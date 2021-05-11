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15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Как часто хочется добавить в интерьер какую-то изюминку, но в магазинах ничего не нравится или не хочется тратить на это деньги. А ведь можно создавать крутые вещи самим, не тратя при этом заоблачные суммы. Сегодня мы собрали для вас несколько простых и недорогих идей, которые вы сможете воплотить в жизнь своими руками.

Мы делимся с вами идеями создания вещей у себя дома без заморочек.

1. Сделайте поддон в душе удобным и красивым

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Отличная идея для тех, кому надоел унылый поддон и хочется внести что-то новое в свою ванную комнату, не прибегая к радикальным мерам.

2. Композиция из фотографий для пустой стены

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Иногда даже заядлым любителям минимализма хочется чем-то украсить свои стены. Как раз для такого случая подойдет коллаж из фотографий. Такое украшение вы сможете создать, не потратив при этом ни копейки, ведь у каждого дома найдется клей и любимые снимки.

3. Новая жизнь ковриков

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Если у вас есть желание обзавестись чем-то новым и старый ковер, то этот способ как раз для вас. Благодаря нескольким простым действиям с краской и скотчем вы сможете превратить его в дизайнерский, создав на нем свой индивидуальный рисунок, которого точно больше ни у кого не будет.

4. Преобразите скамью

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Такая скамейка не потребует больших затрат, и при этом вы сможете превратить старую и никому не нужную вещь в новую и уютную.

Бросьте на нее несколько декоративных подушек — и получится прекрасный предмет интерьера.

5. Дополнительная поверхность

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Очень часто в ванной комнате не хватает полочек и шкафчиков, но есть много пространства, которое можно использовать. Вот такой вариант мы предлагаем, если вам недостает свободных поверхностей. Такая полка, во-первых, станет еще одним местом, куда можно поставить различные корзинки и баночки, а во-вторых, дополнением в интерьере.

6. Стильный держатель для книг и журналов

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Обычные тумбы, ящики и журнальные столики не ваш вариант? А как вам вот такой держатель для книг и журналов? Для его изготовления не понадобится много времени и материалов, а ваш собственный стиль точно будет прослеживаться.

7. Обновление стены без больших затрат

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Чтоб добавить изюминку в свой интерьер, не нужно покупать то, что продается во всех магазинах, или следовать каким-то последним тенденциям. Для того чтобы ваш дом имел свою индивидуальность, можно добавить деталей, которые вы соорудите своими руками. Например, закрыть стену подобной деревянной панелью, которая выглядит просто потрясающе.

8. Спрячьте радиаторы за интересными панелями

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Открытые радиаторы не добавляют уюта никакому жилищу, если, конечно, они не какие-то особенные, сделанные на заказ или купленные за большие деньги. Но решить эту проблему можно, не потратив на это много денег, достаточно сделать вот такие панели, которые к тому же сделают вашу комнату еще уютнее.

9. Расширьте функционал обычного стеллажа

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Из обычного стеллажа можно сделать вот такой многофункциональный диванчик. Для этого достаточно перевернуть его и положить сверху одну большую подушку — никто и не догадается, что раньше это был обычный вертикальный стеллаж.

10. Превратите обычную плитку в шедевр

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Сейчас довольно популярна плитка с различными орнаментами, так почему бы не сделать ее своими руками из старого покрытия, чтобы не перестилать пол или стены? Этот способ преображения достаточно прост и доступен, а в итоге получается картина, от которой не оторвать глаз.

11. Облагородьте свое окно

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Добавить в вашу комнату уютной атмосферы и сделать ее особенной можно, просто изменив окно, которые выглядит безликим и скучным. А с таким обрамлением оно выглядит намного лучше.

12. «Деревянный» магнит для ножей

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Обычная магнитная панель не вписывается в оформление вашей кухни и хочется чего-то необычного? Вы можете сделать такой держатель сами с помощью деревянной дощечки и нескольких магнитов.

13. Вешалка из рогов

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

У многих наверняка где-то в дома или на даче валяются оленьи рога, которые, кажется, уже ни на что не годятся, но выбросить не поднимается рука. Есть приятная новость: их можно адаптировать под ваш современный интерьер с помощью краски и цветного скотча. Такой вешалкой вы не только удивите своих гостей, но и украсите дом.

14. Качели-гамак

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Иногда так хочется уединиться с книгой или просто расслабиться. Именно для таких случаев подойдет этот небольшой гамак, который понравится и детям, и взрослым. Главное — использовать прочные и качественные материалы, чтобы не было неприятных сюрпризов.

15. Украшение горшков с растениями

15 крутых способов преобразить интерьер без лишних трат и усилий

Если вам захотелось добавить каких-нибудь акцентов в интерьер, то вы можете собственноручно украсить вот таким образом цветочные горшки. Для этого не понадобится никаких диковинных материалов, только ваши руки и полимерная глина.

 

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