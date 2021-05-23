Идея использования старых футболок без шитья и вязания

Парочка футболок, которые не носятся уже даже дома, есть, наверное, у каждого человека. Нарежьте их на полосы, чтобы сделать классную вещицу для дома!

Нарежьте нижнюю часть футболок, доходя до рукавов, на полосы-кольца, не разрезая их. Хорошо использовать футболки нескольких разных цветов. Также для этой работы вам понадобится обруч.



Натяните полоски-кольца из ткани на обруч, так много, как поместится.



Теперь в центре закрепите первую полоску, связав узел.



Попеременно продевайте её под натянутыми полосками ткани. Когда полоса закончится, привяжите к ней простым узлом следующую и продолжайте такое плетение.



Очень красивый результат будет, если периодически менять цвета.



Вы можете сделать много ковриков за короткий промежуток времени, ведь ничего шить или вязать не надо! Когда диаметр коврика будет вас устраивать, ножницами обрежьте натянутые полосы.



Полосы по краям завяжите узлами между собой. Лишнюю длину можно обрезать, а можно и оставить, как бахрому.



Замечательный коврик или даже мягкая подушечка на стул готова!