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Тайская художница рисует забавные сюжеты с кошками и мышками, которые дарят море позитива


Тайская художница рисует забавные сюжеты с кошками и мышками, которые дарят море позитива

Некоторые художники-анималисты иногда любят отойти в своем творчестве от натурализма и немного пошутить, используя образы разных зверушек, домашних животных, мелких грызунов и пернатых в забавных житейских ситуациях. Сегодня в нашей виртуальной галерее смешные белые мышки и коты от Лючии Хеффернан (Lucia Heffernan) – художницы из Тайваня, которая создает юмористические сцены в стиле современного реализма.

Ну и что, что с усами... ну и что, что с когтями... Автор: Lucia Heffernan.

Ну и что, что с усами... ну и что, что с когтями... Автор: Lucia Heffernan.

 

«Мои работы — это отражение моей любви к животным, которую я питаю к ним на протяжении всей жизни, — говорит о своем творчестве сама художница. —В своих рисунках я стремлюсь подарить животным особенный характер и индивидуальность. Я совмещаю их невинность и реальность мира, в котором живет человек. Это столкновение между животными и человеческими чувствами создает причудливый, театральный и часто юмористический мир».
Театральные поклонники. Автор: Lucia Heffernan.

Театральные поклонники. Автор: Lucia Heffernan.

 

Лючия Хефферман (г.р.1966) родом из Тайваня, но уже много лет живет и работает в штате Ютa в США, специализируясь на изображении милых и забавных зверушек, грызунов и пернатых, которые благодаря ее неуемной фантазии попадают в ситуации, отражающие в большей степени человеческую жизнь.

Рокер. Автор: Lucia Heffernan.

Рокер. Автор: Lucia Heffernan.

 

Ее любовь к братьям нашим меньшим вдохновляет ее и является сюжетной линией каждой из ее картин. Художница очень любит рисовать не просто разных реальных животных. Но и создает целые юмористические серии. Своим персонажам мастерица придает и специфический характер, и определенные внешние черты, а иногда даже грубые природные инстинкты.
Романтический ужин. Автор: Lucia Heffernan.

Романтический ужин. Автор: Lucia Heffernan.

 

В этой публикации хотелось бы показать зрителю серию работ художницы о мышатах. К слову, их многие художники рисуют именно как маленьких людей. Поэтому, представляя в своем творческом воображении, что могут вытворять эти грызуны, в той или иной ситуации, Лючия придает им человеческие черты поведения, иногда даже одевает их как людей, что вызывает море позитива и умиления у зрителей.
Фитнес- клуб. Автор: Lucia Heffernan.

Фитнес- клуб. Автор: Lucia Heffernan.

 
Сам подавлюсь, но не поделюсь… Автор: Lucia Heffernan.

Сам подавлюсь, но не поделюсь… Автор: Lucia Heffernan.

 
Ничего не вижу, ничего не слышу,ничего никому не скажу... Автор: Lucia Heffernan.

Ничего не вижу, ничего не слышу,ничего никому не скажу... Автор: Lucia Heffernan.

Маленькие музыканты. Автор: Lucia Heffernan.

Маленькие музыканты. Автор: Lucia Heffernan.

 
Белая летучая мышь. Автор: Lucia Heffernan.

Белая летучая мышь. Автор: Lucia Heffernan.

 

 
Когда по телевизору показывают ужастики. Автор: Lucia Heffernan.

Когда по телевизору показывают ужастики. Автор: Lucia Heffernan.

 
Тайская художница рисует забавные сюжеты с кошками и мышками, которые дарят море позитива

Все равно НЕ буду вести себя... Автор: Lucia Heffernan.

 
Все будет в шоколаде. Автор: Lucia Heffernan.

Все будет в шоколаде. Автор: Lucia Heffernan.

 
Мыльные пузыри. Автор: Lucia Heffernan.

Мыльные пузыри. Автор: Lucia Heffernan.

 
Кошки-мышки. Автор: Lucia Heffernan.

Кошки-мышки. Автор: Lucia Heffernan.

 

Натурализм в анимационных портретах Лючии Хеффернан


В своих занимательных иллюстрациях Лючия изображает белых мышей, надеясь тем самым изменить отношение людей к этим грызунам – ведь они тоже могут быть очень даже милыми и симпатичными. Иногда художница, впрочем, отходит от темы грызунов и включает в свои работы кошек, кроликов, цыплят, утят и поросят.
Крольчонок. Автор: Lucia Heffernan.

Крольчонок. Автор: Lucia Heffernan.

 
Утята. Автор: Lucia Heffernan.

Утята. Автор: Lucia Heffernan.

 
Цыплята. Автор: Lucia Heffernan.

Цыплята. Автор: Lucia Heffernan.

http://navote.ru/?p=21615
Поросята. Автор: Lucia Heffernan.

Поросята. Автор: Lucia Heffernan.


Кот-мурлыка. Автор: Lucia Heffernan.

Кот-мурлыка. Автор: Lucia Heffernan.

 

Мир живой природы уж поистине загадочен и увлекателен. И мы имеем уникальную возможность познавать его, помимо всего прочего, и посредством анималистической живописи. Однако, невзирая на те позитивные эмоции и умиление, которое доставляет зрителю созерцание картин, написанных в этом жанре, участь художников-анималистов, отводящих в своем творчестве основное место животным, почти всегда незавидна. Они практически никогда не оказываются среди прославленных мастеров живописи, их картины, к сожалению, никогда не ценятся высоко на аукционных торгах.

Тем не менее, мастеров, поистине любящих природу, этот факт совершенно не смущает. Так, на ряду с другими свой вклад в этот жанр вносят художники-анималисты из штата Монтана отец и сын - Дэниэль и Адам Смит, пишущие образы диких зверей, живущих в дикой природе. Их искусство несет в себе не только художественную ценность, но и поднимает злободневные экологические проблемы.

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Тайская художница рисует забавные сюжеты с кошками и мышками, которые дарят море позитива

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Тайская художница рисует забавные сюжеты с кошками и мышками, которые дарят море позитиваПодписаться на мой Instagram
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