавливай на кухне рейлинг и не развешивай все приборы на него, это визуально уменьшает кухню.Прежде чем приступить к отделке квартиры и установке мебели, нужно хотя бы нарисовать примерную картинку будущего жилья и определиться с цветами. Цвет в интерьере играет важную роль. А какие приемы увеличения пространства ты используешь при ремонте квартиры?