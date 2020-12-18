Тайская художница рисует забавные сюжеты с кошками и мышками, которые дарят море позитива

Ну и что, что с усами... ну и что, что с когтями... Автор: Lucia Heffernan.

Театральные поклонники. Автор: Lucia Heffernan.

Рокер. Автор: Lucia Heffernan.

Романтический ужин. Автор: Lucia Heffernan.

Фитнес- клуб. Автор: Lucia Heffernan.

Сам подавлюсь, но не поделюсь… Автор: Lucia Heffernan.

Ничего не вижу, ничего не слышу,ничего никому не скажу... Автор: Lucia Heffernan.

Маленькие музыканты. Автор: Lucia Heffernan.

Белая летучая мышь. Автор: Lucia Heffernan.

Когда по телевизору показывают ужастики. Автор: Lucia Heffernan.

Все равно НЕ буду вести себя... Автор: Lucia Heffernan.

Все будет в шоколаде. Автор: Lucia Heffernan.

Мыльные пузыри. Автор: Lucia Heffernan.

Кошки-мышки. Автор: Lucia Heffernan.

Натурализм в анимационных портретах Лючии Хеффернан

Крольчонок. Автор: Lucia Heffernan.

Утята. Автор: Lucia Heffernan.

Цыплята. Автор: Lucia Heffernan.

Поросята. Автор: Lucia Heffernan.

Кот-мурлыка. Автор: Lucia Heffernan.